Virologian professori Olli Vapalahden mukaan ei olisi yllättävää, vaikka virusmuunnosta löydettäisiin myös Suomesta.

Suomessa ei ole vielä havaittu Britanniassa leviävää koronaviruksen muunnosta.

Virologian professori Olli Vapalahti kertoo, että Suomessa on käyty nyt noin 100 kappaletta viimeaikaisia virussekvenssejä läpi, eikä siitä joukosta muunnosta ole vielä löytynyt.

Otos ei kuitenkaan ole vielä todennäköisesti riittävä ja tutkimuksia jatketaan, kertoo virologian professori Olli Vapalahti.

Lisää tietoa Vapalahti lupaa lähipäivien aikana, koska lisätutkimuksia tehdään laboratoriossa paraikaa.

Vapalahden mukaan kansainvälisen liikkuvuuden myötä, rajoituksista huolimatta, ei olisi yllättävää vaikka virusmuunnosta löydettäisiin myös Suomesta.

Viruksille on yleistä, että niiden perimä muuttuu virusten jatkaessa leviämistään. Pandemian aiheuttaneesta koronaviruksesta on aiemminkin havaittu muunnoksia. Esimerkiksi marraskuun alussa Tanskassa havaittiin minkkitarhoilla muunnos, jonka takia teurastettiin miljoonia tarhattuja minkkejä.

Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti.­

Vapalahti muistuttaa, että Britanniassa viruksen muuntautumista tutkitaan enemmän kuin muualla maailmassa. Kyseiset muunnokset saattavat jäädä monessa maassa huomaamatta.

Britannian eristäminen muusta Euroopasta oli Vapalahden mielestä niukkojen tietojen varassa nopeasti tehty toimenpide.

”Epidemiologinen mallinnos näyttää kuitenkin sen verran huolestuttavalta, että toimenpiteisiin ryhdyttiin. Tämän tyyppisiin tutkimuksiin menee aikaa eikä kunnollista näyttöä virusmuunnoksesta oikein vielä ole.”

Varmaa tietoa virusmuunnoksen ominaisuuksista ei siis vielä ole. Mikään ei näytä Vapalahden mukaan vielä siltä, että tämä muunnos olisi vakavampi tai että rokote ei tehoaisi siihen. Epidemiologista näyttöä on lähinnä siitä, että muunnos on tehokkaampi leviämään, mutta siihenkin liittyy vielä runsaasti epävarmuuksia.

Muunnosta on Vapalahden mukaan kuitenkin tärkeää seurata tarkkaan muun muassa rokotteen tehoamisen kannalta. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan mitään syytä olettaa, ettei rokote toimisi tähänkin muunnokseen, Vapalahti sanoo.

”Huolestuttavaa on toki se, että rokotteiden antamiseen menee vielä aikaa ja jos on niin, että meillä on nyt nopeammin leviävä virusmuunnos, niin useampi ihminen ehtii saada infektion ja sairastua.”

Vapalahti kertoi aikaisemmin, että viruksen nopeasti kehittynyt ja aiempaa tehokkaammin leviävä muoto saattaa liittyä koronaviruksen vakavasti sairastuttamiin immuunivajavaisuuspotilaisiin.

Vapalahden mukaan on todettu, että virus muuntuu minkkien lisäksi nopeammin myös hoidon tai sairautensa vuoksi immuunipuutteisissa potilaissa, jotka ovat infektoituneita uudesta koronaviruksesta ja saattavat lisäksi joissain maissa saada virukseen vaikuttavaa vasta-ainehoitoa.

Näillä pitkään hoidettavilla potilailla virusta saattaa erittyä kuukausien ajan.

”Näyttää siltä, että virus on ottanut jossain vaiheessa vauhtia tämän­tyyppisestä tilanteesta. Tämä on hypoteesi, mutta näyttäisi siltä, että se on mahdollisesti viettänyt aikaa tällaisessa immuno­supressoidussa henkilössä ja kehittänyt vähän nopeammin erilaisia mutaatioita. Sen jälkeen se on siirtynyt tartuttamaan taas yhteiskunnassa”, Vapalahti sanoo.

Lue lisää: Koronaviruksen uusi muunnos ei ole hallinnassa, sanoo Britannian terveysministeri – Tämä muuntuneesta viruksesta tiedetään

Suomessa annettiin ensimmäiset koronarokotteet sunnuntaina. Ylilääkäri Timo Suonsyrjä oli ensimmäisten kuuden rokotetun joukossa. Rokottamassa Heli Laaksonen, taustalla Riitta Kiviniemi.­

Uutta virusvarianttia on havaittu Pohjoismaista nyt Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Norjassa maan kansanterveyslaitoksen mukaan muunnosta on havaittu kahdella Britanniasta saapuneella ihmisellä.

Ruotsissa todettiin lauantaina ensimmäistä kertaa koronaviruksen uusi, aiempaa tarttuvampi muunnos, kertoi Ruotsin kansanterveysviranomainen.

Terveysviranomaiset kertoivat lehdistötilaisuudessa, että ensimmäinen Britanniassa havaitun virusmuunnoksen tartunta varmistettiin Ruotsissa Södermanlandin läänissä Tukholman lounaispuolella.

Tartunta havaittiin ihmisellä, joka oli matkannut Britanniasta Ruotsiin juhlimaan joulua perheensä kanssa. Muut perheenjäsenet ovat saaneet negatiivisen testituloksen.

Terveysviranomaisen mukaan on hyvin epätodennäköistä, että uusi virusmuunnos olisi päässyt leviämään muualle Ruotsissa. Heidän mukaansa uuden muunnoksen löytäminen Ruotsista ei myöskään vaikuta rokotussuunnitelmiin.

Terveysviranomaiset jatkavat tutkimuksia selvittääkseen, onko Ruotsissa muitakin tartuntoja uudesta virusmuunnoksesta. Kaikkia Britanniasta kahden viime viikon aikana saapuneita on neuvottu eristäytymään ainakin viikoksi ja testaamaan itsensä.

Myös Britanniasta saapuneiden perheenjäseniä on pyydetty eristäytymään, kunnes testitulos on valmistunut.

Uutta virusmuunnosta on löydetty viime päivinä myös eri puolilta muuta Eurooppaa. Ranskan terveysministeriö kertoi myöhään joulupäivänä, että maassa oli todettu ensimmäinen tartunta. Tapaninpäivänä ensimmäisestä tartunnasta kertoi muun muassa Espanja.