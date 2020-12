Tutkijan mukaan hyväntekeväisyydestä muodostuu yhteiskunnallinen ongelma, jos ihminen joutuu pitkittyneesti turvautumaan ruoka-apuun. Suomessa ruoka-avun vakiintumisesta alkaa muodostua jo ylisukupolvinen selviytymiskeino.

Suomessa on noin 100 000–200 000 ihmistä, jotka turvautuvat vuosittain hyväntekeväisyytenä jaettuun ruoka-apuun, ja vuonna 2020 ruoka-apua tarvitsevien määrä on kasvanut selvästi. Syynä on koronavirusepidemia, jonka takia moni lomautettu tai työtön on tarvinnut ruoka-apua selvitäkseen arjestaan.

HS käsitteli laajasti ruokajonoja maanantaina julkaistussa jutussaan.

Laajemmassa mittakaavassa ruoka-apu on kaikkea muuta kuin ongelmaton asia, sanoo Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtori Tuomo Laihiala.

Hän käyttää termiä ruokaturva. Se tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä on aina mahdollisuus saada riittävästi ruokaa terveelliseen elämään.

Ruokaturvan näkökulmasta ruoka-apuun turvautuvat eivät välttämättä kärsi aliravitsemuksesta tai nälästä. He kuitenkin kärsivät niukkuuden tuomasta epävarmuudesta: he eivät pysty olemaan varmoja, miten saavat hankituksi itselleen ja läheisilleen seuraavan riittävän aterian.

Tämä on monelle suomalaiselle jokaviikkoista kamppailua.

”Tilanne on perverssi. Juhlapuheissa sekä sosiaalitoimiston ja Kelan silmissä ihmiset tulevat juuri ja juuri toimeen saamillaan tuloilla ja etuuksilla, mutta todellisuudessa heidän tulojensa ja välttämättömien menojensa väliin jää huomattava aukko”, Laihiala sanoo.

Tällaisessa tilanteessa menoja on helppo karsia ensimmäisenä ruoasta, Laihiala toteaa. Tiettyyn pisteeseen asti on mahdollista ostaa halvempaa tai tarjouslaputettua ruokaa, mutta jossain vaiheessa nämäkään keinot eivät enää auta.

Se ei olisi ongelma, jos tilanne olisi tilapäinen. Tällöin ruoka-apu tarjoaisi oljenkorren hetkelliseen tuskaan. Suomessa on kuitenkin mittava joukko, jolla niukkuus on jatkunut vuosikausia.

Laihiala painottaa, ettei hyväntekeväisyys itsessään ole ongelma. Pulmallista on se, että Suomessa on runsaasti ihmisiä, jotka ovat jatkuvasti riippuvaisia hyväntekeväisyydestä.

”Kun ihminen on vuosia turvautunut hyväntekeväisyyteen, siitä muodostuu yhteiskunnallisia etuuksia ja tukia täydentävä rinnakkaisjärjestelmä”, Laihiala sanoo.

Laihiala toteaa hyväntekeväisyyden olevan huono turvajärjestelmä, koska toisin kuin virallisia etuuksia ja tukia, sitä eivät velvoita mitkään juridiset pelisäännöt. Kukaan ei voi taata, että ruokajonossa riittää ruokaa kaikille tai että kaikki saavat ruoka-apua tarvitsemansa määrän.

Laihialan mukaan ajatus ruoka-avun tarveharkinnasta ei kuitenkaan istu suomalaiseen hyvinvointivaltioon. Ruoka-apuun turvautuu lähtökohtaisesti hädänalaisia ja niukkuudessa eläviä, eikä heidän avuntarvettaan ole tarkoituksenmukaista arvioida esimerkiksi tulojen perusteella.

”Tarveharkinta saattaa kuulostaa äkkiseltään hyvältä ratkaisulta, mutta Suomessa on jo ajatuksena sopimatonta, että huonossa tilanteessa elävän ihmisen pitäisi ensin pystyä osoittamaan olevansa esimerkiksi tarpeeksi pienituloinen, jotta hän saa tarpeeksi ruokaa”, Laihiala sanoo.

