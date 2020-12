San Franciscossa asuva Senja Larsen on ollut kesästä asti eristyksissä mökkisaaressa Paraisilla.

Putkiremontti. Se tästä puuttuikin.

Olen kuuden vuoden ajan sukkuloinut toimittajantyössäni Suomen ja Yhdysvaltojen Piilaakson väliä. Kevät tornitalossa Kaliforniassa oli karu. San Francisco meni käytännössä kiinni, eikä ketään voinut tavata.

Kotiin Suomeen pääsin vihdoin heinäkuussa ja vedin keuhkot täyteen koronavapaata ilmaa.

Elokuussa mies häipyi Kaliforniaan, ja Yhdysvaltojen konsulaatti peruutti viisumihaastatteluni koronaan vedoten. Kävi ilmeiseksi, että olen Suomessa toistaiseksi, mutta missä ihmeessä asuisin, poissa putkiremontin tieltä?

Pandemiassa pahin riski ovat toiset ihmiset. Suuntasin siis mökille, ulko- ja sisäsaariston rajalla sijaitsevaan saareen Paraisille.

23. syyskuuta ilta oli tyyni ja sumuinen.­

Saunamökki muuttuu työhuoneeksi. Seuraan tuulta, säätiedotuksia, merta, taivasta, tähtiä. Luonto esittää loppumatonta pantomiimia. Värit vaihtuvat, taivas leiskuu lilaa ja pinkkiä. Ajatus kiitää pitkin öistä linnunrataa.

Teen pitkiä soutulenkkejä ja retkeilen lähisaarilla. Ahmin saaristokirjallisuutta. Ympyräni sulkeutuu. Alan viihtyä erakkoelämässäni.

Moni on selvästi tehnyt saman valinnan. Mökkirannat ovat edelleen täynnä veneitä. Paikallinen ruokakauppias kertoo, että syksyllä on ollut asiakkaita kolmannes enemmän kuin normaalivuonna.

Olen aina kammonnut aamuja ja kylmää vettä. Nyt voin kokeilla erilaisia persoonia. Miltä tuntuisi olla kylmäuimari-aamuihminen? Säntään jo varhain hereille ihailemaan nousevan auringon valoteatteria ja loiskuttelen saaristomeressä.

Kylmä vesi on kuin pieni humala ilman krapulaa. Kroppaan hyökyy hormoneja: kortisolia, adrenaliinia ja endorfiinia. Jään koukkuun tunteeseen ja hymähtelen kelvottomalle aiemmalle itselleni.

Aila-myrskyn alla syyskuun puolessa välissä sidon alumiiniveneen viidellä köydellä laituriin ja linnoittaudun sisätiloihin.

Yöllä heräilen tuulen rytinään nurkissa. Mökkikallion komea kelopuu kaatuu, ja sähköt katkeavat.

Wifi sammuu, jääkaappi alkaa lämmetä ja tietokoneen akku ehtyy.

Kaupunkilaisen valtaa huoli. Menetänkö yhteyden ulkomaailmaan? Yhtään ei lohduta, että sama koettelee tuhansia muitakin suomalaisia.

Sähköt räpsähtävät takaisin kuuden tunnin kuluttua, pakastinkaan ei ehtinyt sulaa.

Kun vihdoin uskaltaudun ulos, tuuli on ajanut rantaveden täyteen lilanvärisiä korvameduusoja. Vaikka ne eivät polta, hätistelen niitä haravalla pois, ennen kuin ilkeän mennä uimaan.

Syyskuun viimeisen päivän aamuna vene kulki sumussa Nauvossa.­

30. lokakuuta aurinko nousi kahdeksan aikaan. Sumu asettui peltokuoppaan Kirjaisten saarella.­

Perheelle hehkutan luontokokemusta, maiseman avaruutta, ilman raikkautta ja koronavapaan elämän ihanuutta.

