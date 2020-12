Korona muutti palvelutalo Mansikkapaikan joulunvieton. Välittämistä voi kuitenkin osoittaa monella tapaa.

Joulujumppaa. Joulukaraoke. Jouluporina-jutustelutuokio. Jouluelokuva perjantaisin. Joulukalenteri runoineen ja tehtävätuokioineen.

Palvelutalo Mansikkapaikassa on pystytty luomaan joulutunnelmaa koronapandemiasta huolimatta.

Ennen aattoa jouluherkkujen tuoksu on leijaillut jo monena päivänä palvelutalon käytävillä.

Tuoksun alkuperä on palvelutalon keittiö Ahomansikka, jonka työntekijät tekevät valmisteluja aaton jouluaterialle. Yksi joululounas tänä vuonna on jo nautittu. Jouluaaton ruokailu on kuitenkin se ateria, jota eniten odotetaan.

Tavallisena vuonna Ahomansikan jouluruokailu houkuttelee joululounaalle liki kaksisataa kuntalaista.

”Täällä on aikamoiset kekkerit, kun eri-ikäisiä lapsenlapsia vilistää”, kertoo Heikki Hentunen. Hänellä on vaimonsa Marjan kanssa 19 lapsenlasta.

Mansikkapaikka on Joroisissa sijaitseva 55-paikkainen vanhusten hoivakoti. Mansikkapaikkaa ylläpitää vuonna 1991 perustettu yhdistys Joroisten Palveluasunnot ry.

Palvelutalo tarjoaa tavallisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluita joroislaisille ja varkautelaisille vanhuksille.

Asukkaita hoivakodissa on tällä hetkellä 54. Pariskuntia hoivakodissa asuu viisi. Marraskuussa hoivakotiin muutti erään asukkaan mukana 16-vuotias Kirppu-kissa.

Heikki Hentunen toimi Marja-vaimonsa omaishoitajana, kunnes tämä muutti Mansikkapaikkaan neljä vuotta sitten. Siitä lähtien Hentunen on vieraillut vaimonsa luona joka päivä, aina koronaan asti.

”Tulin aamulla, saatoin Marjan alas aamiaiselle ja autoin aamiaisella vähän muitakin. Alkoivat kutsua minua keittiön apupojaksi”, Hentunen kertoo.

Vietettiinpä talossa kaksi vuotta sitten myös pariskunnan timanttihäitä.

Vaimonsa kanssa Hentunen on osallistunut aiemmin myös ohjelmatuokioihin, kuten tuolijumppaan tai yhteislauluun. ”Täällä on ollut aina mukavaa tekemistä”, hän kertoo.

Nyt koronan vuoksi talon asukkaat on jaettu pienempiin ryhmiin, jotka eivät ole keskenään tekemisissä.

Myös omaisten liikkumista talon sisällä on rajoitettu, eivätkä omaiset ole voineet toimintatuokioihin osallistua. Hentunen pääsee kuitenkin viemään useita kertoja viikossa Marja-vaimoaan ulos kävelylle.

Heikki Hentunen kävi vaimonsa Marja Hentusen kanssa sytyttämässä kynttilän muistojen puuhun jo ennen joulua.­

Koska talon asukkaat ovat jo iäkkäitä eivätkä pääse osallistumaan paikkakunnan tapahtumiin, tilaisuuksia pyrittiin ennen koronaa tuomaan palvelutaloon, kertoo palvelutalon tukipalveluvastaava Johanna Haaja.

Yleensä ennen joulua talossa käykin paljon vierailijoita. Paikallisen yläasteen Lucia-neito saapui kulkueensa kanssa, päiväkoti kävi esittämässä jouluohjelman ja Kansalaisopiston Senioriteatterin esitys oli joulujuhlassa.

”Asukkaille erilaiset vierailut ovat olleet mukavaa vaihtelua”, Haaja kertoo.

Palvelutalon asukkaalle Kaisa Suhoselle, 84, etenkin seurakunnan tilaisuudet ovat olleet tärkeitä.

Seurakunta pitää tavallisesti palvelukodissa joulun alla jouluhartauden sekä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden.

”Nyt niitä ei ole voinut olla, joten onhan tämä elämä mennyt aika yksiniitiseksi”, Suhonen kertoo.

Suhonen asuu Mansikkapaikassa miehensä kanssa. Mies ei muistisairautensa vuoksi enää paljoa juttele, Suhonen kertoo.

Lapset ja lapsenlapset ovat kuitenkin vierailleet pariskunnan ikkunan takana.

Koronavuonna jouluun valmistautuminen on ollut erilaista, koska ulkopuoliset eivät ole voineet käydä palvelutalossa, sanoo Mansikkapaikan johtaja Eine Kinnula.

”Korvaavia asioita on kuitenkin pyritty järjestämään. Lucia-tervehdys ja seurakunnan hartaus järjestettiin videoyhteydellä, mutta se ei ole sama kuin oikea kohtaaminen”, hän myöntää.

Hoitajat ovat kuitenkin tehneet paljon, jotta joulutunnelma on löytynyt tänä poikkeuksellisena vuonnakin, Kinnula kehuu.

