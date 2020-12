Rokotukset koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan alkavat Suomessa tänään sunnuntaina. Ensimmäisinä rokote annetaan koronaviruspotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille. HS julkaisee päivitetyn version artikkelista, jossa asiantuntijat vastaavat lukijoiden kysymyksiin rokotteista.

Ensimmäisten rokotusten koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan on määrä alkaa Suomessa tänään. Rokotukset aloitetaan Pfizerin ja Biontechin kehittämällä rokotteella, joka sai maanantaina EU:n komissiolta myyntiluvan.

Ensimmäisenä rokote annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esityksen mukaan koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille.

HS:n laskurista voit katsoa, missä vaiheessa on sinun vuorosi saada rokote.

Rokotustoimenpiteet ovat massiiviset, sillä hallituksen tavoitteena on rokottaa tiiviissä aikataulussa koko väestö. Rokotteet herättävät paljon keskustelua ja pohdintaa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi maanantai-iltana, että komissio antaa Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle myyntiluvan.­

HS julkaisee päivitetyn version kaksi viikkoa sitten julkaistusta artikkelista, jossa lukijat saivat esittää kysymyksiä rokotteista tai rokotusjärjestelyistä.

Tähän juttuun on valikoitu keskeisimmät kysymykset aiemmasta jutusta.

Kysymyksiin vastasivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek sekä Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika Rämet.

Sekä Rämet että Nohynek tarkistivat HS:n pyynnöstä kahden viikon takaiset vastauksensa ja päivittivät niitä tarvittaessa.

Rämet vastasi myös kahteen uuteen kysymykseen: tehoaako rokote Britanniassa valloilla olevaan viruksen uuteen muunnokseen ja miksi raskaana olevien kannattaa keskustella lääkärinsä kanssa rokotteen ottamisesta?

Onko rokote yhtä tehokas ja turvallinen esimerkiksi kroonisten sairauksien kanssa eläville?

Kyllä, Mika Rämet toteaa. Myös sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tiistaina, että Pfizerin ja Biontechin rokote soveltuu myös henkilöille, joilla on esimerkiksi astma, krooninen keuhkosairaus, diabetes tai korkea verenpaine.

Hanna Nohynek toteaa, että sekä Pfizerin ja Biontechin että Modernan ihmiskokeissa oli mukana ihmisiä, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Heillä rokotteen teho oli yhtä hyvä kuin muilla tutkimukseen osallistuneilla, joskin tutkittavien määrät olivat suhteellisen pieniä.

Voiko rokotteen saanut tartuttaa virusta eteenpäin?

Mika Rämet erottaa vastauksessaan yksilö- ja väestötason. Yksilötasolla rokotettu voi hänen mukaansa tartuttaa virusta eteenpäin, sillä mikään eniten tutkituista rokotteista ei kykene tarjoamaan sataprosenttista suojaa.

”Yksittäisen ihmisen pitää siis jatkaa suojatoimenpiteitä rokottamisen jälkeenkin niin kauan kuin tämä epidemia on päällä”, Rämet sanoo.

Mika Rämet.­

Sen sijaan siihen ei ole vastausta, kuinka paljon rokotukset vähentävät tartuttavuutta väestötasolla. Sitä ei ole valmistuneissa tutkimuksissa selvitetty riittävästi, sillä ne ovat keskittyneet pääasiassa tutkimaan estävätkö rokotteet oireista, laboratoriokokein varmistettua tautia. Tietoja tartuttavuudesta saadaan myöhemmin.

”Jos tätä spekuloi, niin todennäköisesti rokotteet vähentävät tartuttavuutta, koska rokotetuilla on elimistössään virusta vähemmän aikaa. Heidän mahdollisuutensa levittää virusta on pienempi”, Rämet sanoo.

”Tartuttavuutta ei todellisuudessa voida tietää kuin vasta jälkikäteen.”

Hanna Nohynek ei usko, että tapahtuu mitään erikoista, jos rokote annetaan tietämättään oireetonta tautia kantavalle henkilölle.

”Tuskin siinä tapahtuu muuta kuin immunologinen reaktio: vasta-aineiden muodostuminen ja sitä kautta suojan saaminen. Meillä ei ole toistaiseksi näyttöä siitä, että virusta kantavan oireet pahenisivat, jos hän saa rokotteen”, hän sanoo.

Rämet huomauttaa, että tartuttavuudessa on huomioitava myös kulttuuriset piirteet. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa asutaan tiiviisti, kun taas Suomessa välimatkat ovat pitkät ja iso osa väestöstä asuu yksin.

