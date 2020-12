Metsähallituksen teettämän Natura-arvion mukaan Oulujärven saariin suunnitellut hakkuut eivät vaikuta merkittävästi luontoarvoihin. WWF:n metsäasiantuntijan mukaan hakkuut ovat malliesimerkki Metsähallituksen ylisuurista tulostavoitteista.

Oulujärven retkeilyalueen saaret Kaarresalo ja Kuostonsaari ovat taas hakkuu-uhan alla. Metsähallitus on tehnyt uuden metsänkäyttöilmoituksen saariin, joiden hakkuut Korkein hallinto-oikeus (KHO) kertaalleen jo kielsi luonnonarvojen säilyttämisen vuoksi.

Oulujärven saaret ovat merkittävä luonnonmetsien suojelukohde Natura 2000 -verkostossa. Viime tammikuussa KHO katsoi, että suunnitellut metsänhakkuut voivat heikentää suojeluperusteena olevia luonnonarvoja. Alueelle edellytettiin luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia.

Metsähallituksen teettämä Natura-arvio on nyt valmistunut. Sen mukaan suunnitellut hakkuut eivät merkittävästi uhkaa suojelun perusteena olevia luontotyyppejä, joten Metsähallitus uusi metsänkäyttöilmoituksensa.

Ympäristöjärjestö WWF:n johtava metsäasiantuntijan Panu Kuntun mukaan Oulujärven saarten luonto- ja retkeilyarvot ovat merkittävät: ”Kaarresalossa on 150-vuotiasta metsää. Se on ilman muuta suojelun arvoista, eikä minkäänlaisia hakkuita siellä voi tehdä ilman, että luontoarvot kärsivät.”

Kuntun mielestä Metsähallituksen hakkuuaikeet kertovat karua kieltään siitä, että Metsähallitukselle on asetettu liikaa tuottotavoitteita valtion metsien suhteen. Oulujärven saaret ovat malliesimerkki ristiriidasta kiireellisen suojelutarpeen ja ylisuurten hakkuutavoitteiden välillä.

”Metsähallitus kokeilee uudelleen saman prosessin käynnistämistä, joka sai päätöksensä jo tammikuussa. Sitä paitsi Kaarresalo oli vuosituhannen alussa myös Metsähallituksen omalla päätöksellä suojeltu aarnialue”, Kunttu sanoo.

Lue myös: Korkein hallinto-oikeus kielsi hakkuut Oulujärven luonnonmetsissä

”Hakkuusuunnitelman uusiminen osoittaa, miten ylimitoitettu Metsähallituksen tulostavoite on suhteessa metsänkäsittelyn mahdollisuuksiin valtion mailla. Valtion ohjauspolitiikka on johtanut siihen tilanteeseen, että on hakattava luonnon ja retkeilyn kannalta arvokkaita alueita. Tämä on kestämätöntä.”

Hallitus päättää Metsähallituksen tulostavoitteesta, josta suurin osa tulee puun myynnistä. Tulostavoite on noin kaksinkertaistunut runsaassa kymmenessä vuodessa.

Kuntun mielestä tuottotavoite pitäisi puolittaa, jotta valtion metsien luontoarvot saataisiin säilytettyä: ”Valtion pitäisi olla esimerkkinä metsien monimuotoisuuden suojelussa.”

Valtion metsiä hoitaa Metsähallitus Metsätalous oy, joka valmistelee ja toteuttaa valtion metsien hakkuita ja harvennuksia metsätaloudellisin perustein.

Yhtiön metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen painottaa, että kaikki vaihtoehdot ovat yhä auki Oulujärven saarilla. Tiukkoihin tulostavoitteisiin prosessilla ei hänen mukaansa ole yhteyttä.

Suomen metsäkeskukselle tehty metsänkäsittelyilmoitus uusittiin, koska suunnitelmaa muutettiin tarkennetun luontotyyppi-inventoinnin perusteella, Lehtonen kertoo.

Natura-arviointi puolestaan on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ely), joka antaa oman näkemyksensä arvioinnista ja saarten metsien käsittelystä.

”Mitään päätöksiä ei ole tehty, eivätkä hakkuut ole alkamassa. Ely-keskus saa nyt antaa oman näkemyksensä, ja me kuuntelemme myös sidosryhmiä ennen kuin mitään tehdään”, Lehtonen sanoo.

Metsähallitus julkistaa Natura-arvioinnin vasta vuoden 2021 puolella. Lehtosen mukaan sen perusviesti on kuitenkin se, että suunnitelluilla toimilla ei ole merkittäviä vaikutuksia suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin.

Oulujärvellä sijaitsevan Kaarresalon metsää syksyllä 2017.­

Oulujärven retkeilyalue on Metsähallituksen hallinnoima valtion retkeilyalue. Oulujärven saaret ja ranta-alueet kuuluvat Natura-alueeseen.

Metsähallitus suunnitteli hakkuita Kaarresalon ja Kuoston saariin vuonna 2017, mikä johti kiistaan saarten suojelusta. Kiista kärjistyi, kun Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus päätti sallia hakkuut.

Lue lisää: ”Loukkaus Suomen luontoa kohtaan” – Metsähallitus haluaa hakata 200 hehtaaria vanhaa luonnonmetsää retkeilyalueelta, hakkuista nousemassa ilmiriita

Tammikuussa KHO kielsi hakkuut, koska ne voivat heikentää Natura-verkostoon kuuluvan alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja. Asia palautettiin ely-keskukselle hakkuiden kieltämiseksi, kunnes asianmukainen Natura-arviointi alueella on suoritettu.

Oulujärven saaret ovat yksi esimerkki kiistanalaisista hakkuusuunnitelmista, joita valtion metsissä on vireillä eri puolilla Suomea.

Ympäristöjärjestöt laativat joulukuun alussa raportin Suomen valtion arvometsistä, joihin kohdistuu hakkuu-uhka. Raportti listaa peräti 55 suojelun arvoista metsäkohdetta.

Metsät ovat merkittäviä luontotyyppejä sekä luonnon monimuotoisuuden että ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Suuri osa Suomen uhanalaisista lajeista elää metsissä, joissa lajisto on köyhtynyt päinvastaisista kansainvälisistä sitoumuksista huolimatta.

Etenkin vanhojen metsien merkitys metsälajeille on huomattava. Yleisimpiä uhanalaistumisen syitä ovat tutkijoiden mukaan metsien uudistamis- ja hoitotoimet sekä vanhojen metsien ja kookkaiden puiden ja lahopuun väheneminen.