Vapaaehtoistyö

Kolme vapaaehtoistyön tänä vuonna aloittanutta kertoo, miksi he lähtivät auttamaan – ”Saan sen ilon, että minusta on johonkin”

HS haastatteli kolmea vapaaehtoista, jotka ovat aloittaneet vapaaehtoistoiminnassa koronavuoden aikana.

Koronakriisi on lisännyt avuntarvitsijoiden määrää, mutta se on saanut myös ihmisten auttamishalun nousemaan esiin entistä vahvempana. Kriisiaika on aktivoinut monet ihmiset toimimaan.

Avustusjärjestöistä kerrotaan, että kuluneen vuoden aikana vapaaehtoistoimintaan on hakeutunut paljon uusia ihmisiä. Vapaaehtoinen auttaminen antaa hyvää autettaville, mutta myös auttajille.

”Se antaa itsellekin merkityksellisyyden tunnetta. Omaan elämään tulee erilaisia positiivisia merkityksiä”, sanoo Kirkkohallituksen vapaaehtoistyön asiantuntija Irene Nummela.

HS haastatteli kolmea vapaaehtoista, jotka ovat aloittaneet uuden vapaaehtoistoimen koronavuoden aikana. Läksykummi, naisten tukipuhelimen vapaaehtoinen ja ystävätoiminnan vapaaehtoinen kertovat, miksi he lähtivät mukaan järjestettyyn auttamistoimintaan ja millaista se on.

Läksykummi Arttu Kauppinen, 22, Turusta: ”Läksykummitoiminta ei vaadi minulta muuta kuin aikaa”

Turkulainen Arttu Kauppinen on nyt mukana MLL:n läksykummitoiminnassa. Kerran viikossa hän auttaa etäyhteyden kautta 14-vuotiasta nuorta läksyjen teossa.­

”Minua huolestuttaa, mitä koronavuosi ja etäkoulu aiheuttavat lapsille ja nuorille. He eivät saa riittävästi huomiota koulussa, kun ei ole resursseja. En tiedä, onko hyödyllistä vain keskustella siitä, vaan voisiko vaan tarttua toimeen.

Näin keväällä uutisen, jossa kerrottiin läksykummitoiminnasta Mannerheimin Lastensuojeluliitossa (MLL). Otin yhteyttä heihin ja pääsin syksyllä koulutukseen. Nyt toimin 14-vuotiaan nuoren läksykummina. Läksykummi ei opeta, vaan on lapsen tai nuoren tukena läksyjen teossa.

Opiskelen Turun yliopistossa oikeustiedettä ja erityispedagogiikkaa. Koronakeväänä kävin tukiopettamassa lapsia muutamassa perheessä. Olen aiemmin vetänyt muutaman kaverin kanssa suomen kielen kerhoa turvapaikanhakijoiden lapsille ja ollut mukana lasten ja nuorten vapaaehtoistoiminnassa.

Läksykummitoiminta tuntui luonnolliselle jatkeelle tähän. Oli helppo lähteä mukaan. Koronavuonna läksykummeille on ollut enemmän tarvetta.

Nyt autan läksyjenteossa 14-vuotiasta maahanmuuttajataustaista nuorta. Tapaamme videoyhteyden välityksellä, sillä hän asuu Kotkassa ja minä Turussa. Tällä hetkellä tapaamme kerran viikossa parin tunnin ajan. Tapaamisen aluksi vaihdamme lyhyesti kuulumiset ja sitten alammekin tehdä läksyjä, joissa hän haluaa apua.

Minulla ei ole vielä pitkää elämänkokemusta tai omia lapsia, joten aiemmista samantapaisista tehtävistä on ollut hyötyä. Pystyn paremmin ymmärtämään, millaisia haasteita lapsilla voi olla läksyjen teossa ja miten vuoropuhelu lasten kanssa toimii.

En ajattele, että vapaaehtoistoiminnasta on pakko saada itsekin jotain. Se oli kuitenkin piristävä ja positiivinen yllätys, että olen saanut tapaamisista itsekin energiaa. Omasta arjestaan saa hetkeksi pienen hengähdystauon, kun kertaa peruskoulun murtolukuoppia. Saa näkökulmaa toisen elämään, ja se on virkistävää.

Tulee myös tunne, että voin olla hyödyksi arkisessa asiassa. Läksykummitoiminta ei vaadi minulta muuta kuin aikaa.

Näen, että ihmiset ovat täällä myös muita varten ja haluavat auttaa. Tällä hetkellä tämä on minulle juuri hyvä tapa olla avuksi muille.”

Naisten Linjan vapaaehtoinen Emma Autio, 32, Helsinki: ”Kuka on milloinkin auttaja tai avun tarpeessa”

Helsinkiläinen Emma Autio on aloittanut syksyllä vapaaehtoisena Naisten Linjan puhelin- ja chat-palvelussa, joka auttaa väkivaltaa kohdanneita ja väkivallasta huolestuneita naisia.­

”Naisten asema ja ihmisten yhdenvertaisuus ovat olleet pitkään minulle tärkeitä asioita. Suomi on naisille Euroopan vaarallisimpia maita. Nyt koronakriisin aikaan lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt.

Viime keväänä Naisten Linja haki vapaaehtoisia puhelin- ja chat-palveluunsa. Se auttaa väkivaltaa kokeneita tai väkivallan uhkasta huolestuneita naisia. En ole aiemmin juuri tehnyt vapaaehtoistyötä, mutta tuttuni kautta tiesin toiminnasta jotain. Hain koulutukseen.