Kuinka kauan Pfizerin ja Biontechin kehittämän rokotteen antama suoja kestää?

Se jää vielä nähtäväksi. Nyt jo tiedetään kuitenkin, että sairastetun taudin jälkeen elimistön vasta-ainetasot säilyvät noin kuusi kuukautta. Taudin sairastaneet ovat siis kuukausia vastustuskykyisiä koronavirukselle.

”Oletus on, että rokotteen tarjoama suoja säilyy luonnoninfektion tapaan kuukausia. Ei ole mitään syytä olettaa, että suoja jäisi lyhyeksi”, Mika Rämet toteaa.

Vasta-aineen lisäksi elimistöön jää muistisoluja, jotka osaavat tarpeen tullen reagoida nopeammin mahdolliseen uuteen tartuntaan.

”Eli vaikka vasta-ainetasot vähenisivät, se ei tarkoita, että elimistön puolustuskyky häviäisi kokonaan”, Rämet sanoo.

Nähtäväksi jää myös se, tarvitaanko koronarokotteen kohdalla jossain vaiheessa tehosteannos. Tämä on tuttu käytäntö esimerkiksi hepatiittirokotteissa.

Haittaako jokin allergia rokotteen ottamista?

Yleiset ruoka-aineallergiat eivät haittaa. Allergisuus on kuitenkin mahdollista jollekin rokotteen ainesosalle, ja tällöin rokotetta ei tule ottaa.

Mika Rämet muistuttaa, että allergisuus yhdelle asialle ei tarkoita allergisuutta toiselle asialle.

”Jos on allerginen esimerkiksi penisilliinille, se ei tarkoita, että on allerginen tälle rokotteelle”, Rämet sanoo.

”Jos rokotteista on tullut esimerkiksi voimakkaita yliherkkyysreaktioita, kannattaa keskustella oman allergialääkärin kanssa rokotteen ottamisesta.”

Rämet kuitenkin painottaa, että allergiset reaktiot ovat mahdollisia mille tahansa rokotteelle.

Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa on ilmennyt yksittäisiä vakavia allergisia reaktioita rokotteen ottamiseen jälkeen. Hanna Nohynekin mukaan niiden ilmaantuvuus on noin yksi tapaus sataatuhatta rokotettua kohden.

”Kaikki allergiset reaktiot eivät myöskään ole olleet vakavampia, anafylaktisia reaktioita. Mikä ainesosa rokotteessa voi tällaisia reaktioita aiheuttaa, on paraikaa työn alla”, Nohynek sanoo.

Euroopan lääkevirasto EMA kertoi maanantaina, että rokotuksen jälkeen on odotettava noin 15 minuuttia mahdollisia allergisia reaktioita.

Koronarokoteannoksia sveitsiläisessä rokotuskeskuksessa keskiviikkona 23. joulukuuta.­

Pfizerin ja Biontechin rokote annetaan kahdessa pistoksessa, onko jo heti ensimmäisen pistoksen jälkeen jonkinlainen suoja koronaa vastaan?

Mika Rämet toteaa, että ensimmäisestä pistoksesta lähtee käyntiin puolustusreaktio. Hänen mukaansa jokainen päivä rokotuksen jälkeen on askel kohti todennäköisesti lievempää tautia.

”Täysi suoja tulee vasta pari päivää sen jälkeen, kun on saanut toisen annoksen rokotetta”, Rämet sanoo.

”Kun rokotteita on suunniteltu, yhden annoksen suojaa ei olla tutkittu, koska ajatuksena on ollut antaa kaksi annosta.”

Hanna Nohynek sanoo, että rna-rokote annetaan kahdessa osassa, koska rokotuksen välissä immunologinen muisti kypsyy. Ensimmäisellä kerralla syntyy muistisoluja mutta ei välttämättä tarpeeksi vasta-aineita, jotta ne riittäisivät estämään taudin ja tarttumisen myöhemmin.

Kahden annoksen menetelmä ei ole uusi asia rokotteissa. Esimerkiksi jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotteita annetaan niin ikään useammassa annoksessa.

Miksi raskaana olevien kannattaa keskustella lääkärinsä kanssa rokotteen ottamisesta?

Pfizerin ja Biontechin laajassa tehoa selvittäneessä tutkimuksessa ei ollut mukana raskaana olevia. Siksi koronavirusrokotteista ei ole vielä riittävästi tietoa, jotta niitä voisi suositella raskaana oleville.

