Huslabissa analysoitujen positiivisten koronanäytteiden perusteella uudet koronavirus­muunnokset eivät ole lähteneet Suomessa leviämään. THL:n mukaan joulun alla Suomeen palanneisiin koronamuunnoksen kantajiin ei liity merkittävää jatkoleviämisen riskiä.

Suomen viranomaisilla ei ole suunnitteilla nykyistä tiukempia toimenpiteitä Suomessa todettujen virusmuunnosten leviämisen estämiseksi.

Asiasta kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Hannu Kiviranta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n tiistaisessa koronavirus­katsauksessa.

”Rajalla käytössä olevat toimet ovat siinä suhteessa riittäviä, jos suosituksia ja ohjeita noudatetaan”, Kiviranta sanoi.

Kiviranta esitteli tehdyt toimenpiteet ja suositukset tiedotustilaisuudessa.

THL antoi 20. joulukuuta virusmuunnoksen leviämisen estämiseksi lausunnon liikenne- ja viestintävirastolle Britanniaan suuntautuvan matkustajalentoliikenteen keskeyttämisestä. Keskeytys on voimassa 4. tammikuuta asti. Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä kertoi tilaisuudessa, että THL ja STM pohtivat lentokiellon mahdollista jatkoa tällä viikolla.

21. joulukuuta THL puolestaan tiedotti, että 7. joulukuuta tai sen jälkeen Britanniasta ja Etelä-Afrikasta Suomeen tulleita suositellaan hakeutumaan koronatestiin, oli oireita tai ei.

THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta koronatilannetta käsittelevässä tiedotustilaisuudessa 29. joulukuuta.­

Kaikille korkean riskin maista Suomeen saapuville matkustajille suositellaan joko 10 päivän omaehtoista karanteenia, joka päättyy jos matkustaja on oireeton, tai koronatestissä käymistä joko lähtömaassa tai Helsinki-Vantaalla.

Matkustajan suositellaan odottavan tulosta omaehtoisessa karanteenissa kolme vuorokautta. Jos tulos on negatiivinen, matkustajan suositellaan menevän toiseen testiin. Jos myös se on negatiivinen, hän voi luopua omaehtoisesta karanteenista. Suosituksiin on myös poikkeuksia muun muassa Suomessa oleskelun kestosta riippuen.

Käytäntöä kuitenkin tehostettiin 23. joulukuuta Helsinki-Vantaan lentoasemalla Britanniasta ja Etelä-Afrikassa saapuvien osalta. Nyt rajatarkastuksen yhteydessä selvitetään, onko henkilö oleskellut jommassakummassa näistä maista. Kentällä matkustaja ohjataan testiin, ja häneltä kerätään yhteystiedot sekä oleskelukunta Suomessa.

Tämän jälkeen THL tiedottaa kunnille kyseisestä maasta saapuneista matkailijoista. Kunnan tulee ottaa yhteyttä matkustajaan ja järjestää tälle toinen testi aikaisintaan 72 tuntia lentokentällä tehdyn testin jälkeen. Jos tulos on positiivinen, myös matkustajan lähipiiri testataan.

Myös strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä painotti, että virusmuunnosten herkemmästä leviävyydestä on alustavaa näyttöä, ja sen takia rajoituksia ja suosituksia on noudatettava tinkimättä.

”Meillä on kyllä ihan perusteltu syy olla nyt erityisen varovaisia tällä hetkellä koko epidemian hillinnän vuoksi”, Voipio-Pulkki sanoi.

”Meillä ei ole mitään erityisiä konsteja, joilla suhtautuisimme uuteen virusmutaatioon muulla tavalla kuin siihen virukseen, joka on meillä keväästä asti Suomessa ollut.”

STM ja THL tiedottivat maanantaina yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kanssa, että kolmella Suomeen 18.–19. joulukuuta palanneella matkustajalla on todettu muuntuneen koronaviruksen aiheuttama tartunta. THL:n Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa, että matkustajat ovat suomalaisia.