Lokakuussa mökille ilmaantuu ensin äitini, sitten tytär Iso-Britanniasta ja lopulta mieheni Kaliforniasta, jossa maastopalot ovat jyllänneet koko syksyn. Savun takia ulkona ei ole voinut liikkua ollenkaan.

Kaliforniassa kaikki, joilla on varaa, ovat ostaneet ilmansuodattimia ja happipulloja. Olen salaa tyytyväinen, että konsulaatti peruuttaa jälleen viisumihaastatteluni.

Yllättäen Amazon toimittaa luotettavasti tilauksia kylän postilaatikkoon. Perehdyn valaistusteknologiaan, jolla Suomen yö muuttuu päiväksi. Toimivaksi yhdistelmäksi osoittautuu kaksi pyöreää videolamppua, joita teinit käyttävät meikkivideoillaan.

Yksi huoneista nimetään ”Kaliforniaksi”, siellä mieheni tekee etätöitä Yhdysvaltojen länsirannikon aikavyöhykkeellä.

Miehen vuorokaudessa on käytännössä kaksi yötä ja päivää. Hän herää Suomen aamuun, ulkoilee, syö kanssamme lounaan ja nukkuu ensimmäiset unensa, jonka jälkeen hän herää Kalifornian työpäivään.

Suomen illallisaika ja Kalifornian lounasaika ovat sopivasti samaan aikaan. Toisille unilleen hän kömpii joskus aamuyöllä.

Yhtä mökin huoneista kutsutaan Kaliforniaksi, koska siellä eletään Yhdysvaltain länsirannikon aikaa. Kuvattu 21. lokakuuta.­

Unitutkijaystäväni pitää mallia toimivana. Se on vastaava kuin entisajan maatalousyhteiskunnassa. Siesta kuuluu monissa lämpimissä maissa edelleen kulttuuriin. Hän valistaa, että toimivia ajoituksia unelle on monia, kunhan unta on riittävästi suhteessa aivotyöhön ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Maailmassa moni potee nyt ahdistusta ja masennusta. Näin väitti 59 maassa tehty kysely koronavuoden vaikutuksista.

Siihen on luonnon läheisyys parasta lääkettä. Jyllätköön myrskyt, pauhatkoon pandemiat, päähäni on asettunut tyven.

Toinen haaste on liikkuminen, tai lähinnä sen puute.

Rakennan rutiinin. Avaan saunamökissä aamuisin nopeasti joogasovelluksen, ennen kuin ehdin keksiä liikaa tekosyitä tekemättömyydelle.

Mies vierittää mäessä kiviä riviin. Parissa kuukaudessa alkaa syntyä komea koronamuuri.

Kahdeksankymppinen äitini pelkää muuttuvansa pandemiassa betonipilariksi. Etsimme Ylen sivuilta päivittäisen jumppahetken, ja suunnittelen saareen 10 000 askeleen polun, jota hän tallustaa päivittäin uskollisesti 15-vuotiaan koiramme kanssa.

Äitini ilmoittaa viihtyvänsä niin hyvin, että lähtee ehkä vasta huhtikuussa, suoraan omalle mökilleen.

Värikäs ruska leiskuu maisemassa.

Aamuaurinko kultasi huurteiset pellot 10. marraskuuta.­

Ajan puolen tunnin venematkan kauppaan laskettelulaseissa, kaksi untuvatakkia ylläni. Lähisatamasta ei enää saa polttoainetta, joten hamstraan bensaa kanistereihin. Yritän suunnitella syömiset siten, että riittää, kun kaupassa käy kerran kuussa.

Selvittiin näillä saarilla ennenkin. Nykyvarustus olisi ennen ollut ylellisyyttä.

Kuormaan jättikassin toisensa jälkeen veneestä kottikärryyn ja pusken varastoja mäkeä ylös. Valmistaudutko maailmanloppuun, mies nauraa.

Samoissa hamstraushommissa olen, kuin moni muu.

