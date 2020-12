Joulupukin lähtö Rovaniemeltä on vuotuinen tapahtumaperinne, jota tänä vuonna vietetään vain virtuaalisesti.

Joulupukki hyppää rekeensä Rovaniemellä tänään. Edessä on mittava urakka, ja matkaan on lähdettävä ajoissa, sillä joulupukin on määrä ehtiä vierailulle kaikkien lapsien luo lahjoja jakamaan.

Uutistoimisto Reuters välittää matkaanlähdön suorana lähetyksenä ympäri maailman. Lähetystä voi seurata myös tämän artikkelin yhteydessä.

Tavallisesti joulupukkia saattelevat matkaan sankat joukot, mutta tänä vuonna niin ei ole koronaviruspandemian vuoksi. Sen sijaan tapahtuma välitetään virtuaalisesti katsojille.

Usein tapahtumassa on kuultu musiikkia, ja onpa joulupukki saattanut sanasenkin sanoa.