Rokotetta voidaan antaa eri ryhmille sitten, kun rokote on hyväksytty ja rekisteröity kullekin ryhmälle. Esimerkiksi lapsille ei ole vielä rekisteröity rokotetta, ja Pfizerin ja Biontechin rokotteen käyttäjäryhmäksi on määritelty yli 16-vuotiaat.

”Tähän on yksinkertainen syy: kaikkia ongelmia ei voida ratkaista kerralla. Rokotteiden teho ja turvallisuus on haluttu varmistaa ensin muilla ihmisryhmillä kuin alle 16-vuotiailla ja raskaana olevilla”, Rämet sanoo.

Rämet olettaa, että tutkimukset raskaana olevien koronavirusrokottamisesta tulevat etenemään pian.

”Toivon mukaan rokotteita voidaan antaa tietoon pohjaten myös raskaana oleville. Lähtökohtaisesti ei ole syytä olettaa, että rokotteista tulisi haittavaikutuksia raskaana oleville.”

Tehoaako rokote Britanniassa valloilla olevaan uuteen muunnokseen?

Kyllä, Mika Rämet toteaa. Hän vastasi kysymykseen myös aiemmin tällä viikolla.

”Yksi muutos piikkiproteiinissa ei romuta rokotteiden toimivuutta, sillä rokotteissa tulee laajemmin vastetta piikkiproteiinia kohtaan. Rokotteiden suunnittelu ei ole tehty niin, että niiden toimivuus olisi kiinni yhdestä mutaatiosta”, Rämet sanoi maanantaina.

Rämet painottaa myös, että rna-tekniikkaa käyttävät Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteet ovat tarvittaessa helposti muutettavissa viruksen mutaatioiden mukaan.

Britanniassa havaitun muunnoksen on arvioitu olevan helpommin tarttuva. Arvio perustuu kuitenkin epidemiologiseen havaintoon, eikä helpommin tarttuvuudesta ole tieteellisiä todisteita.

”Vaikka tartuttavuudesta ei ole kokeellisia todisteita, reagointi epidemiologisen arvion perusteella on tärkeää, koska viruksen tartuttavuudella on suuri merkitys epidemioiden kehittymiseen. Jos muunnos on todella tarttuvampi ja se pääsee leviämään, rajoitustoimia voidaan joutua kiristämään”, Rämet sanoo.

Israelilaisnainen sai koronarokotteen keskiviikkona 23. joulukuuta.­

Voidaanko näin nopealla aikataululla kehittää aidosti turvallinen rokote?

Koronarokotteet on kehitetty kiireellä, sillä tavallisesti rokotteiden kehitystyö vie kymmenisen vuotta. Rämet toteaa, että tämä on mahdollistettu kansainvälisellä yhteistyöllä ja tavallista suuremmalla rahoituksella. Lisäksi hän korosti päämäärätietoisuutta: käsillä on ollut selkeä ongelma, joka on ratkaistava.

Kiireellisestä aikataulusta huolimatta kehitystyössä ei ole ohitettu mitään vaadittavaa tutkimusvaihetta.

”Rokote on tehty nopeasti mutta ei hätiköiden. Kolmannen vaiheen tutkimuksiin ei ole otettu tavallista vähempää ihmisiä”, Mika Rämet sanoo.

Modernan kolmannen vaiheen rokotekokeeseen on osallistunut 30 000 ja Pfizerin ja Biontechin tutkimukseen yli 40 000 koehenkilöä.

Näissä laajoissa ihmiskokeissa rokotteista ei ole ilmennyt vakavaa haittaa. Vain muutama prosentti testihenkilöistä sai rokotteen jälkeen lieviä ja lyhytaikaisia sivuoireita, kuten korkeaa kuumetta, päänsärkyä ja väsymystä.

Jos vakavan haittavaikutuksen esiintyminen olisi yleisempää kuin yksi kymmenestä tuhannesta, sen olisi pitänyt tulla jo tässä vaiheessa ilmi tutkimuksissa.

Mistä tiedetään, että rokotteesta ei aiheudu haittavaikutuksia, jotka ilmenevät vasta vuosien kuluttua rokotteen ottamisesta?

Tätä ei voida etukäteen tietää, eikä esimerkiksi narkolepsian kaltaisten haittavaikutusten mahdollisuutta voida täysin sulkea pois. Tämä on riski, joka on otettava.

Sekä Nohynek että Rämet kuitenkin painottavat, että tutkimustulosten valossa riski on äärimmäisen pieni. Esimerkiksi juuri narkolepsian toistuminen on hyvin epätodennäköistä, koska Pandemrix-rokote ja nyt pisimmällä kehityksessä olevat koronavirusrokotteet ovat täysin erilaisia.

