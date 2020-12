Suomalaiskokki ja -ravintoloitsija Mikko Vuori kehitti korona-aikana tuotteitaan Etelä-Thaimaassa ja myi niitä ympäri maata. Syksyllä työtilanne muuttui epävarmaksi.

Khanom, Thaimaa.

Ennen joulua kokki Mikko Vuori vatkasi, rypisti ja savusti viikkojen ajan Etelä-Thaimaan Khanomissa sijaitsevan ravintolansa keittiössä. Kinkkua, laatikoita, limppuja, karjalanpiirakoita, savukalaa, mitä vain.

Kun sana Vuoren tuotteista levisi, ruokia tilattiin aivan Thaimaan pohjoisen ja koillisen kolkkia myöten, samoin kuin Bangkokiin. Lähemmäs etelään meni myös paljon ruokia, niemimaan itä- ja länsipuolelle.

Vuoren Dusty Gecko -ravintolan Facebook-tilille on tullut paljon kiitoksia ruokalähetyksistä.

”Mikko pelasti joulun”, sanoo Vuori itse naurahtaen.

Nyt Vuori haluaa kertoa asiakkailleen, että asiakkaat pelastivat myös hänet.

Vielä marraskuun alkuun saakka Vuoren maailma oli musta.

Hän on pitänyt kymmenen vuoden ikäistä ravintolaansa Etelä-Thaimaan Khanomissa toiminnassa koko koronapandemian ajan. Pitkään hän pysyi reippaana ja motivoituneena.

Kun ravintolat eivät keväällä saaneet ottaa asiakkaita sisään, Vuori alkoi myydä annoksia entistä enemmän Khanomin ulkopuolelle toimitettuina.

Pian Vuorella oli asiakkaita pohjoisen Chiang Main kaupunkia myöten, yli tuhannen kilometrin päässä.

”Kyllä tästäkin sisulla selvitään”, hän kertoo ajatelleensa. Ja niin hän ajatteli pitkään.

Kun vuosi eteni, mieliala laski. Khanom on pieni paikka, ja turistikauden ulkopuolella siellä on varsin hiljaista. Rauha on siellä asuvien mieleen, mutta joka syksy turistien tulo piristää paitsi taloutta myös mieltä.

Erityisesti Vuorelle sesongin alkaminen on hyvin mieluisaa. Hän on gourmet-kokki, joka haluaa tarjota asiakkaille elämyksiä mieluiten paikan päällä.

Syksyn lähestyessä tuli koko ajan todennäköisemmäksi, että tämä sesonki jää Thaimaassa väliin ainakin osittain jollei kokonaan. Myöhemmin syksyn aikana alkoi olla ilmeistä, että koko sesonki peruuntuu.

Vuori teki Suomessa aikoinaan laaturavintoloissa vuosikausien uran. Thaimaassa kokki risteyttää thaimaalaisia ja eurooppalaisia ruokia.

Thaimaahan hän tuli töihin aluksi Ko Samuin suosikkisaarelle konsultoimaan sikäläisiä ravintoloita eurooppalaisten ruokien teossa. Samaa hän teki läheisessä Khanomissa kuuluisassa suomalaisessa Aava-resortissa.

Kun ravintolaa ei koronan takia keväällä ja kesällä voinut pitää auki, Vuori päätti käyttää ajan kehitelläkseen yhä uusia tuotteita. Vuori on pitkään suunnitellut tekevänsä omia versioita eri ruuista.

”Lämmin- ja kylmäsavulihoja ja -kaloja, ilmakuivattuja tuotteita, naudan- ja porsaanfilettä, ankanrintaa, täyslihamakkaroita”, hän luettelee kesän ja syksyn tuotantoaan.

Limppua on myös mennyt paljon. Uusin leipätuote on omatekoisella siirapilla tehty saaristolaisleipä.

Näitä hän on nyt toimittanut myös jouluksi kinkkujen ja laatikoiden ohella.

Korona-aikana tuotteiden valikoima alkoi karttua entisestään. Oli aikaa luovaan työhön.

Lähettifirmat kävivät hakemassa lasteja milloin mihinkin.

Mikko Vuori valmistelee vaimonsa Ying Vuoren kanssa jouluruokalähetyksiä eri puolille Thaimaata. Norjalainen lohi on matkalla graaviin.­

Syksyn mittaan alakulo alkoi muuttua pahaksi ahdistukseksi. Se vaikutti kaikkeen.

”Vaimo kysyi lopulta, että missä on vanha, iloinen ja pirteä Mikko.”

Kysymys tuntui Vuoresta kipeältä, sillä hän tiesi, että se oli totta.

Hän tiesi, millainen oli Mikko, jota vaimo Ying Vuori tarkoitti: iloinen, pirteä, touhukas. Sitä ihmistä ei ollut syksyllä näkynyt aikoihin.

Touhukkaalla miehellä ei ollut touhua, ensimmäisen kerran.

”Tarvitsen toimintaa. Lisäksi raskasta oli epätietoisuus tulevaisuudesta.”

Hän tiesi, että vanha Mikko oli vielä olemassa pinnan alla, mutta ulospäin näkyi toisenlainen mies. Hän mietti vaimonsa kysymystä.

”Se tuntui hyvin surulliselta ja masentavalta. Vanha Mikko oli vain hävinnyt johonkin sinne. Koronan takia oltiin jo syvissä synkissä pohjavesissä, ja kesän lopulla mieli alkoi mennä alas.”

Kolme päivää ennen jouluaattoa touhua riittää. Mikko Vuori tekee ruokia keittiössä ja välillä hoitaa tilauksia. Ying Vuori palasi juuri ravintolaan maski kasvoillaan: hän kuljettaa oman työnsä lisäksi autolla ravintolan lähetyksiä toimitusyhtiön konttorille.