Olen pysähtynyt miettimään omaa rooliani tässä yhteiskunnassa. Ei ole muuttumattomia rooleja. Kuka on milloinkin auttaja tai avun tarpeessa. Tai molempia yhtä aikaa. Jos on mahdollisuus olla jeesaamassa muita, silloin jeesataan. Vastavuoroisesti joskus voin itse tarvita apua – ja korona-aikana olen tarvinnutkin.

Koronan myötä ihmisten tuntema empatia on lisääntynyt. Huomataan ehkä herkemmin toisten ahdinko ja ymmärretään paremmin yhteisön merkitys.

Naisten Linjan koulutuksessa painotettiin sitä, että tärkeää on kuunnella ja uskoa naisia. Voi olla, ettei kukaan ole koskaan aiemmin uskonut heitä.

Tein ensimmäisen vuoroni joulukuussa. Se jännitti eikä siihen voinut täydellisesti valmistautua. Pelotti, että osaanko sanoa oikeat asiat.

Puhuin usean soittajan kanssa. Puhelut olivat aika tunteikkaita. Kuuntelin ja selvittelimme yhdessä, mitä voi tehdä ja mistä saisi apua. Olemme vapaaehtoisia, joten usein ohjaamme soittajia eteenpäin ammattiavun piiriin.

Heti ensimmäisessä vuorossa tuntui siltä, että olen oikeassa paikassa vapaaehtoisena. Tämä on merkityksellistä toimintaa, ja väkivallasta huolestuneita naisia on paljon. Tuli myös selväksi se, että tärkeintä on kuunnella ja uskoa.

Vapaaehtoiset käsittelevät puheluissa vaikeita asioita. Suositellaan, että teemme ainakin aluksi vain yhden vuoron kuukaudessa. Koulutus valmistaa kohtaamaan erilaisia tilanteita, ja meillä on myös hyvä työnohjaus ja tukiyhteisö.

En ole mitenkään parempi ihminen, kun teen tällaista vapaaehtoistyötä. Uskon, että kuka vaan voi päätyä tarvitsemaan apua koska vaan. Ei voi tietää, mihin elämä meitä heittelee. Ne, kenellä on kapasiteettia, ovat valjakon etupäässä, ja joskus roolit voivat ovat toisin.”

Vapaaehtoisystävä Aira Komulainen, 75, Joensuu: ”Saan sen ilon, että minusta on johonkin”

Joensuulainen Aira Komulainen on syksyllä aloittanut seurakunnan ystävätoimintaan. Hän käy kerran viikossa tapaamassa Aila Turusta. Naiset juttelevat ja pelaavat yhdessä seurapelejä.­

”Ikäihmisten yksinäisyys on mietityttänyt minua korona-aikana. Tämä aika on vaikea ja huomaan sen itsessänikin. Olen 75-vuotias ja keväällä minua ahdisti se, että ikäihmiset joutuivat olemaan karanteenissa.

Lähdin mukaan ystävätoimintaan, koska koronavirus tyhjensi almanakan. Mihinkään ei saa mennä eikä mitään tehdä. Ajattelin, että johonkin voisin hyödyntää tätä ylimääräistä aikaa. Vapaaehtoistyö on ollut mielessä jo pitkään.

Ystävätoiminta oli minulle ennestään tuttua, sillä olin ollut mukana SPR:n ystävätoiminnassa 2000-luvun alussa, kun asuin vielä Vantaalla. Olin silloin erään rouvan vapaaehtoisystävänä kaksi vuotta.

Se loppui, kun muutin Joensuuhun. Kun minulla oli koiria, molemmat koirani olivat Kennelliiton virallisia kaverikoiria ja kävin niiden kanssa ilahduttamassa ihmisiä hoitolaitoksissa.

Syksyllä kävin Joensuun seurakunnan ystävätoimintakoulutukseen. Sen jälkeen seurakunta osoitti ystäväkseni joensuulaisen lähes samanikäisen rouvan. Aloin käydä hänen luonaan.

Alkuun vain juttelimme ja teimme tuttavuutta. Nyt olemme alkaneet pelata Trivial Pursuitia ja Skip-Bo-korttipeliä. Aion viedä sinne myös ristisanapelin, koska me molemmat tykkäämme ratkoa ristisanoja.

Alkusyksystä sain hänet myös ulos ja teimme pienen lenkin yhdessä. Tapaamisia on kerran viikossa. Käytän siellä maskia.

Tapaamiset eivät saisi venyä hirveän pitkiksi, ettei vapaaehtoisystävyys muutu henkilökohtaiseksi. Jos pelaamme, siellä voi mennä parikin tuntia. Jollain lailla toiminta täytyy kuitenkin pitää virallisuuden rajoissa, vaikka meillä olisi kuinka hauskaa. Ja kyllä meillä hauskaa onkin.

On tarkoitus, että vapaaehtoisystävät ovat siellä ihan vain seurana. Konkreettista apua arkeen on tarkoitus saada muualta.

Minäkin saan näistä tapaamisista jotain. Saan ennen kaikkea sen ilon, että minusta on johonkin. Tunnen itseni tarpeelliseksi. Näen, että se on hänelle iso ilo, kun olen siellä henkilökohtaisesti.”