Hanna Nohynek.­

Valtaosa rokotteiden haitoista tulee esille kuuden ensimmäisen viikon aikana rokottamisesta. Kaikkien haittavaikutusten löytäminen vaatisi valtavaa tutkittavien määrää.

Nohynekin mukaan esimerkiksi sikainfluenssarokotteessa olisi pitänyt tutkia 300 000 ihmistä, jotta signaalit narkolepsiasta olisi havaittu.

”Näin suuria tutkimuksia ei tehdä, vaan hyväksytään se, että myyntilupa annetaan riittävän turvalliselle rokotteelle. Jos on erittäin huono tuuri, niin joitain hyvin harvinaisia haittoja voi tulla, kun ihmisiä aletaan rokottaa laajalti”, Nohynek sanoo.

Nohynek muistuttaa myös, että Euroopan lääkeviraston EMA:n myöntämät myyntiluvat ovat ehdollisia. Myyntiluvan ehtona on, että lääkevalmistajan on toimitettava EMA:an tavallista tiheämmin rokotteensa turvallisuus- ja tehotietoja.

Miten rokote käytännössä vaikuttaa?

Kehitystyössä pisimmälle päässeet rokotteet käyttävät rna-tekniikkaa. Ne ohjaavat elimistön tuottamaan koronaviruksen piikkiproteiinia. Sen jälkeen ihmisen puolustusjärjestelmä kykenee tunnistamaan proteiinin ja osaa torjua koronaviruksen tartuntahetkellä.

”Eli elimistöön ei laiteta mitään viruksen kappaleita, vaan sille annetaan ohje, jolla se tuottaa tiettyä viruksen osaa ja oppii siten torjumaan koronaviruksen”, Mika Rämet selittää.

Tavallisesti rokotteissa elimistöön pistetään joko inaktivoitua eli tapettua tai heikennettyä virusta. Esimerkiksi mpr-rokotteissa on heikennettyä tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautivirusta.

Tieteellisissä kokeissa Pfizerin ja Biontechin rokote on antanut 95 prosentin ja Modernan rokote 94,5 prosentin suojan laboratoriovarmistetulta taudilta.

Rokotteet voivat vähentää tartuntoja myös lieventämällä oireita. Yskiessä sinkoilee tehokkaasti viruksia kantavia pisaroita, ja jos yskiminen vähenee, tartuntavaarakin pienenee.

Pfizerin ja Biontechin kehittämän koronavirusrokotteen annospullo israelilaisessa terveyskeskuksessa viime viikon sunnuntaina.­

Mitä 95-prosenttinen suoja käytännössä tarkoittaa?

Yksinkertaisimmin ajateltuna 95 rokotteen ottajaa sadasta välttää taudin, johon ilman rokotusta he sairastuisivat. Mika Rämet kuitenkin korostaa, että asia ei ole mustavalkoinen eikä rokotteen kohdalla voi ajatella niin, että se joko toimii tai ei toimi.

Rämet kertoo, että Modernan kolmannen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa rokotteen saaneista koehenkilöistä yksitoista sai lieväoireisen taudin, vaikeaa tautia ei yksikään.

”Voi olla, että ne, jotka saivat lievän taudin, olisivat muutoin saaneet vaikean taudin tai jopa kuolleet tautiin. Erityisen tyytyväinen rokotukseen kannattaa siis ehkä olla sen, joka saa lievän taudin oireet. Muutoin hän olisi voinut olla se, joka sairastuu erittäin vakavasti”, Rämet sanoo.

”Itse ajattelen, että rokotteen avulla koko tautikirjo heivaantuu lievempään päin.”

Rämet on pohtinut kysymystä laajemmin blogissaan.

Onko odotettavissa, että koronarokote on otettava samaan tapaan vuosittain kuin influenssarokote?

Kuten kaikki virukset myös koronavirus muuttuu jatkuvasti perimältään. Esimerkiksi influenssavirukset muuttuvat nopeasti, ja siksi niitä vastaan tarvitaan joka vuosi uudenlainen rokote.

Koronaviruksen muutokset eivät ole tapahtuneet niillä alueilla, jotka ovat suojan syntymisen kannalta oleellisia.

”Jos mutaatiot tapahtuvat juuri siinä kohdassa, johon rokotteet on kehitetty muodostamaan suojaa, niin sittenhän tilanne voi olla eri. Sitten voidaan olla tilanteessa, jossa vaaditaan uusia rokotteita. Tässäkin aika tulee näyttämään”, THL:n Nohynek kertoo.

