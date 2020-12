HS kysyi lukijoiltaan, miten he viettävät jouluaan. Vastauksissa kuvastuivat erikoiset ajat ja erikoisratkaisut.

Joulua on tänä vuonna vietetty hyvin erilaisilla tavoilla. Sellaisilla joita kukaan ei olisi voinut aavistaa vielä vuosi sitten. HS:n lukijat Uudeltamaalta kertoivat, millaista erikoisjoulua he ovat koronaviruksen vuoksi viettäneet.

Hannele Arola sai vähän joulua ennen ahaa-elämyksen: osa suvusta voisi viettää joulua hänen vanhempiensa metsäisellä pihalla Porvoossa, siis ulkona ja maskit päässä, jotta he ylipäänsä voisivat tavata. Sisälle ei menty, mutta kaikki olivat tyytyväisiä, Arola kertoo.

”Tuli myös makkarajoulu. Emme ole koskaan paistaneet makkaraa nuotiolla jouluna” Arola sanoo.

Jaidee Arola, 5, etsi isovanhempien pihalla piilotettuja joululahjoja Porvoossa. Etsinnässä auttoi hänen tätinsä Hannele Arola.­

Hänen veljensä tytär Jaidee Arola, 5, saattaa muistaa tämän joulun aina. Hän pääsi etsimään pihalta piilotettuja lahjoja.

”Nyt joulusta tuli jotenkin aidompi, kun hän sai etsiä lahjoja kuusen kätköistä. Meillä kaikki muutkin nauttivat, kun saimme seurata hänen iloaan.”

Hannele Arola, Jorma Raatikainen, Petteri Arola, Pemika Arola, Jaidee Arola, Inkeri Arola, Aarno Arola ja Tuula Raatikainen viettivät joulua Inkerin ja Aarnon kotipihalla Porvoossa.­

Heta Warto-Tillander vietti perheensä kanssa ulkojoulua koronan vuoksi. Suku kokoontui rivitalon takapihalle juomaan glögiä.

”Olen viettänyt joulut 39 vuotta vanhempieni luona, mutta nyt mummo tuli meidän takapihallemme. Illemmalla lahjat avattiin niin, että isovanhemmat seurasivat sitä Teamsistä”, hän sanoo.

Heta Warto-Tillander, Taito, 9, ja Voima, 11, perheen takapihalla Pohjois-Helsingissä.­

”Olen sitä mieltä, että rajoitusten noudattaminen tänä jouluna on muiden huomioimista ja siksi sen tekee ihan mielellään. Onhan tämä vähän erilainen joulu, mutta onneksi säät sallivat ulkoilun.”

Voimalla, 11, oli jouluna menossa haaste pitää tonttulakkia päässä 24 tuntia. Se onnistui, mutta joulusaunaan lakki piti ottaa pois.

Minna Tuovinen vietti joulua yksin kotonaan Munkkiniemessä. Tuovinen on tehnyt tauluja siskontyttäreltä muistoksi jääneistä koruista.­

Minna Tuovinen viettää joulua yksin, ensimmäistä kertaa 60 vuoteen. Hänen lähipiirissään on koronaa sairastava ihminen ja toinen, joka odottaa testituloksia ja tämä pilasi suunnitelman mennä mökille Lapinjärvelle jouluksi.

”Ihan ok tämä on ollut. En ole stressannut joulua mitenkään. En ole katsellut telkkarista jouluohjelmia enkä kuunnellut radiosta joululauluja, koska en ole halunnut virittäytyä joulutunnelmaan”, hän sanoo.

Hänen seinillään näkyy tauluja, joita hän teki elokuussa syöpään kuolleen siskontyttärensä koruista muistoksi itselleen. Aiemmin Miettinen vietti joulut hänen kanssaan.

Minna (vas.) ja Keith Gatford (4. vas.), tyttäret Emma Gatford (2. vas.) ja Charlotta Cederberg (3. vas. sylissään Bambi-koira) ja Minnan äiti Tuula Kupela vierailivat jouluna Kauniaisten hautausmaalla.­

Minna Gatford on naimisissa brittiläisen Keith Gatfordin kanssa ja heillä on ollut tapana viettää joulua vuorovuosin Suomessa ja Englannissa. Edellisjoulun he viettivät Suomessa, joten nyt olisi ollut Englannin vuoro mutta:

”Nyt jo hyvissä ajoin keväällä näimme, että tänä vuonna emme mene Englantiin. Sitten sekin kariutui, että olisimme olleet koko porukka eli veljen perhe ja vanhemmat yhdessä”, Gatford sanoo.

Hän vei perheineen kynttilät Kauniaisten hautausmaalle lapsuudenystävänsä, isovanhempien ja Englannin mummon muistoksi.

”Olemme katsoneet ihmeissämme Englantiin, että onhan meillä sentään hyvä tilanne. Meillä on helppo joulu verrattuna siihen, mitä heillä siellä on.”

Vantaalainen Juhani Lehtonen joutui pettymään, kun pubivisa olikin jouluaattona peruttu Mellunmäen Il Trenossa.­

Juhani Lehtosen oli tarkoitus mennä pubivisaan Il Trenoon Mellunmäkeen, mutta visa oli peruttu.

”Söin pizzan, join Spriten ja kahvia ja selailin iltapäivälehteä. Käyn pubivisoissa vähintään kolme kertaa viikossa, mutta en juo alkoholia, olen absolutisti. Vahvuuteni visoissa ovat sivistyssanat ja vuosiluvut. Olen käynyt visoissa vuodesta 2001 asti. Olen yleensä yksin, joskus osana ryhmää. Joskus tulee voittoja, joskus tappioita.”

Paavo Åvist ja Auli Vasala viettävät joulun Nuuksion Mustalammella telttaillen. Kuusessa on kynttilät.­

Auli Vasala ja Paavo Åvist telttailivat ja söivät juhla-aterian Nuuksiossa Mustalammen lähellä merkityllä telttailupaikalla. Yöllä ei tullut kylmä, koska molemmilla oli riittävästi villavaatetta ja kaksi makuupussia päällekkäin. Lämpötila saattoi laskea juuri nollan alapuolelle.

He päättivät lähteä tänä vuonna metsään, koska lastenlapsia ei voinut nyt koronan vuoksi nähdä. Nuuksion kuusikin sai kynttilät koristeeksi.

Yöllä loimotti kuutamo, mikä teki erityisen tunnelman metsään, jossa ei pimeän aikaan muita telttailijoita näkynyt, parkkipaikalla sentään näkyi muutama auto eli täysin yksin he eivät olleet.

Joulupäivän aamupuuroa he söivät samalla, kun lumihiutaleet leijailivat maahan.