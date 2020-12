Nyt tullut tuomio on vyyhdin päähaara, jossa tuomittiin kolme miestä.

Keskusrikospoliisi on tutkinut suomalaismiesten tekemiä seksuaalirikoksia vuodesta 2017 lähtien.­

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus langetti tiistaina pitkiä vankeustuomioita suomalaismiehille, jotka olivat osa laajaa lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten vyyhtiä.

Päätekijäksi katsottu Visa Matti Marttila sai seitsemän vuotta ja kymmenen kuukautta vankeutta. Tuomiolista on pitkä: hänet tuomittiin muun muassa törkeästä raiskauksesta ja kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, pakottamisesta seksuaalisen tekoon ja törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä.

Toinen ehdottomaan vankeuteen tuomittu, Jussi Petri Brännbacka, sai neljä vuotta vankeutta muun muassa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Molemmat määrättiin heti vangittaviksi. Marttila menetti myös kersantin sotilasarvonsa. He joutuvat maksamaan uhreille useiden kymmenien tuhansien eurojen korvaukset kärsimyksestä.

Kolmas tuomittu mies selvisi vuoden ja kahden kuukauden ehdollisella tuomiolla.

Poikkeuksellinen tapaus herätti tyrmistystä, kun keskusrikospoliisi kertoi siitä maaliskuussa 2019. Siitä on annettu jo tuomio Espoossa ja osa siitä tulee esille helmikuussa Helsingissä.

Yhteensä viiden suomalaisen miehen epäillään olleen mukana hyväksikäyttöringissä, jossa on poliisin mukaan muun muassa raiskattu ja kuvattu lapsia. Tallennettuja seksuaalirikoksia on tämän jälkeen jaettu eteenpäin. Rikoksia on myös kuvattu suorana nettiin.

Juttu täydentyy.