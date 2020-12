Suomeen saapui sunnuntaina lasten mukana kaksi aikuista al-Holin leirillä asunutta naista. Naisia yhdistää muun muassa kantasuomalainen Kirsi, joka houkutteli monia suomalaisia naisia lähtemään konfliktialueelle.

Sunnuntaina Suomeen kotiutettiin kuuden suomalaisen lapsen lisäksi kaksi aikuista al-Holin leirillä asunutta naista. Kyse oli siis kahdesta perheestä.

Aiemmin Suomi on kotiuttanut kaksi orpolasta.

Lisäksi leiriltä on paennut omin avuin neljä naista lapsineen. Suomen viranomaiset ovat sen jälkeen auttaneet auttanut heidät konsulipalvelulain nojalla Suomeen. Joukossa on muun muassa nainen, joka oli naimisissa tunnetun jihadistin Nero Saraivan kanssa.

Naisten kotiuttaminen on merkittävä asia, koska suojelupoliisin arvion mukaan al-Holissa asuneet naiset todennäköisesti lisäävät palatessaan Suomeen kohdistuvan terrorismin uhkaa.

Naiset ovat asuneet terroristijärjestö Isisin kalifaatissa sen kukistumisen aikaan. Kurdit ovat vanginneet Isisin alueelta paenneita naisia ja toimittaneet heidät lapsineen sotavankioloihin al-Holin leirille.

Ulkoministeriön mukaan naiset kotiutettiin, koska heidän lapsiaan ei voitu kotiuttaa ilman huoltajia.

Tämä johtuu jo siitä, että kurdihallinto ei anna erottaa perheitä. Lisäksi ministeriön mukaan perheiden erottamiseen liittyy oikeudellisia ongelmia.

Kotiuttamispäätöksessä on siis punnittu lapsen etua ja naisten mahdollisesti aiheuttamaa turvallisuusuhkaa. Käytännössä turvallisuusuhan tulisi olla todella merkittävä ja konkreettinen, jotta sen nojalla olisi mahdollista katsoa, että lapsetkin on jätettävä leirille.

Naisten konkreettisista toimista konfliktialueella tiedetään ainakin julkisesti hyvin vähän.

Heidän taustastaan puolestaan tiedetään jonkin verran. Naiset ovat linkittyneet toisiinsa monin tavoin.

HS selvitti seitsemän leirille päätyneen naisen taustaa vuosi sitten julkaistussa laajassa artikkelissa. Toinen sunnuntaina saapuneista naisista on kotoisin Hämeestä. HS on aiemmin kutsunut häntä nimellä Leyla. Nimi on muutettu.

Leyla matkusti Syyriaan alunperin suomalaisen miehensä kanssa vuonna 2013 ennen Isisin valtakautta. Pariskunta erosi, ja nainen palasi Suomeen. Suomessa Leyla tutustui Helsingissä radikaalia piiriä vetäneeseen kantasuomalaiseen naiseen Kirsiin (nimi muutettu).

Pian hän palasi Syyriaan, tällä kertaa Raqqaan. Nainen alkoi ylläpitää Twitter-tiliä, jossa hän kirjoitti elämästä ja uskonnosta.

Hän myös kirjoitti Isisin ideologiaa ja äärimmäistä väkivaltaa tukevia kommentteja. Hän esimerkiksi kertoi olevansa iloinen amerikkalaisen toimittajan James Foleyn julkisesta mestauksesta. Tilin nimen, Umm Irhab, voi kääntää suomeksi esimerkiksi muotoon ”Terrorismin äiti”.

Sisäministeriön jihadistista verkkoviestintää koskevassa selvityksessä todetaan, että tili noteerattiin kansainvälisissä keskusteluissa esimerkkinä siitä, kuinka myös naiset olivat aktiivisesti tukemassa Isisiä ja sen ideologiaa. Kirjoitukset on tehty viitisen vuotta sitten.

Leylalla on kaksi pientä lasta.

Kotiuttamisoperaatiosta vastaavalta ulkoministeriön virkamieheltä Jussi Tannerilta kysyttiin sunnuntaina siitä, miten Leylaan liittyvä mahdollinen turvallisuusuhka on otettu huomioon.

Tanner vastasi, että hän ei kommentoi yksittäisestä henkilöstä mitään.

Yleisellä tasolla Tanner kuvasi, että vaikka tämän tyyppinen kommentointi on ehdottomasti häiritsevää ja kertoo ideologisesta sitoutumisesta, ei vuosia sitten tapahtunut mielipiteenilmaisun tasolle jäävä toiminta voi olla peruste lasten perusoikeuksien ohittamiselle.

Tanner sanoi myös, että hän keskustelee suojelupoliisin ja rikospoliisin kanssa ”haarukoidakseen riskiprofiilia” al-Holin leirillä asuneista naisista.

”Aika paljon on myös kulunut aikaa, ja on tullut aika paljon uutta tietoa ja käsitystä siitä, missä näiden henkilöiden ajatusmaailma menee. Se [tieto] ei ole koskaan täydellistä, mutta vaikuttaa myös tässä harkinnassa.”

Toinen sunnuntaina palanneista aikuisista naisista on julkisuudessa omalla nimellään esiintynyt Sanna. Hän tuli julkisuuteen viime vuoden keväällä, kun hän antoi uutiskanava CNN:lle haastattelun al-Holin leirillä.

Sanna oli muuttanut Helsinkiin Kotkasta. Hänellä oli marokkolaistaustaisen miehen kanssa kolme lasta.

Mies otti toisen vaimon, Kirsin. Kyseessä on sama nainen, johon Leyla tutustui Helsingissä. Vuonna 2013 marokkolaistaustainen mies lähti Kirsin kanssa Syyriaan. Sanna matkusti myöhemmin perässä lastensa kanssa ja päätyi pääkaupunki Raqqaan.

Tässä vaiheessa Kirsi oli jo palannut Suomeen. Hän houkutteli monia suomalaisia naisia lähtemään konfliktialueelle.

Raqqassa Sanna löysi uuden miehen ja sai lapsen.

CNN:lle Sanna kertoi, että hänen 13-vuotias tyttärensä on naimisissa.

Haastattelussa Sanna sanoi myös, että alussa elämä Syyriassa oli mukavaa ja ”normaalia” ennen sotaa.

”Sitten alkoi tämä hirveä sota ja pommitukset. En halunnut olla sodassa.”

Sannalta kysyttiin Isisin äärimmäisistä väkivaltaisuuksista. Hän vastasi, ettei usko väitteisiin. Lisäksi hän sanoi, että jos toiminta on ollut sharia-lain mukaista, hän ei näe asiassa ongelmaa.

Leirillä tehtyjen haastattelujen kohdalla on huomioitava, etteivät naiset ole kyenneet puhumaan vapaasti, koska Isisiä kritisoivista lausunnoista on saattanut seurata rangaistus. Isis-mielisten naisten epäillään esimerkiksi tappaneen naisia leirillä.

Sanna kertoi haastattelussa haluavansa palata takaisin Suomeen.

”Ehdottomasti, ehdottomasti. Suomessa on helppo elää, ja voin olla muslimi siellä.”