Eksoottiset kasvit ovat olleet osa Leif Schulmanin, 52, elämää yli 25 vuotta.

Kymmenisen vuotta sitten mukaan tulivat hyönteisten, lintujen ja nisäkkäiden laaja kirjo sekä dinosaurukset.

Nyt aihealueet laajenevat luonnon monimuotoisuuden kokonaisuuteen sekä ympäristötutkimuksen yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. Schulman siirtyy tammikuun alussa Luonnontieteellisen keskusmuseon eli Luomuksen johdosta ympäristökeskustelun näköalapaikalle Suomen ympäristökeskuksen (Syke) pääjohtajaksi.

Schulman odottaa innolla uusia tehtäviä. ”On kivaa opetella pitkästä aikaa ihan uutta. Sykessä joudun opettelemaan tehtäviä alusta saakka. Se on antanut lisää intoa ja lapsenmieltä työntekoon”, hän kertoo.

Biologiaa ja kasvitieteitä opiskellut Schulman on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hän väitteli vuonna 2003 Turun yliopistossa trooppisesta kasvitieteestä ja Amazonian sademetsäalueen elinympäristöistä.

Trooppisuudesta ei ole tietoakaan espoolaisen omakotitalon pihalla joulun alla. Päivä on sateinen ja harmaa. Se saa miettimään ilmastonmuutosta, josta Schulman teki maisterintutkielmansa. Aiheena oli maapallon hiilitase ja suot.

”Tämä on varmaan tyypillinen joulusää tulevaisuudessa”, Schulman sanoo.

Takapihalla oleva kompostori on Schulmanin keino toteuttaa kestävää kehitystä.

”Tämä on siksi, että voimme vähentää jätteiden syntyä ja kuljetusta”, Schulman toteaa ja sekoittaa lämmössä muhivaa biojätettä.

Käytännössä kestävyysmurros on hänen mukaansa sitä, että ympäristön kannalta kestävästi elämisestä tulee ihmisille normaali ja vaivaton tapa elää.

Kotitalon takapihalla oleva kompostori on Leif Schulmanin keino toteuttaa kestävää kehitystä ja vähentää jätteen määrää.­

Helsingin yliopistoon ja biologian pariin hänet veivät kiinnostus ympäristöön ja huoli sen tilasta. Opiskeluaikanaan hän kuitenkin havaitsi, ettei biologia sittenkään ollut ponnahduslauta yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Schulman hakeutui trooppisen kasvitieteen pariin. Hän osallistui biologisen kehitysmaatutkimuksen opintoihin, jotka johtivat tutkimus- ja opetusmatkalle Tansaniaan.

Afrikka ja kehitysmaatutkimus antavat Schulmanin mukaan perspektiiviä myös työhön Syken johdossa: ”Kestävä kehitys on vahvasti Syken toiminnan keskiössä. Siinä kehitysmaatausta auttaa. Afrikkalainen kulttuuri näyttää esimerkiksi, miten luonnon varassa eletään: ei ole yhteiskunnallista ilman ekologista kestävyyttä.”

Afrikan jälkeen Schulman siirtyi Turun yliopiston Amazon-ryhmään 1990-luvun lopulla. Väitöskirjatyö vei Etelä-Amerikkaan. Hän keräsi osan aineistostaan Perun Amazoniasta, jossa lajikirjo on yhä vertaansa vailla.

Luonnon monimuotoisuus tuli konkreettiseksi myös Luomuksessa, jossa Schulman johti valtavan tietoaineiston kokoamista Suomen lajitietokeskukseksi.

Lajikirjo on kuitenkin vaarassa kaikkialla, sillä luonto köyhtyy ennennäkemättömällä vauhdilla.

Tutkijoiden mukaan monimuotoisuus heikkenee niin, että ihmisten hyvinvointi on vaarassa. Sen tukipilarit horjuvat, kun luonnon tuottamat elintärkeät palvelut, kuten makea vesi, puhdas ilma ja kasvien pölytys, vaarantuvat.

Ne vaarantuvat, koska kasvava väestö kuluttaa liikaa luonnonvaroja ja päästää ilmaan liikaa hiilidioksidia. Elinympäristöt pirstoutuvat, kun maata raivataan pelloiksi ja rakentamiseen.

