Hyväntekeväisyys

Koronavuosi kasvatti auttamis­halua ja joulu avasi monen kukkaron nyörit: ”Meille kaikille hankala vuosi on herättänyt halun huolehtia toisista”

Monen järjestön lahjoitusten määrissä ja vapaaehtoistyössä näkyy, että koronavuosi kasvatti paitsi ihmisten avuntarvetta, myös auttamishalua. Erityisesti koronajoulu saa sen nyt esiin.

Koronakriisi on lisännyt ihmisten taloudellista ja henkistä ahdinkoa, mutta myös ihmisten auttamishalu on kasvanut. Tämä on huomattu avustustyötä tekevissä järjestöissä.

”Kyllä se näkyy. Koronakriisi on lisännyt lasten ja lapsiperheiden ahdinkoa, mutta samaan aikaan on kasvanut suomalaisten halu auttaa heikommassa asemassa olevia”, kertoo viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto Pelastakaa Lapset ry:sta.

Pelastakaa Lapset ry:ssä on nähty kasvua sekä yksityishenkilöiden että yritysten lahjoituksissa. Myös vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden määrä on lisääntynyt. Kriisiaikana moni haluaa auttaa antamalla rahaa tai aikaa.

Pelastusarmeijan koronavuonna saamat lahjoitukset ovat kasvaneet kymmenellä prosentilla viime vuodesta. Myös Joulupata-keräys on käynnistynyt hyvin. Keräykseen on tullut netti- ja yrityslahjoituksia jo nyt enemmän kuin viime vuonna.

”Kaduille ulkopadat tulivat vasta maanantaina 14. joulukuuta. Aika näyttää, miten katukeräys onnistuu”, sanoo markkinoinnin ja yritysyhteistyön vastaava Anne Fredriksson.

”Pelastusarmeija on huomannut aiemminkin, että ne, jotka voivat auttaa, aktivoituvat kriisiaikoina kuten lama-aikana ja sotien aikana. Tästä voisi päätellä, että kun olemme tänä vuonna saaneet enemmän lahjoituksia, taustalla on korona-aika.”

Pelastusarmeijan joulupadat ilmestyivät katukuvaan maanantaina. Majuri Hannu Lindholm vartioi joulupataa Helsingissä. Hän auttaa Christian Karlssonia ja Börje Blomqvistia keräämään tiistai-iltapäivän lahjoituksia varastoon vietäväksi.­

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) järjestöpäällikön Arja-Liisa Maunon mukaan lahjoituksissa näkyy nyt yritysten vaihteleva taloustilanne: osa yrityksistä kamppailee talousahdingossa eikä tee lahjoituksia, osa taas haluaa jakaa menestystään suuremmilla lahjoituksilla.

Maunon mukaan lahjoittajat haluavat kohdentaa apunsa täsmällisemmin. Monet haluavat ohjata tukensa kotimaan avustustyöhön tai nimenomaan lapsiperheille ja lapsille.

”Tavallista useammin on tullut esiin myös toive kohdentaa lahjoitus lahjoittavan yrityksen toimialueelle tai lahjoittajan asuinpaikkakunnalle tai sen lähiympäristöön”, Mauno kertoo.

Paikallinen auttamishalu nähdään myös Hope Yhdessä & Yhteisesti ry:ssä, joka auttaa vapaaehtoisvoimin paikallisia lapsiperheitä. Paikallisista avuntarpeista viestiminen on tuottanut hyvin sekä tavara- että rahalahjoituksia.

”Ei ole ollut nähtävissä taantumista, enemmänkin päinvastoin. Keväällä ihmiset ihailtavasti laittoivat erilaisia kampanjoita pystyyn. Nyt joulun alla on nähtävissä samaa”, kertoo Hopen toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

Esimerkiksi vähävaraisille lapsille joululahjoja keräävässä Joulupuu-keräyksessä on kuitenkin havaittu koronavuoden haasteet keräystoimintaan. Nuorkauppakamareiden järjestämässä keräyksessä lahjoja on toistaiseksi kertynyt aiempaa vähemmän. Työpaikoilla ei ole järjestetty lahjakeräyksiä entiseen tapaan, koska iso osa työntekijöistä oli etätöissä.

Helsingin Joulupuu-keräyksen projektipäällikkö Henri Haapsamo uskoo, että lahjavaroja saadaan kartutettua vielä verkkokeräyksen avulla.

Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräys on tuottanut toistaiseksi hyvin. Sanna Kuusisto iloitsee tästä, sillä joulukeräyksellä järjestö kerryttää varoja myös ensi vuoden tukitoimintoihin.

Järjestössä vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden määrä on kasvanut etenkin syksyn aikana.

”Olemme olleet tilanteessa, jolloin verkkonuorisotalo Netarissa nuorten yhteydenottopyynnöistä lähes puoleen on jäänyt vastaamatta, koska resurssit eivät ole riittäneet. Kun olemme saaneet tästä kerrottua, meille on tullut todella upea määrä uusia vapaaehtoisia”, Kuusisto sanoo.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) valmiuden ja varautumisen koordinaattori Marko Korhosen mukaan keväällä verkon kautta järjestön vapaaehtoiseksi ilmoittautui kolme, neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin tavallisesti. Samanlaista aktivoitumista on nähtävissä nyt.

”Yleensä joulun aikaan vapaaehtoiseksi ilmoittautumisessa on notkahdusta, kun ihmiset rauhoittuvat joulun viettoon. Nyt ei ole, vaan näkyy pientä piikkiä”, Korhonen sanoo.

Auttajia on hakeutunut esimerkiksi verkossa ja puhelimitse tehtävään auttamistyöhön sekä laajentuneeseen ruoka-apujakeluun. SPR:n ruoka-apujakelussa on mukana yli 800 vapaaehtoista, joista yli 200 on uusia ihmisiä.

Perinteisesti SPR:n toiminnassa on mukana paljon nuoria ja eläkeikäisiä, mutta nyt auttamistyöhön ovat innostuneet myös 20–40-vuotiaat, Korhonen kertoo.

Myös Kirkkohallituksen vapaaehtoistyön asiantuntija Irene Nummela iloitsee, että joissakin seurakunnissa vapaaehtoistyöntekijöiden varttuneeseen joukkoon on tullut mukaan myös työikäisiä vapaaehtoisia.

Nummelan mukaan apua halutaan tarjota esimerkiksi vanhusten ystävätoiminnan kautta, koska omat iäkkäät läheiset asuvat kaukana. Hänen mukaansa kaikki auttamishaluiset eivät toimi järjestetyssä vapaaehtoistyössä, vaan osa tarjoaa esimerkiksi naapuriapua.

Sanna Kuusisto toivoo, että ihmisten auttamishalu jatkuu pitkälle tulevaan.

”Vuosi, joka on ollut meille kaikille hankala, on herättänyt tällaista vahvaa solidaarisuutta ja halun huolehtia toisista. Toivon, että tämä on jotain, joka säilyy meillä myös tulevina vuosina. Että huolehditaan niistä kaikista heikoimmista”, hän sanoo.