Vuori tekee tänään 190 karjalanpiirakkaa. Joka päivä on venynyt pikkutunneille.

”Viimeiset päivät ovat olleet todella hektisiä. Työhommani on ollut aivan mieletön. Olen painanut aamusta yöhön, mutta ilman vaimoa tämä ei olisi toiminut. Minua suurempi sankari on kulissien takana: vaimoni Ying.”

”Oman opettajantyönsä lisäksi Ying lähtee sadan kilometrin päähän Surat Thaniin käymään tukussa, hakemaan tavaraa. Useasti lähtee todella aikaisin aamulla. Hoitaa ensin työnsä ja sitten koettaa auttaa ravintolassa yöhön asti, ennen kuin komennan hänet nukkumaan.”

Vuori ja hänen vaimonsa Ying Vuori ehtivät iltamarkkinoille ennen joulua.­

Välillä Vuori pitää taukoa ruuanteosta ja hoitaa paperitöitä. Tai kännykkätöitä on ehkä parempi sana.

”Lähetän juuri asiakkaille ilmoituksia, että kamat ovat lähteneet. Heille lähtevät kuvat tuotteista. Siinä näkyy lähetysosoite ja toimitusyhtiön seurantakoodi.”

”Nyt lähti Buriramiin, Khon Kaeniin, Pattayalle Udon Thaniin ja Bangkokiin.”

Hyvin laajalle alueelle siis.

”Tänään lähti toimituksia vajaalla 50 000 bahtilla (eli 1 500 eurolla)”, Vuori sanoo.

”Jos laskelmat ja toiveet pitävät paikkansa, tämä voi olla myynnillisesti kovin joulukuu kaikkina kymmenenä vuotena, mitä ollaan oltu auki. Onhan se mieletöntä, koska moni paikka vetää lappuja luukulle ja lomauttaa henkilökuntaa. Saamme olla erittäin onnellisia tästä tilanteen käänteestä.”

Mikko Vuori hymyilee ja naureskelee iloisena.

”Kun saatiin ulosmyyntihommaa toimimaan, liekki löytyi taas.”

Muutos parempaan oli pitkälti asiakkaiden ansiota. He auttoivat tietämättään.

”Olin pitkään markkinoinut normaaleja delikamoja eli erikoistuotteita, ja sitten niiden tilausten yhteydessä alkoi tulla tiedusteluja jouluruuista.”

Vaimo Yingin kanssa on hyvä tunnelma, kuten heillä on ollut tämän vuoden muutamaa kuukautta lukuun ottamatta.

Mikko Vuori kertoo, että huumori ja iloisuus yhdisti heidät aikoinaan. Ying Vuori työskentelee Surat Thanin yliopistossa psykologian lehtorina ja puhuu täydellistä englantia.

Pariskunnan kommunikointi toimi alusta alkaen hyvin, Mikko Vuoren mukaan pääasiassa siksi, että heillä on yhtä valoisa elämänasenne, yleensä.

Nyt Mikko Vuori puhuu jo thaikieltä niin hyvin, että pystyy hoitamaan kaikki asiansa thaiksi.

Ensimmäiset kommunikaatio-ongelmat tulivat Vuorille tänä syksynä, Vuoren ahdistuksen myötä.

”Meni keskustelukin virallisemmaksi. Normiturina jäi vähemmälle.”

Jouluaatto merkitsee Vuorille pientä hengähdystä. Ruokaa lähetetään senkin jälkeen aktiivisesti, mutta nukkumaan pariskunta pääsee ennen aamuyötä.

Viimeiset päivät ovat olleet kovimpia. Maanantaina Vuorille tuli kiire ehtiä viedä kaikki kymmenen isoa pahvilaatikollista lähetyksiä lähetysyhtiön konttorille.

Mikko Vuori nukkui poikkeuksellisesti kymmeneen. Vaimo ei raaskinut herättää, kun oli nähnyt miehensä väsymyksen. Tämä oli lopettanut työt neljältä.

”Olisin laittanut vielä lihapiirakat paistumaan. Siihen olisi mennyt tunti ja jäähdyttämiseen toinen. En jaksanut. Kotiin päästyäni oikeasti kaaduin suorilta jaloilta sänkyyn.”

Ruuanlaitto on ollut Vuorelle kutsumus lapsesta asti. Jo ala-asteiässä kaverit halusivat syödä hänen tekemäänsä ruokaa.

”Kun pentuina mentiin Jyväskylässä leikkimään meille, ensimmäinen pyyntö kavereilta oli, että tee meille Mikko-munakas tai jättivoileipä. Mä olin jo siihen aikaan pro niissä.”

Mikä oli Mikko-munakas?

”Se oli munakas, jossa oli ihan älyttömästi täytteitä. Juustoa, kinkkua, makkaraa, sipulia, tomaattia.”

Yksi Vuoren ravintolan erikoisuuksista on itsetehty ruisreissari lämminsavulohella, kurkulla, tillillä ja limellä.­

Jouluruokien laitto on tuonut Vuoren elämään työn ilon ohella uusia ihmisiä.

”Monien asiakkaiden kanssa, joita en ole koskaan tavannutkaan, kommunikointi ei ole pelkkää kaupankäyntiä. Puhutaan niitä näitä.”

Eräs asiakas lähetti maanantaina illansuussa viestin Vuorelle ja kysyi, että olisiko mahdollista saada jouluruokia vielä joulun jälkeen, kun hänen isänsä on joulun yli karanteenissa ja haluaisi viettää joulun jälkikäteen.

Vuori vastasi:

”Tottahan toki. Pitää isälle joulu saada.”

Nekin kinkut ja laatikot ovat nyt Vuoren listalla.