Lataan kellariin lanttua, punajuuria, palsternakkaa, sipuleita, multaporkkanoita ja neljää eri sorttia perunoita: annabellaa, afraa, puikulaa ja uuniperunoita. Maitojauhetta, tomaattimurskaa, mustikkakeittoa. Riisiä, jauhoa ja kuivahiivaa. Silakkaa ja silliä.

Miehen veli kaataa peuran, josta saamme pakastimeen kuusi kiloa jauhelihaa. Verkoilla nousee siikaa, hauki, kampela ja suutari.

Ennen pakkasia yritän edetä saaristolaisen sivistystasolle ja oppia sienestäjäksi, mutta löydän lähinnä myrkkyseitikeitä.

Keitän, raastan, pilkon ja siivutan. Näin paljon kotitöitä en ole tehnyt sitten ajan, kun lapset olivat pieniä.

Kalifornialaisessa palveluyhteiskunnassa kaikki toimitetaan ovelle ja tapoihin kuuluu tilata kotiin siivooja, syödä ravintolassa, käyttää pesulapalveluita.

Saarierakkojen ruokavalio alkaa olla kuin emännän oppaasta. Keväällä kerätyt koronakilotkin karisevat hiljalleen.

Viikoittainen kohokohta on Piilaakson-suomalaisten videopuhelu. Kotimaan-suomalaisten piittaamattomuutta koronasta jaksetaan aina hämmästellä. Eletäänkö siellä oikeasti niin, kuin mitään ei olisikaan, kysyvät Kaliforniassa koteihinsa suljetut.

Keväällä omaksuin Kalifornian ankaran suhtautumisen koronaan. Ilman maskia ei liikkunut kukaan, ravintolat suljettiin ja koulut ovat olleet etäopetuksessa sitten maaliskuun.

Suomi sen sijaan on yhä auki. Kuin eläisi aivan toisella pandemiaplaneetalla.

Mietimme mistä erot johtuvat. Politiikasta, yhteiskunnasta vai sairaanhoitojärjestelmistä? Siitä, miten kansalaisille viestitään? Vai onko Suomi vain niin pieni maa, että tilanne on helpompi pitää kasassa?

Suurin ero on sosiaalisuudessa, väittää Piilaaksosta Suomeen tullut ystäväni. Kaliforniassa kaikki kyselevät toistensa kuulumisia, jutustelu on suorastaan kansalaisvelvollisuus.

Suomessa huikataan vastaantulevalle kaverille moikka, ja kaupan kassa sanoo kiitos. Ilmateitse leviävän viruksen synnyttämässä pandemiassa sellainen vähäeleisyys on enemmän kuin paikallaan.

Högsåran saari 18. marraskuuta. Pandemiassa paratiisi on paikka, jossa ei ole ketään muita.­

Marraskuussa merenpinta aloittaa erikoisen näytöksen. Vesi saattaa nousta ja laskea metrin vuorokaudessa. Rannat ovat kuin painepesurin puunaamia.

Kylkeäni kolottaa yhä enemmän. Käyn lääkärissä ja testeissä. Sappikivitauti!

Pari viikkoa myöhemmin suuntaamme varhaisaamun pilkkopimeässä kohti satamaa. Kesken matkan huomaan, ettei äidilläni ole pelastusliiviä. Hän ilmoittaa, ettei kokenut veneilijä näin verkkaisessa vauhdissa sellaista tarvitse. Saan syksyn kovimman kiukkukohtauksen. En ainakaan aio kuolla siksi, että kalastelen häntä jääkylmästä merestä.

Vesi on erityisen korkealla, vene keikahtaa ja metalli raapii matalan sillan pohjaa. Kuuluu kirskuva ääni, kun veneen katolla oleva valonheitin repeää irti.

Muutaman tunnin kuluttua sappirakkoni irrotetaan huomattavasti hellävaraisemmin pikkuruisessa sairaalassa Turussa.

Leikkauksen jälkeen jään yöksi sairaalaan. Aamun tunteina herään siihen, että niskassani kutisee saaristosta salamatkustanut punkki. Näppärä yöhoitaja nipsaisee sen pois.

Jälleen kerran kiittelen sitä, että olen Suomessa. Kaliforniassa on peruutettu ennalta aikataulutettuja toimenpiteitä pitkin syksyä, kun sairaalakapasiteetti on kivunnut koronapotilaiden myötä kohti katastrofia.

Merivesi muuttuu mustanpuhuvaksi ja taivas teräksenharmaaksi.On joulukuu. Putkiremontti on ohi!

Suuntaamme kaupunkiin. Seinänaapuri tulee vastaan.

”Remontoimme koko asuntomme lattiasta kattoon, edellisestä kerrasta on 27 vuotta”, hän kertoo.

Meteli ja pauke raikuu kirjaimellisesti seinän takaa.

Palaamme viivana takaisin mökille, vedän lämpökerrastoa ylle ja käperryn takan ääreen.

Helsingissä on 183 uutta tartuntaa ja San Franciscossa 233, kaverit vertailevat saman kokoluokan kaupunkien tilannetta joulukuun alussa.

Piilaaksolaiset puhisevat, ettei Suomenkaan tilanne enää ole ruusuinen. ”Nyt olisi aika toimia, eikä jatkaa juupas–jaapas-touhua. Muuten olisi jo maskipakko ja monet paikat kiinni. Urpot huutelee siellä, että ’ne on vain suosituksia’. Tajutonta!”

Kaliforniassa astuvat voimaan tähän asti ankarimmat rajoitukset. Enää ei edes saa tavata kavereita ulkona maski kasvoilla.

Yhden ainoan vuorokauden sisällä noin 40 miljoonan asukkaan Kaliforniassa saattaa nyt saada tartunnan ja menehtyä yhtä monta ihmistä, kuin Suomessa koko korona-aikana.

Tilannetta kärjistävät Kaliforniassa turvaverkostojen puute, eriarvoisuus, ahtaasti asuvat vähemmistöt sekä paperittomien ja kodittomien valtava määrä.

Ankarien rajoitusten kerrannaisvaikutukset alkavat näkyä.

San Franciscossa asuntomurrot ovat lisääntyneet pelottavaa tahtia. Ihmiset kyttäävät kotioville jätettyjä postipaketteja, sillä rikollisten epäillään seuraavan jakeluautoja.

Sata vuotta sitten espanjantauti laittoi maailman polvilleen kahdeksi vuodeksi. Tauti vei hautaan arviolta yhdestä viiteen prosenttiin maailman väestöstä.

Tällä kertaa virus valloitti maapallon 550 miljoonakaupunkia vain muutamassa viikossa. Jos koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vaikutukset olisivat yhtä dramaattiset, surisimme epidemian päätyttyä pahimmillaan satoja miljoonia kuolleita.

Rokote on onneksi tulossa, vielä pitäisi jaksaa tovi puristaa. Siihen saa voimaa, kun kuvittelee, mitä mahtavaa voisi olla seuraavaksi tiedossa.

Espanjantaudin väistyttyä alkoi edistyksen ja vaurastumisen iloinen 1920-luku. Jazz raikasi, urbaani kulttuuri ja elokuvat kukoistivat.

Aika kultaa muistot. Ehkä mekin joskus muistelemme koronavuotta, kuinka mukava oli oleskella kotosalla, jutella videopuheluita, välttää työmatkaruuhkat, lentokenttien turvatarkastukset ja aikaeroväsymys.

Ja olla vain perheen kesken – sehän oli silloin koronatalvella!

Upottaudun jäähileiseen mereen ottamaan endorfiinihuppelit. Kun täältä nousemme, alkaa uusi ja jännittävä elämä.