Heistä kahdella todettiin Britanniassa viime aikoina levinneen uuden viruslinjan tartunta ja yhdellä Etelä-Afrikasta löytyneen virusmuunnoksen aiheuttama tartunta.

”Matkustajat ovat karanteenissa. Heidän lähipiirinsä on tiedossa, ja heiltä on otettu näytteet. Näihin tapauksiin ei liity merkittävää jatkoleviämisen riskiä”, Puumalainen sanoi.

Britannian muunnos havaittiin ensi kertaa jo syyskuussa, ja sen uskotaan levinneen maassa kuukausia. Nyt merkittävä osa Britannian koronavirustartunnoista on uutta muunnosta. Maa tiukensi joulun alla maan sisäisiä rajoituksia. Samoin on toimittu Etelä-Afrikassa.

Zoonoosi­virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta kertoi maanantaina HS:lle, että muunnos­tartunnan saaneet jäivät pääosin kiinni Helsinki-Vantaalla.

Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella todettu uuden koronaviruksen muunnoksen aiheuttama infektio on todennettu matkailijalta Helsinki-Vantaan lentoasemalla otetusta primäärinäytteestä Huslabissa, sairaanhoitopiirin diagnostiikasta vastaava ylilääkäri Tytti Vuorinen vahvistaa HS:lle.

Huslabissa tutkitaan positiivisista näytteistä viruksen perimää ja sen mahdollisia muutoksia sekvensoimalla. Katsauksessa Vapalahti kertoi, että sekvensointeja on valmistunut noin 200 ja piakkoin valmistuu 500 sekvenssiä lisää.

”Keväällä variantit eivät olleet vielä syntyneet, eikä kevään aineistosta niitä havaittu. Nyt olemme tutkineet viime viikoilta yhteiskunnassa levinneistä kannoista noin 200, eikä niistä löytynyt variantteja. Ainakaan huomattavaa leviämistä ei ole vielä tapahtunut”, Vapalahti sanoi.

Hänen mukaansa maahan tulijoihin kohdistuva testaus ja sekvenssianalyysi kertovat todennäköisesti enemmänkin siitä, mitä lähtömaissa tapahtuu kuin siitä, mitä Suomessa on tapahtunut.

”Toki se osoittaa sen potentiaalin, mitä matkustus tuo mukanaan”, Vapalahti sanoo.

Vapalahden mukaan Huslabissa pyritään jatkamaan muunnosten tutkimusta niin kauan kun virusta esiintyy Suomessa.

”Nyt mutaatioiden myötä on syntynyt painetta tehdä sitä nopeammin ja kohdentaa sekvensointia etenkin maahan tuleviin.”

Katsauksessa käsiteltiin myös Suomen tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota. THL:n tilastojen mukaan Suomessa on raportoitu yhteensä 35 420 koronavirustartuntaa, joista 283 tiistaina. THL:n Puumalainen kuitenkin painotti, että tuorein luku voi olla alakanttiin.

”Ehkä vastoin kehotuksiamme ihmiset eivät ole joulun aikana hakeutuneet testeihin samalla tavoin kuin aikaisemmin”, Puumalainen sanoi.

STM:n Voipio-Pulkki kertoi, että sairaalahoidon kokonaiskuormitus on kääntynyt hieman laskuun ja teho-osastojen kuormitus näyttää vakiintuneen noin 30 potilaaseen. Voipio-Pulkki kuitenkin kertoi myös, että tartuntojen määrä on kasvussa Länsi-Pohjassa ja Ahvenanmaalla.

”On ilmiselvää, että epidemia on voimissaan, ja jos jarrutustoimissa yhtään lipsutaan, tartunnat kääntyvät vuorenvarmasti nousuun.”

Lisäksi tilaisuudessa sivuttiin uutta koronaviruksen torjuntaa koskevaa toimintasuunnitelmaa, josta sosiaali- ja terveysministeriö lähetti tiistaina ohjauskirjeen.