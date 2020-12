Aiemmin rikostuomioita erilaisten laiminlyöntien seurauksena on tullut lähinnä silloin, kun teko on tapahtunut huolimattomuudesta.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion murhatuomio on luonteeltaan täysin poikkeuksellinen, arvioi rikosoikeuden professori Sakari Melander Helsingin yliopistosta.

Koskaan aiemmin Suomessa ei ole Melanderin käsityksen mukaan tuomittu ketään murhasta sen takia, että hän olisi tiennyt murhasuunnitelmasta ja jättänyt tahallaan teon estämättä.

Oikeuden mukaan Aarnion tapauksessa näin kuitenkin tapahtui, kun kolme suomalaisrikollista kuristivat ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin kuoliaaksi Vuosaaressa lokakuussa 2003. Oikeus katsoi näytetyksi, että huumepoliisin silloinen päällikkö Aarnio tiesi ainoana poliisina Suomessa salajuonesta ja jätti silti teon estämättä.

Lue lisää: Jari Aarnio tuomittiin murhasta elinkautiseen – Syyttäjä kehuu tuomiota loogiseksi: ”En tiedä, onko tämä juhlakaan, kun poliisi syyllistyy virassaan murhaan”

Melanderin mukaan koko Aarniota koskeva tuomioiden jatkumo aina virka- ja lahjusrikoksista törkeisiin huumerikoksiin on ollut täysin omaleimainen kokonaisuus. Syynä on muun muassa Aarnion aiempi korkea asema poliisissa.

Tätä jatkumoa on myös Aarnion tuorein tuomio. Aiemmin rikostuomioita erilaisten laiminlyöntien seurauksena on tullut lähinnä silloin, kun teko on tapahtunut huolimattomuudesta.

Melanderin mukaan tuomion mahdollistava oikeudellinen ajattelu ja oikeuskäytäntö oli jo murhan aikaan vuonna 2003 olemassa, vaikka sitä ei ollut kirjattu vielä lakiin nykyiseen tyyliin.

Melander pitää Helsingin käräjäoikeuden lainopillista päättelyä Aarnion murhajutussa mahdollisena, vaikkakaan ei minään läpihuutojuttuna. Syyte murhasta tekemättä jättämisen perusteella, eli niin sanottuna epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena, on tiettävästi ensimmäinen laatuaan.

”Kyllä sekin ajatus siitä, että se soveltuu myös tahallisiin tekoihin, on ollut pitkään tiedossa ja osa sitä oppia”, Melander silti sanoo.

Jari Aarnio ja asianajaja Riitta Leppiniemi käräjäoikeudessa viime kesäkuussa.­

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi sanoi Helsingin Sanomille tuomion antamisen jälkeen, että oikeuden ratkaisu oli järkytys hänelle ja Aarniolle.

Ensilukeman perusteella Leppiniemi oli tyytymätön sekä oikeuden päätelmiin Aarnion murhasuunnitelmaa koskevista tiedoista että oikeudelliseen arvioon siitä syntyvästä vastuusta.

Ehkä isoin oikeudellinen kysymys Aarnion tuomiossa koskee laillisuusperiaatteen toteutumista. Kyse on siitä, että ketään ei voi rangaista Suomessa rikoksesta, jota ei ole tekohetkellä säädetty rangaistavaksi.

Aarnion ei katsottu olleen murhapaikalla tai osallistuneen aktiivisesti murhan juonimiseen, mutta oikeuden mukaan hänelle syntyi vastuuasemansa perusteella velvollisuus toimia aktiivisesti murhan estämiseksi. Näin Aarnio ei kuitenkaan oikeuden mukaan toiminut.

Tällainen epävarsinainen laiminlyöntirikos kirjattiin lakiin tarkkarajaisesti vasta vuoden 2004 alussa ja suomalaisrikolliset taas kuristivat murhan uhrin Vuosaaressa vuoden 2003 lokakuussa.

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja epävarsinaisista laiminlyöntirikoksista löytyy jo 1930-luvulta saakka. Riittääkö se, jos tekstiä ei ole kirjoitettu tarkkarajaisesti lakiin?

”Kyllähän tämä konstruktio sinänsä on ollut olemassa varsin pitkään ja siinä mielessä voidaan ajatella, että tämä on ollut riittävän ennakoitava”, Melander sanoo tuomiosta.

Mikään läpihuutojuttu tällainen tuomio ei silti ole. Vaikka tahallista tekemättä jättämistä voi pitää lähtökohtaisesti moitittavampana kuin huolimattomuudesta tehtyä, juuri tahallisista teoista oikeuskäytäntöä on huomattavan vähän.

Yksi oikeudenkäynnin kiistakysymyksistä on se, voiko poliisille syntyä tietojensa perusteella epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen aiheuttama vastuuasema.

Oikeus päätteli, että Aarnio sai asian tietoonsa oman yksikkönsä päällikkyytensä takia. Hän ei myöskään kertonut asiasta oikeuden mukaan muille ja käynnisti toimia rikollisten tarkkailemiseksi. Uskottavia toimenpiteitä rikoksen estämiseksi Aarnio ei kuitenkaan oikeuden mukaan tehnyt. Siksi hän antoi murhan tapahtua.

”Poliisilla on ihan yleinen velvollisuus toimia niin, että estää rikoksia. Ja sitten jos on tietoa jostain suunnitteilla olevasta teosta on ihan ymmärrettävää ajatella niin, että on vastuuasema toimia tietyllä tavalla. Mutta ymmärrän sen, että asia on tietyllä tavalla kiistanalainen”, Melander pohtii.

Valtionsyyttäjä Mikko Männikkö.­

Valtionsyyttäjä Mikko Männikkö kehuu käräjäoikeuden tuomiota loogiseksi.

Myös Männikkö muistuttaa, että Aarniota vastaan nostettu syyte oli uraauurtava. Siksi hän pitää kiinnostavana, että se menestyi.

”Me menemme hovioikeuteen sillä mielellä, että me ja käräjäoikeus olemme oikeassa. Tämä oli uusi oikeuskysymys, joten voi ennakoida, että oikeusasteet käydään läpi loppuun asti”, Männikkö sanoo.

Melander sanoo, että hän olisi kaivannut oikeudelta seikkaperäisempää selvitystä siitä, että Aarnion teko täytti nimenomaan murhan tunnusmerkistön. Vaikka Aarnion toiminta todettiin kokonaisuutena arvostellen törkeäksi, Melander pitää asiaa koskevia perusteluja lyhyinä.

Melander uskoo, että Aarnion rikoskokonaisuus jää kokonaisuutena erityistapaukseksi Suomessa.

Poliisi joutuu kuitenkin hänen mukaansa ottamaan vielä aiempaakin vakavammin erityisen oikeudellisen vastuunsa rikosten estämiseksi, jos Aarnion murhatuomio jää ylempien oikeusasteiden käsittelyn jälkeen voimaan.

”Ehkä poliisin velvollisuus estää rikosten syntymistä voi ennestään korostua, vaikka sen pitäisi jo voimassa olevien säännösten ja poliisin velvollisuuksien perusteella olla selvä.”