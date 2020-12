Grafiikka näyttää, kuinka korona­tartuntojen määrä on laskenut eri sairaan­hoito­piireissä – THL:n Tervahauta: ”On ennen­aikaista vetää johto­päätöksiä”

THL:n Tervahauta: ”Testiin hakeutuminen taas oletettavasti vilkastuu arjen tullen.”

Sunnuntaina Suomessa ilmoitettiin 156 uutta koronavirustartuntaa, mikä on pienin lukema pitkään aikaan.

THL:n raportoimien tartuntojen määrä on vähentynyt koko joulun ajan. Erityisesti sunnuntain lukema on pieni, kun sitä vertaa vaikka siihen, että joulukuussa on ollut useita yli 400 tapauksen päiviä. Ja päiväkohtaiset määrät ylipäänsä ovat tasaisesti vähentyneet marras–joulukuun vaihteesta asti.

Samaan aikaan myös tartuntojen ilmaantuvuus, eli määrä 14 vuorokaudessa suhteessa 100 000 asukkaaseen, on laskussa.

Esimerkiksi Husin ja Varsinais-Suomen alueilla ilmaantuvuus on ollut selvässä laskussa. Alla oleva grafiikka näyttää koronatartuntojen ilmaantuvuuden sairaanhoitopiireissä, joissa epidemia on pahimmassa vaiheessa, eli leviämisvaiheessa.

Onko siis aihetta jo optimismiin?

Ei välttämättä. Syynä voi olla joulu. Sekin pitää huomata, että testitulosten valmistumiseen ja kirjaamiseen menee yleensä kahdesta neljään päivää.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoo, että testimäärät ovat pyhien aikana olleet pieniä ja todennäköisesti viiveitä on myös ilmoituksissa tartuntatautirekisteriin.

”On ennenaikaista vetää nyt näistä luvuista vielä johtopäätöksiä. Arjen tullen lähipäivinä tiedot päivittyvät ja tarkentuvat”, Tervahauta kertoo.

Tervahaudan mukaan ilmaantuvuus on ollut jo ennen joulua laskussa, mutta viime päivien tiedot ovat vielä epävarmoja eikä siten voida olla varmoja, onko suunta yhä alaspäin. Tästäkin saadaan tarkempia tietoja alkuviikosta.

Olettavissa on, että kun joulu on vietetty, tartuntamäärät saattavat taas nousta, kun testaaminen jatkuu normaaliin tapaan.

”Myös testiin hakeutuminen taas oletettavasti vilkastuu arjen tullen”, hän toteaa.

Alla olevassa grafiikassa voit itse valita tartuntatilanteen sairaanhoitopiireittäin tai kunnittain: