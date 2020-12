Suomi on varannut yhteensä 18,5 miljoonaa koronarokoteannosta – ”Haluamme tuoda turvaa siitä, että kaikille suomalaisille on varattuna rokote”

Ensimmäinen koronavirusrokote-erä saapunee Suomeen ensi lauantaina. Rokotukset on tarkoitus aloittaa yliopistollisissa sairaaloissa 27. ja 28. joulukuuta.

Suomella on ennakko-ostosopimus tai osto-oikeus yhteensä 18,5 miljoonaan koronavirusrokoteannokseen. Määrä riittää runsaan yhdeksän miljoonan ihmisen rokottamiseen.

Asiasta kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronavirustilanne­katsauksessa tiistaina.

”Tällä haluamme tuoda turvaa siitä, että kaikille suomalaisille on varattuna rokote”, Varhila sanoi.

Maanantaina EU:lta myyntiluvan saanutta Pfizerin ja Biontechin rokotetta saadaan Suomeen yhteensä 2,6 miljoonaa annosta.

Loput 18,5 miljoonasta annoksesta ovat rokotteita, joilla ei ole vielä myyntilupaa. Esimerkiksi Modernan koronarokotteelle odotetaan Euroopan lääkeviraston hyväksyntää 6. tammikuuta.

Varhilan mukaan Pfizerin ja Biontechin rokote soveltuu myös henkilöille, joilla on esimerkiksi astma, krooninen keuhkosairaus, diabetes tai korkea verenpaine.

Varhilan mukaan rokotteissa on oleellista niiden tehokkuus ja turvallisuus. Varhila painotti, että rokotteen ottaminen on vapaaehtoista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (vas.) ja kansliapäällikkö Kirsi Varhila STM:stä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronatilannetta käsittelevässä tiedotustilaisuudessa tiistaina.­

Varhilan mukaan rokotteita odotetaan saapuvaksi Suomeen ensi lauantaina 26. joulukuuta. Rokotukset on tarkoitus aloittaa yliopistollisissa sairaaloissa välittömästi 27. ja 28. joulukuuta.

Ensimmäinen rokote-erä on pieni, vain noin 10 000 annoksen kokoinen.

”Kun se menee viiteen yliopistosairaanhoitopiiriin, niin jako tarkoittaa, että siitä ei tule kovin paljoa per sairaanhoitopiiri. Varsinkin, kun samasta erästä pitää varata toinen annos, joka annetaan kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta”, Varhila sanoi.

Rokotejärjestys on perustuu lääketieteellisen arvioon. Ensimmäisenä rokotteen saavat koronapotilaita hoitava ja tutkiva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Ensimmäisten joukossa ovat myös sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon henkilöstö ja asukkaat.

Toisena järjestyksessä ovat 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Kolmantena ovat henkilöt, joilla on sairauksia, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille. Tämän jälkeen rokotteen saa muu väestö.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle kertoi tilannekatsauksessa, että Pfizerin ja Biontechin rokotteen käyttäjäryhmäksi on määritelty yli 16-vuotiaat.

Esimerkiksi raskaana olevia ei ole ollut mukana tutkimuksissa vielä tarpeeksi. Tutkimuksissa ei ole Helteen mukaan näkynyt mitään hälyttävää, mutta raskaana olevien täytyy kuitenkin keskustella rokotteen ottamisesta lääkärinsä kanssa.

Helteen mukaan Pfizerin ja Biontechin rokote on osoittautunut tehokkaaksi myös riskiryhmien, kuten astmaa, diabetesta tai sydän- ja verisuonitauteja sairastavien keskuudessa.

Yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle (vas.) Fimeasta sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.­

Tutkimuksissa rokotteen haittavaikutukset ovat olleet lieviä. Allergisten rokotteen ottajien tulee kuitenkin olla Helteen mukaan tarkkana.

”Jos tietää olevansa allerginen jollekin rokotteen ainesosalle, niin silloin rokotetta ei tietenkään pidä ottaa”, Helle sanoi.

Helle painotti, että rokotteen suoja voidaan taata vasta, kun sen molemmat annokset on otettu.

STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen totesi viime viikolla, että ensimmäistä rokote-erää tärkeämpi asia on se, kuinka paljon rokotteita saadaan Suomeen tammikuussa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen ei kuitenkaan halunnut spekuloida tammikuussa saapuvan rokote-erän suuruutta.

”Tieto on muuttunut jatkuvasti. Rokotteen jakelua on pohdittu EU:ssa, jotta varmistutaan siitä, että kaikki maat saavat ensimmäisen erän samaan aikaan. Jatkotoimitukset ovat suhteessa väkilukuun”, Puumalainen totesi.

Tämänhetkisen tiedon mukaan rokotetoimitukset jatkuvat ensimmäisen erän jälkeen viikoittaisina.

”Määrät nousevat hyvin maltillisesti, ja seuraavalla viikolla oletamme saavamme joitakin kymmeniätuhansia annoksia”, Puumalainen sanoi.

Tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin pystytään ensi viikosta alkaen jakamaan rokoteannoksia.

Tilannekatsauksessa kerrottiin myös, että maailmanlaajuisesti katsottuna epidemiatilanne ei ole muuttunut merkittävästi.

THL:n Puumalainen totesi, että Suomen tautitilanne on edelleen selvästi parempi kuin muualla Euroopassa. Tämä ei kuitenkaan Puumalaisen mukaan tarkoita, että tilanne olisi täälläkään hyvä. Taudin ilmaantuvuus on Suomessa viimeisen kahden viikon ajalta 92 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa on Puumalaisen mukaan aktiivisesti, ja niitä on tehty yhteensä yli 2,3 miljoonaa.

Tapausmäärät ovat olleet laskussa viimeiset viikot, mutta sairaalahoidon tarve ja hoidossa olevien henkilöiden määrä ei ole laskenut samalla tahdilla.

”Tässä syynä on varmasti se, että tauti on vaihtanut hieman vanhempiin ikäryhmiin. Hoitoajat ovat varsin pitkiä sekä vuode- että teho-osastolla”, Puumalainen sanoi.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (vas.) STM:stä ja ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä kertoivat koronavirustilanteesta STM:n ja THL:n tilannekatsauksessa.­

Alkusyksystä tartunnat levisivät nuorissa aikuisissa. Tauti levisi Puumalaisen mukaan tuolloin etenkin juhlissa ja ravintoloissa. Viime viikkoina tartuntoja on tullut työyhteisöissä ja yksityistapahtumista.

”Tämä edelleen, vaikka suositus on, ettei yksityistilaisuuksia tässä tautitilanteessa järjestettäisi”, Puumalainen totesi.

Puumalaisen mukaan hoivakodeissa on todettu viime aikoina epidemioita. Tämä on johtanut johtanut tautiin kuolleiden määrä on kääntynyt nousuun.

”Tällä hetkellä koronavirusinfektioon menehtyy noin neljä henkilöä vuorokaudessa”, Puumalainen sanoi.

Epidemian perustasolla on enää neljä sairaanhoitopiiriä: Itä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiirit.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi infossa, että sairaalahoidon kokonaistarve ylittää nyt selvästi viime kevään tarpeen. Tehohoidon tarve seuraa kuitenkin lievemmin kokonaistarpeen kasvua.

”Aivan kokonaan emme ymmärrä tämän ilmiön syitä, mutta siihen saattaa vaikuttaa muun muassa se, että potilaat hakeutuvat ja heidät otetaan sairaalaan varhaisemmassa vaiheessa”, Voipio-Pulkki sanoi.

Voipio-Pulkki korosti, että vaikka epidemian jyrkkä kasvu on pysähtynyt, koronavirustartuntoja todetaan Suomessa edelleen paljon.

”Meidän täytyy saada tartuntojen määrä vielä jyrkemmin laskuun”, Voipio-Pulkki totesi.

Tartunnat saadaan Voipio-Pulkin mukaan laskuun vanhalla konstilla eli kontaktien välttämisellä. Hän korosti, että testiin on hakeuduttava myös juhlapyhien aikaan.

”Hyvät hygieniakäytännöt on muistettava myös silloin, kun tavataan tuttuja ja läheisiä ihmisiä”, Voipio-Pulkki sanoi.