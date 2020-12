Onnettomuudet

Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan altistuneita on yhteensä kahdeksan.

Yksi ihminen on kuollut kolmen henkilöauton kolarissa Äänekoskella, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Keski-Suomen pelastuslaitos oli kertonut jo aiemmin, että useita ihmisiä on loukkaantunut vakavasti kolmen auton kolarissa. Poliisin mukaan ajoneuvoissa on ollut kahdeksan ihmistä.

Onnettomuus sattui noin kello 10.30 aikaan aamupäivällä Nelostiellä Liimattalassa Äänekosken ja Konginkankaan välillä.

Poliisin mukaan tie turmapaikalla on poikki molempiin suuntiin vielä usean tunnin ajan. Poliisi pyytää käyttämään kiertotietä Sumiaisten kautta.

Paikalle hälytettiin viisi pelastusyksikköä, kuusi ambulanssia ja lääkintähelikopteri.