Rautatientorille muodostui tuhansien ihmisten jono, kun Hurstinapu jakoi joulukasseja 23. joulukuuta.­

Ylipäätään hyväntekeväisyyteen turvautuminen perustarpeiden täyttämiseksi on pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatteiden vastaista. Hyvinvointivaltion tulisi automaattisesti turvata kaikkien kansalaistensa perustarpeet.

Tutkijat ovatkin viitanneet pitkittyneeseen ruoka-apuun usein vähemmän mairittelevilla kielikuvilla. Sitä on nimitetty muun muassa Suomen hyvinvointivaltion turvaverkon vuotokohdaksi tai häpeäpilkuksi.

Laihiala arvioi, että esimerkiksi Norjassa ruoka-apuun turvautuvat ovat Suomeen verrattuna useammin yhteiskunnan marginaalia. Täällä siihen tukeutuvat ovat Laihialan sanoin ”tavallisia Virtasia ja Korhosia”: työttömiä, työkyvyttömyyseläkkeellä olevia, lomautettuja tai terveysongelmista kärsiviä ihmisiä.

Laihialan mukaan pitkittynyt ruoka-apuun turvautuminen alkaa olla Suomessa myös ylisukupolvinen ongelma.

”1990-luvulla ruoka-avussa käyneiden lapset turvautuvat nyt ruoka-apuun. Kohta siellä saattavat käydä heidän lapsenlapsensa”, Laihiala sanoo.

”Ruoka-apua on jaettu täällä laajamittaisesti noin 30 vuotta. Tästä voidaan päätellä, että Suomessa ei olla onnistuttu katkaisemaan huono-osaisuuden periytymistä.”

Laihiala nimittää ruoka-avun vakiintumista ja avuntarpeen kasvua ”valtavaksi yhteiskuntapoliittiseksi ongelmaksi”. Miten ruokajonoja sitten saataisiin typistettyä?

Laihialan mukaan ruoka-apuun tulisi ensinnäkin saada lisää sosiaalityötä.

”Eli neuvontaa ja muuta matalan kynnyksen toimintaa, jossa voitaisiin tavoittaa henkilöitä ja perheitä, jotka ovat erityistuen ja -avun tarpeessa”, Laihiala sanoo.

Iso osa ruoka-avun asiakkaista on jo terveys- ja sosiaalihuollon, työvoimatoimiston tai Kelan asiakkaita, mutta kaikki eivät välttämättä ole hakeneet etuuksia tai tukia, joihin ovat oikeutettuja.

”Monelle yhteiskunnan virallisiin tukiin ja aputoimintoihin turvautuminen saattaa byrokratian takia tuntua liian haastavalta. Neuvonnalla leipäjonoista saataisiin mahdollisesti asiakkaita enemmän pois”, Laitila sanoo.

Ruoka-avun tarve on kasvanut tänä vuonna. Ruoka-apukasseja Tampereen Vapaakirkon portailla jouluaattona.­

Toinen selkeä apukeino olisi perusturvan tason nostaminen tai vähintään tukien hakujärjestelmän uudistaminen, Laitila sanoo.

”Siitä ei varmastikaan löydy yksimielisyyttä, että mikä perusturvan taso olisi tai kutsuttaisiinko sitä perustuloksi vai joksikin muuksi.”

”Mutta ehdottomasti useimpien toivoma ratkaisu olisi tukiin ja etuuksiin liittyvän byrokratian karsiminen”, Laihiala sanoo.

Hän korostaa, että ruoka-avusta ei ole tarvetta päästä täysin eroon. Sillä on yhteiskunnallinen tehtävä, kunhan se pysyy hätäkeinona eikä kasva pysyväksi minimitoimeentuloa täydentäväksi tukimuodoksi.

”Sellainen olisi paljon toimivampi yhteiskunta, jossa hyväntekeväisyysruoka-apuun tarvitsee turvautua vain tilapäisen ja äkillisen hädän kohdalla. Tällä hetkellä tämä on täysin idealistinen ajatus.”

Jutussa on hyödynnetty myös Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professorin Tiina Silvastin artikkelia Ruoka-avun vakiinnuttaminen Suomessa. Tarpeen ja oikeutuksen jäljillä (2011).