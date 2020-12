Suomessa tutkituista koronavirusnäytteistä ei ole tähän mennessä löytynyt Britanniassa havaittua koronavirusmuunnosta.

Britanniasta Suomeen joulukuussa matkustaneet eivät ole ainakaan toistaiseksi rynnänneet koronavirustesteihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositti maanantaina iltapäivällä, että 7. joulukuuta tai sen jälkeen Britanniasta Suomeen tulleet hakeutuisivat koronavirus­testeihin, vaikka heillä ei olisi koronavirustautiin viittaavia oireita. Taustalla on halu varmistaa, ettei uusi Britanniassa havaittu virusmuunnos lähde leviämään Suomessa.

Suomessa tutkituista näytteistä ei ole tähän mennessä löytynyt Britannian mutaatiota.

Suomi on myös kieltänyt matkustajalennot Britanniasta tammikuuhun 4. päivään asti.

Johtava asiantuntija Jari Jalava THL:stä kertoo, että mahdollinen testausmäärien nousu näkyy vasta muutamien päivien viiveellä, sillä ihmisillä kestää aina hetken aikaa hakeutua koronatestiin.

”Matkustaminen on ollut niin vähäistä, että nämä Britannian matkan takia testiin hakeutuvien määrät eivät muutenkaan välttämättä aiheuta suurta nousua”, Jalava sanoo.

Suomessa laboratorioiden virustestauskapasiteetti on yli 26 000 näytettä päivässä. Marraskuun lopulla testejä tehtiin keskimäärin 19 000 päivässä.

THL:n tiedossa on, että Britanniasta Suomeen on tullut kahden viime viikon aikana yhteensä noin 30 suoraa lentoa. Matkustajien määrää THL ei kuitenkaan tiedä.

”Ja vaikka tietäisimme matkustajien määrän, olisi eri asia, kuinka moni heistä olisi todella oleskellut Britanniassa”, Jalava sanoo.

Koronaviruksen muuntumista käsiteltiin myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaisessa tilannekatsauksessa.

Katsauksessa professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta kertoi tilaisuudessa, että alustavien mallinnuksien perusteella Britannian koronamuunnos on selvästi tarttuvampi kuin alkuperäinen koronavirus.

Toisaalta siitä ei ole näyttöä, että muunnoksen aiheuttama tauti olisi vakavampi. Myöskään siitä ei ole näyttöä, että uudella muunnoksella olisi vaikutusta rokotteiden suojatehoon.

Vapalahti toimii myös Huslabissa, jossa tutkitaan Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson koronanäytteet. Helsingin yliopiston tutkimusryhmä tutkii osan positiivisista näytteistä tarkemmin yhteistyössä Huslabin kanssa.

Näytteistä tarkastellaan viruksen perimää ja sen mahdollisia muutoksia sekvensoimalla.

”Keväällä määrittelimme 700–800 koronaviruksen perimää. Määrä oli noin kymmenen prosenttia kaikista todetuista koronavirustapauksista”, Vapalahti kertoo.

Hänen mukaansa sekvensointia tehdään niin paljon kuin resurssit vain sallivat. Syksyllä perimiä on määritelty Vapalahden mukaan tähän mennessä noin sata ja noin 700 on sekvensoitavana.

Britanniassa löydetty B.1.1.7-koronaviruslinja poikkeaa hieman muista linjoista, sillä siinä on useita aminohappo­muunnoksia.

Vapalahti arvioi tiedotustilaisuudessa, että muunnos löytyi luultavasti siksi, että sekvensointia tehdään Britanniassa paljon. Vaikkei mutaatiota ole Suomessa todettu, se ei kuitenkaan tarkoita, ettei muunnosta voisi esiintyä meilläkin pienissä määrin.

” THL aikoo selvittää nykyistä tarkemmin, millaisia koronamuunnoksia Suomessa on liikkeellä.

THL:n Jalava kertoo, että ulkomailta Suomeen matkustaneiden koronanäytteitä on tutkittu joulukuun puolivälistä asti myös jälkijättöisesti. Tarkoituksena on selvittää nykyistä tarkemmin, millaisia koronamuutoksia Suomessa on liikkeellä.

”Keskitymme kaikkiin, mutta erityisesti Britanniasta Suomeen tulleisiin. Katsomme näytteitä taaksepäin ja pyydämme löydöksistä lisänäytteitä.”

Eri muutosten tutkimista tehostetaan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) viime viikolla antaman suosituksen takia. Jalavan mukaan jatkossa tavoitteena on tutkia Suomeen ulkomailta tulleet positiiviset tapaukset mahdollisen uuden virusmuunnoksen varalta.

Vapalahti arvioi, että ECDC:n suositus lisää painetta seurata muitakin muutoksia koronaviruksen perimässä. Muutosten seuraaminen voisi hänen mukaansa toimia epidemiologisen seurannan apuna. Hänen mukaansa Britanniassa havaitun virusmuunnoksen kaltaisia muutoksia halutaan jatkossa havaita hyvissä ajoin.

Oikaisu 22.12. kello 20.17: Tekstissä kerrottiin aiemmin, että Suomessa on syksyllä määritelty hieman kevättä enemmän koronavirusten perimiä. Oikeasti määrä on toistaiseksi alhaisempi, sillä sekvensointi on osassa kesken.