”Jos koronarokotetta täytyisikin muuntaa, niin rna-rokotteiden muuntaminen on todella suoraviivaista”, Mika Rämet puolestaan toteaa.

Millä aikataululla kaikki halukkaat suomalaiset saadaan rokotettua?

Tämä riippuu siitä, kuinka nopeasti rokotteet saavat myyntilupia ja siitä, miten niiden tuotanto saadaan riittävälle tasolle.

”Jos kaikki menee hyvin, niin loppukesään mennessä kaikki halukkaat aikuiset ovat saaneet rokotteen. Mutta emme vielä tiedä, käykö näin”, Hanna Nohynek sanoo.

Mika Rämet on laskenut, että ensi kesän valmistujaisia voitaisiin jo viettää suhteellisen normaalisti.

”Uskon, että juhannuksen jälkeen tauti on nujerrettu”, Rämet arvioi.

Miksi koko väestöä ei pakkorokoteta?

”Suomessa ajatellaan, että rokotus on yksilön oma valinta. Se on perusoikeus, johon ei haluta kajota”, Nohynek sanoo.

Myöskään terveydenhuollon henkilökuntaa ei tartuntalain nojalla pakkorokoteta.

Suomen tartuntatautilaki mahdollistaa pakkorokotuksen, mutta se tulee kysymykseen vasta, kun tautitilanne on huomattavasti vakavampi. Lisäksi pakkorokotusta voidaan käyttää esimerkiksi terrori-iskun yhteydessä.

Mitä jos riittävän moni suomalainen ei suostu ottamaan rokotetta?

”Silloin se tarkoittaa, että virus pyörii parissamme edelleen”, Nohynek toteaa.

Nohynek arvioi myös, ettei koronaviruksesta päästä koskaan täysin eroon.

”Se on hankalaa, koska virus pystyy elämään myös eläimissä. Voi olla liikaa toivottua, että saisimme viruksen kokonaan pois maapallolta.”

Terveydenhuollon työntekijä Elizabeth Plasencia vastaanotti koronarokotteen tiistaina Miamissa.­

Miten elämä jatkuu rokotuksen saamisen jälkeen?

Mika Rämet toteaa, että elämä jatkunee nykyisen kaltaisena, kunnes tauti on saatu nujerrettua rokotuksilla ja se hiipuu pois. Erinomaisesta suojastaan huolimatta rokote ei tee autuaaksi. Rokotteen saanut voi lukeutua siihen viiteen prosenttiin, joka rokotteesta huolimatta saa oireisen taudin.

”Yksilötasolla se tarkoittaa, että jos on kontaktissa riskiryhmiin, niin ei voi olla varma, etteikö tautia voisi tartuttaa. Rokottaminen ei poista maskeja tai turvavälejä”, Rämet sanoo.

”Väestötasolla oleellinen kysymys on se, kuinka paljon rokote vähentää tartuttavuutta. Uskon näin käyvän, koska jos rokotetuilla ihmisillä on keskimäärin vähemmän virusta elimistössään, heidän mahdollisuutensa levittää virusta on pienempi verrattuna rokottamattomiin. Sitä kautta saamme painettua tartuttavuusluvun alle yhden, ja epidemia saadaan kuriin.”

Koronavirusrokotukset ovat olleet käynnissä muun muassa Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa parin viikon ajan. Tänä aikana sadattuhannet ovat saaneet rokotteen, ja vakavia haittavaikutuksia on ollut vain yksittäisissä tapauksissa.

”No news is good news eli mitä vähemmän tulee ilmi vakavia haittavaikutuksia, sen parempi. Rokotettujen määrä lähtee nopeasti kasvamaan, ja kokonaiskuva mahdollisista haittavaikutuksista tarkentuu koko ajan”, Mika Rämet sanoo.

Hänen mukaansa kestää kuitenkin vielä hyvän aikaa, että rokotukset tekevät pandemiatilanteeseen muutosta, koska se vaatii laajaa rokotuskattavuutta. Helpotusta rokotteiden saatavuuteen on jo tiedossa, sillä Modernan koronavirusrokote hyväksyttiin viime viikolla Yhdysvalloissa.

”Eli todennäköisesti myös Euroopassa on pian yksi uusi rokote saatavilla. Yleisen saatavuuden kannalta on merkittävää myös se, koska Astra Zenecan rokote saa myyntiluvan”, Rämet sanoo.