Tällä hetkellä uuden variantin leviämisen estäminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja kansalaisten vastuullisuuteen, kirjoittaa HS:n toimituspäällikkö Esa Mäkinen.

Joulun alla Britannian pääministeri Boris Johnson piti hätkähdyttävän lehdistötilaisuuden.

Esa Mäkinen­

”Joulu on peruttu”, hän sanoi, syynä se, että maassa leviää vauhdilla uusi koronaviruksen muunnos. Uuden muunnoksen kerrottiin leviävän huomattavasti vanhoja kantoja nopeammin. Siksi sitä pidetään epidemian hillitsemisen kannalta vaarallisena.

Nopeassa aikataulussa monet Euroopan maat lopettivat lentoliikenteen Britanniasta. Myös Suomi katkaisi lentoyhteydet.

Jouluna Aftonbladet kertoi, että neljä suomalaista pääsi sattumalta lentämään Britanniasta Tukholmaan, ja oletettavasti jatkoi siitä Suomeen.

Kyseessä oli uutinen siihen saakka, kunnes alkuviikosta brittiläistä kantaa löytyi Kymenlaaksosta ja myöhemmin myös Turun seudulta. Tartuttavampi kanta olikin jo Suomessa.

”Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että tämä virus[muunnos] leviäisi Suomessa. Jos sitä tänne tulisi, se ei lähde heti leviämään, joten meillä on tässä varautumisaikaa”, sanoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen tänään tiistaina THL:n lehdistötilaisuudessa.

Brittiläisestä nopeasti leviävästä kannasta tulee mieleen jo keväällä koettu koronaviruksen Suomeen saapumisen tarinan kaari.

Ensin virus on kaukana, ja ei leviä tänne. Sitten se on lähempänä, mutta tilanne on hallinnassa, eikä syytä huoleen ole. Viimeisessä vaiheessa onkin sitten syytä huoleen ja rajoitustoimiin.

Nyt pitäisi ymmärtää, miksi nopeammin Britanniassa leviävä variantti ei leviäsi nopeammin myös Suomessa?

Lentorajoitusten ohella Suomessa on kehotettu Briteistä ja Etelä-Afrikassa tulevia testeihin ja rajatarkastuksissa on kysytty, onko ollut näissä maissa. Samaan aikaan Britannia kovensi selvästi omia rajoituksiaan, mistä joulun peruminen on konkreettinen kuva.

Lentokielto ja testaamisen lisääminen ovat tärkeitä asioita, mutta ovatko ne riittäviä? Lentokiellon määrääminen vaikuttaa toki jämäkältä toimelta poliitikoilta, mutta Britanniaan verrattuna toimet ovat vielä melko maltillisia. Tällä hetkellä uuden variantin leviämisen estäminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja kansalaisten vastuullisuuteen.

Puumalaisen jämäkän, mutta rauhoittelevan viestin voi ymmärtää sitä vasten, että uudesta kannasta ei tiedetä paljoakaan. Ei tiedetä varmasti, leviääkö se nopeammin – siltä alustavat tiedot kuitenkin näyttävät.

Vaarallisuudesta tai vaarattomuudesta ei olla varmoja, mutta näyttäisi siltä, että brittikanta ei johda vakavampaan tautiin. Rokotteeseen uudella kannalla ei pitäisi olla vaikutusta.

Selkeyttä kaipaaville toimittajille ja yleisölle tällainen epävarmuus on vaikeaa sietää.

THL:n Puumalaisen mukaan uusi kanta nostaa leviämistä kuvaavaa R0-lukua 0.4-0,7:llä yksiköllä. Jos R0-luku on yli yhden, tauti leviää. Jos se on alle yhden, tauti laantuu.

Suomen R0 on tällä hetkellä 0,85-1,05. Uuden kannan leviäminen täällä tarkoittaisi, että R0-luku nousisi selvästi yli yhden ja tartuntojen määrä alkaisi kasvaa voimakkaasti. Sitä kautta sairaalaan joutuvien ja kuolevien määrä lisääntyisi.

Vaihtoehtoisesti rajoitustoimia pitäisi tiukentaa, panna ravintoloita kiinni ja siirtää enemmän työpaikkoja ja kouluja etäopetukseen. Britanniassa julistettiin myös ulkonaliikkumiskieltoja, mitä Suomessa ei ole vielä tehty epidemian missään vaiheessa.

Kumpikaan tarjolla olevista vaihtoehdoista ei kuulosta hyvältä. Ei etenkään, kun toive rokotuksista ja niiden tuomasta vapaudesta jo häämöttää. Nopeimmat ovat jo ehtineet varata matkat Thaimaahan rokoteuutisten innoittamana.

Tässä vaiheessa koronakärvistelyä on kestänyt jo niin pitkään, että uutiset uudesta pahemmasta virusmuodosta tuntuvat masentavalta. Ei enää jaksaisi.

Jos uusi muunnos ei leviä, niin hyvä.

Jos huonompi vaihtoehto toteutuu, ja muunnos leviää, edessä on vielä kurja kevät: paljon tartuntoja ja rajoituksia.

Toivottavasti viranomaiset ja THL uskaltavat sanoa riittävän painokkaasti, jos tilanteen havaitaan muuttuvan.

Vähän siihen suuntaan STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki jo vihjasikin.

”Meillä on perusteltu syy olla erityisen varovaisia tällä hetkellä koko tämän epidemian hillinnän kanssa. On erittäin tärkeää, että kaikkia olevia rajoituksia ja suosituksia noudatetaan. Meillä ei ole mitään erityisiä konsteja, jolla suhtautuisimme tähän uuteen virusmutaatioon”, Voipio-Pukki sanoi.