Korona­rokotukset käynnistyivät suunnitelmien mukaisesti kaikissa Suomen yliopisto­sairaaloissa – ”Halukkuus rokotteisiin tulemiseen on ollut suurta”

Rokotukset käynnistyivät hyvin ja suunnitelmien mukaisesti, kerrotaan Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistollisista sairaaloista.

Maanantaina koronavirusrokotukset käynnistettiin Helsingin lisäksi myös Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Kansallisen rokotejärjestyksen mukaisesti ensimmäisenä rokotteen saavat koronapotilaita hoitavat työntekijät.

Ensimmäinen koronavirusrokotteiden erä, vajaa 10 000 rokoteannosta, saapui Suomeen lauantaiaamuna, ja se jaettiin maan yliopistosairaaloihin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) ensimmäiset rokotukset annettiin jo sunnuntaina 27. joulukuuta. Neljä muuta yliopistosairaalaa aloittivat rokotukset maanantaina.

Rokotukset käynnistyivät hyvin ja suunnitelmien mukaisesti, kerrottiin maanantaina Tampereen, Turun, Oulun ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloista.

Nyt saapuneet noin 10 000 annosta riittävät noin 5 000 ihmisen rokottamiseen, sillä rokotettavalle annetaan kaksi rokoteannosta suojan saamiseksi.

Lue lisää: HS:n laskuri kertoo, missä vaiheessa on sinun vuorosi saada rokote

Tehosterokote annetaan kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä pistoksesta. Rokotteen suojatehon saamiseen kuluu vielä viikko jälkimmäisestä rokoteannoksesta eli nelisen viikkoa ensimmäisen pistoksen jälkeen.

Ouluun saapui viikonvaihteessa noin 2 000 rokoteannosta, jolla rokotetaan nyt noin tuhat työntekijää koronapotilaita hoitavista yksiköistä.

”Rokotukset on aloitettu maanantaina iltapäivänä. Kaikki on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Halukkuus rokotteisiin tulemiseen on ollut suurta”, sanoo hallintoylilääkäri Terhi Nevala Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Tampereelle saapui samansuuruinen rokote-erä kuin Ouluun. Johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan rokotukset käynnistyivät Taysin teho-osaston henkilökunnan rokotuksilla.

Hänen mukaansa rokotuksia jatketaan Tampereella lähipäivien ajan.

Myös Husissa rokotukset jatkuvat tällä viikolla. Sunnuntaina aivan ensimmäiset rokotteet saivat työntekijät, jotka työskentelevät teho-osastolla, päivystyksessä ja keuhko-osastolla.

Erikoissairaanhoidossa ensimmäisenä rokotetaan henkilökuntaa, joka hoitaa koronaviruspotilaita ja epäiltyjä koronaviruspotilaita. Ensimmäisten joukossa on myös näytteenottoon ja diagnostiikkaan osallistuvaa henkilökuntaa.

Varsinais-Suomessa ensimmäiset koronarokotteet annettiin maanantaina aamupäivällä Turun yliopistollisessa sairaalassa (Tyks). Ensimmäiset pistokset saivat työntekijät, jotka työskentelevät Tyksin teho-osastolla ja koronapotilaita hoitavilla vuodeosastoilla.

Tyksin sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnaksen mukaan maanantaina sairaalassa rokotettiin noin sata työntekijää.

”Tämän ja ensi viikon aikana rokotteita riittää kaikkiaan tuhannelle henkilölle. Tällä viikolla rokotusaikoja voivat henkilöstöstämme varata teholla ja koronapotilaita hoitavilla vuodeosastoilla työskentelevien lisäksi myös Tyks Akuutissa ja lasten teho-osastolla työskentelevät henkilöt”, Lehtikunnas sanoo Tyksin tiedotteessa.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (Kys) rokotukset käynnistyivät maanantaina puoliltapäivin. Kuopioon saapui noin tuhannen rokotteen erä, jolla rokotetaan noin 500 Kysin työntekijää.

”Pikkuisen painotus oli tuonne Etelä-Suomeen, kun siellä tautitilanne on pahempi”, sanoo palvelukeskusjohtaja Olavi Airaksinen Kysistä.

”Odotamme toista erää. Luvassa pitäisi olla suurempi erä niin, että myös alueen keskussairaalatkin saavat sitä. Tämä ensimmäinen erä meni yliopistosairaaloiden käyttöön.”

Kysissä henkilökuntaa rokotetaan tällä viikolla ja todennäköisesti vielä ensi viikollakin.

Airaksisen mukaan koronarokotukset vaativat hyvää ennakkosuunnittelua, etenkin nyt saapuneiden rokotteiden kanssa.

Nyt saapuneet lääkeyhtiö Pfizerin rokotteet on kuljetettava syväjäädytettyinä, jonka vuoksi niiden jakelu on vaativampaa kuin monen muun rokotteen jakelu. Kylmäketjun on kestettävä katkeamattomana.

Lue lisää: Suomeen odotetaan tällä viikolla ensimmäistä varsinaista koronarokotteiden toimitusta: näin syväjäässä kuljetettavien ”pizzalaatikoiden” kylmäketju toimii