Joulu on tuonut Mansikkapaikassa ohjelmaa jo koko joulukuun ajan.Marraskuussa palvelukotiin muutti Salme Oravaisen mukana 16-vuotias Kirppu-kissa (kuvassa ylhäällä vasemmalla).­

Talon koristelu aloitettiin heti joulukuun alussa. Hoitajat ovat somistaneet myös niiden asukkaiden koteja, joilla ei ole lähiomaisia tai joiden lähiomaiset eivät ole päässeet käymään.

Joulukuun ensimmäisellä viikolla askarreltiin joulukortteja, joita asukkaat saivat postittaa tai antaa läheisilleen. Toisella viikolla pidettiin joulukuusen pukijaiset, jolloin koristeltiin kuusi.

Kauneimpia joululauluja laulettiin yhteislaulun sijaan hoitajan kitarasäestyksellä. Joka perjantai joulukuun ajan on katsottu yhdessä jokin jouluelokuva.

Nyt jouluviikolla on lämmitetty joulusauna, jossa asukkaat ovat vierailleet vuorotellen. Joulusaunassa saunotaan asukkaiden itse tekemillä vastoilla, jotka ovat pakastettuina odottaneet juhannuksesta saakka.

”Joulusaunaan kuuluu lisäksi sihijuoma, joka on kunkin mieltymyksen mukaan olutta tai siideriä”, Kinnula kertoo.

Ja vaikka palvelukodin perinteinen joulupukki ei pääsekään tänä vuonna käymään, koska kuuluu itse riskiryhmään, yksi hoitajista sijaistaa häntä joulutonttuna.

Pienellä paikkakunnalla liki jokainen tuntee jonkun palvelutalon asukkaan, ja vaikka kasvokkaiset kohtaamiset on nyt kielletty, välittämistä voi osoittaa monella tavalla.

”Sitä on meille tänä vuonna osoitettu runsaasti ja me olemme siitä olleet todella kiitollisia”, Johanna Haaja kertoo.

Paikallisen kukkakauppiaan luona joroislaiset ovat muistaneet tuttujaan ostamalla heille joulukukan ja kortin, jotka aattona toimitetaan palvelukotiin.

Seurakunta, päiväkoti, nuorisovaltuusto ja paikalliset partiolaiset ovat lähettäneet omat muistamisensa. Lisäksi paketteja ovat lähettäneet monet yksityishenkilöt.

”Jokainen asukas saa ainakin jonkun paketin ja ylikin. Niitä riittää varmasti ensi vuoteen asti”, Haaja kertoo.

Palvelukodilla on oma sosiaalisen median tilinsä, ja sitä kautta tulee myös paljon viestejä.

”Etenkin nuoremmat sukulaiset lähettävät omaisilleen sitä kautta paljon terveisiä”, Haaja kertoo.

Vaikka joulunalus on Mansikassapaikassa täyttä tohinaa, itse pyhät on tarkoitettu rauhoittumiselle, hyvälle ruoalle ja läheisten vierailuille.

Lähiomaiset voivat ajanvarauksella vierailla Mansikkapaikassa asuvien läheistensä luona maskein sekä hygieniasääntöjä ja turvavälejä noudattaen.

Heikki Hentusen ja Marja-vaimon joulun viettoon kuului kotona asuessa pitkä ajomatka sukulaisten haudalle viemään kynttilöitä.

Nyt palvelutalossa he sytyttävät kynttilän pihassa sijaitsevaan muistojen puuhun, jossa roikkuu kynttilälyhtyjä.

”Pojan perhe on suunnitellut tulevansa käymään, ja avataan yhdessä paketteja”, Hentunen kertoo.

Joululounaalle Hentunen ei nyt itse tänä vuonna voi jäädä. ”Se on harmi, mutta ehkä ensi vuonna sitten taas.”

Joroisissa on kaksi hoivapalveluita tarjoavaa palvelutaloa, Attendo Jalava ja Palvelutalo Mansikkapaikka.

Jalava nousi otsikoihin pari vuotta sitten, kun hoivakodissa havaittiin merkittäviä puutteita. Vaikka tapaus ei Mansikkapaikkaan liittynytkään, asia puhutti kylillä.

Eine Kinnula kertoo, että koronan myötä myös Mansikkapaikan henkilöstö on ollut huolissaan: ”Kaikkia meitä mietityttää, ettei vain tuoda tullessa tietämättä sitä virusta tänne.”

Mutta pelon kanssa ei voi jatkuvasti elää, vaan se pitää valjastaa toimintaan ja yhteiseen tekemiseen, muistuttaa Johanna Haaja. Silti hänenkin hartain toiveensa on, että ensi vuonna tilanne olisi jo askel tavallisempaan.

Sen sijaan niin Kaisa Suhosta kuin Heikki Hentustakaan ei korona ole pelottanut, vaikka he ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvatkin.

”Tytär pelotteli alkuun, ettei nyt missään voi käydä, mutta olen huolehtinut, että käytän maskia ja käsineitä, huolehdin etäisyyksistä ja pesen käsiä, kun tulen kotiin”, Hentunen kertoo.

Yhden toivomuksen hän haluaa suomalaisille kuitenkin esittää: ”Toivottavasti jokainen ottaisi rokotuksen, kun sellainen annetaan.”

Haastattelu tehtiin videoyhteydellä.