Oikeudenkäynnit

Viiden suomalaismiehen epäillään olleen osa hyväksikäyttörinkiä, jota syytetään muun muassa törkeistä raiskauksista.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tiistaina aamupäivällä tuomionsa poikkeuksellisen lapsiin kohdistuneen seksuaalirikosvyyhdin päähaarassa.

Tapaus herätti laajaa huomiota ja tyrmistystä, kun se tuli julki maaliskuussa 2019 keskusrikospoliisin tiedotustilaisuudessa.

Tiistain tuomio on osa kokonaisuutta, jota on käsitelty Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa ja jota käsitellään helmikuussa Helsingin käräjäoikeudessa.

Pääepäilty, 59-vuotias lappilaisyrittäjä sai jo marraskuussa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottoman tuomion kahteen kuusivuotiaaseen lapseen kohdistuneista törkeistä seksuaalisista hyväksikäytöistä. Rikokset oli tehty vuonna 2007 Espoossa.

Kaikkia tapauksia on käsitelty suljetuin ovin. On mahdollista, että Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antaa asiassa tiistaina julkisen selosteen, jossa kerrotaan muun muassa tuomion perusteluista.

Tapauksissa on kyse siitä, että yhteensä viiden suomalaisen miehen epäillään olleen mukana hyväksikäyttöringissä, jossa on poliisin mukaan muun muassa raiskattu ja kuvattu lapsia. Tallennettuja seksuaalirikoksia on tämän jälkeen jaettu eteenpäin. Rikoksia on myös kuvattu suorana nettiin.

Hyväksikäyttöringin pääepäilty on yrittäjämies, joka on asunut ainakin Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Etelä-Pohjanmaan haarassa on syytettynä pääepäillyn lisäksi kaksi muuta miestä. Heitä syytetään useista törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, törkeistä raiskauksista, törkeistä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisistä ja kuvien hallussapidosta.

Epäillyt seksuaalirikokset ajoittuvat vuosiin 2007–2014 ja kuva-aineistoa koskevat rikokset vuosiin 2007–2017. Teoista epäillyt miehet ovat pääosin kiistäneet rikosepäilyt tai jättäneet ottamatta kantaa, ovatko he syyllistyneet tekoon.

Poliisin mukaan kyse on ollut asiasta kiinnostuneiden miesten kansainvälisestä ringistä, johon suomalaismiehet liittyvät.

Krp:n esitutkinnasta tuli oikeudenkäynnin alussa marraskuussa julkiseksi hyväksikäyttömateriaalia koskevia esitutkintapöytäkirjoja. Lasten hyväksikäyttöihin ja raiskauksiin liittyvä esitutkinta on määrätty salassa pidettäväksi.

Esitutkinnan mukaan miehet ovat järjestäneet keskenään videoneuvotteluita, tyydyttäneet itseään ja jakaneet kuvamateriaalia lapsenraiskauksista ja muista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Uhrien joukossa on sekä poikia että tyttöjä ja hyvin pieniä lapsia.

Ringissä on ollut miehiä muun muassa Yhdysvalloista, Espanjasta, Ranskasta, Italiasta ja Brasiliasta. Pöytäkirjassa kuvataan, että miehet ovat kannustaneet toisiaan huudoilla ja merkeillä, jotka liitetään usein epäuskonnollisiin liikkeisiin sekä ääriliikkeisiin.

Poliisi on jo aiemmin kertonut, että suomalaisten epäiltyjen toimintaan on liittynyt saatananpalvontaa, natsismia ja erilaisia fetissejä.

Suomalaismies on jakanut materiaalia laajasti viidelletoista eri miehelle. Poliisi onnistui saamaan haltuunsa näyttöä, sillä pääepäilty on tallentanut istuntoja. Joissakin niistä kuuluu miesten väliset keskustelut.

Pääepäilty on työskennellyt ainakin matkailualalla. Mies oli myös toiminut aktiivisesti Töysän seurakunnassa. Hän oli muun muassa kirkkovaltuutettu, jäsen seurakunnan lapsityön vastuuryhmässä ja rippileirien yövartija. Poliisin mukaan seurakuntatyö ei kuitenkaan liity rikosepäilyihin.

Miesten uhreiksi joutui vuosien mittaan kuusi suomalaislasta, jotka olivat rikosten aikaan 6–15-vuotiaita. Nykyisin he ovat ainakin pääosin täysi-ikäisiä.

Keskusrikospoliisi epäilee, että uhreja on myös huumattu metamfetamiinilla.

Poliisi aloitti tutkinnan vuonna 2017 saatuaan rikosvihjeen ulkomaisten viranomaisten kautta. Tutkinta ulottui yhteensä 17 maahan pääosin Euroopassa ja muualla länsimaissa.