Tuho on niin valtava, että tutkijat puhuvat kuudennesta sukupuuttoaallosta. Edellinen oli 65 miljoonaa vuotta sitten, kun dinosaurukset kuolivat.

”Onhan tämä valtavan huolestuttavaa”, Schulman sanoo.

Luonnon monimuotoisuuden, biodiversiteetin, suojelu ei ole kuitenkaan lyönyt läpi ja tullut ihmisten tietoisuuteen samaan tapaan kuin ilmastonmuutos, vaikka ongelma on aivan yhtä vakava.

Schulmanin mukaan kyse on kommunikaatiovirheestä. Hänen mielestään biodiversiteetti-termin sijasta pitäisi puhua luontokadosta.

”Jo nimi biodiversiteettikriisi on vaikea. Lisäksi asia on monimutkainen, sitä on vaikea mitata ja seurata päinvastoin kuin vaikkapa maapallon keskilämpötilaa, jonka kaikki ymmärtävät”, Schulman sanoo.

”Luontokato vaikuttaa meihin kaikkiin. Sen merkitys on tehtävä ymmärrettäväksi.”

Luontokato on saanut viime vuosina myös näkyviä indikaattoreita. Yksi on pölyttäjähyönteisten väheneminen, jonka seurauksena pölyttäjistä riippuvaisten kasvien sadot pienenevät ja ruoantuotanto vaarantuu.

Lue myös: Pölyttäjäkatoa pidetään isona vaarana maailman ruoantuotannolle, ja nyt se uhkaa myös Suomea

”Pölyttäjien väheneminen tuo luontokadon ymmärrettäväksi”, Schulman sanoo.

Tieteen ymmärtäminen, monimutkaisten asioiden tekeminen ymmärrettäväksi, on Schulmanin mukaan ydinasia. Sitä täytyy edistää kaikin tavoin ja kaikille tasoille. Luonnontieteellisessä keskusmuseossa tämä on tehty konkreettiseksi.

”Luomuksessa yksi ovi ymmärtämiseen on dinosauruksen luuranko, joka on merkittävä apu evoluution selittämisessä. Biodiversiteetin kohdalla ratkaiseva ovi on kytketty yhteiskunnallisiin asioihin, jotka koskettavat länsimaalaisia. Ymmärrys liittyy siihen, miten asia koskettaa minua ja miksi luontokato on ongelma”, Schulman sanoo.

Poliittisesti luontokadon vakavuus on toki tiedostettu. Maat sopivat luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta YK:n biodiversiteettisopimuksella Brasilian Rio de Janeirossa vuonna 1992. Sopimus tuli voimaan seuraavana vuonna – siis 27 vuotta sitten.

Suomikaan ei ole pystynyt saavuttamaan kansainvälisiä tavoitteita lajikadon pysäyttämiseksi. Lajiston ja elinympäristöjen köyhtyminen on jatkunut, jopa voimistunut. Heikkenevä suunta näkyy kaikissa elinympäristöissä, etenkin metsissä ja soilla.

Schulmanin mielestä tarvitaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua, jotta myös eri alojen asiantuntijat alkavat ymmärtää toisiaan.

”Luontokato on monimutkainen asia. Sen merkitys on tehtävä ymmärrettäväksi”, Leif Schulman miettii.­

Schulman ei koe olevansa puhdasverinen tutkija, vaan hän haluaa suhteuttaa tutkimustiedon yhteiskuntaan ja ihmisten arkitodellisuuteen.

”Suurimman osan elämääni olen ollut tutkimusmaailman ja yhteiskunnan rajapinnassa”, hän sanoo ja painottaa, että Syken rooli on nimenomaan tässä.

Painopistealueikseen hän listaa luonnon monimuotoisuuden, tiedeviestinnän ja -kasvatuksen, avoimen tiedon sekä tieteen vaikuttavuuden.

”Luonnon monimuotoisuus ollaan vihdoinkin ymmärtämässä yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Pyrin avaamaan ovia tieteen ymmärtämiseen. Luomuksessa keskeinen kehittämiskohde on ollut myös tieteen laatu ja vaikuttavuus. Tätä työtä jatkan Sykessä”, Schulman sanoo.

Työsarka ei ole vähäinen.

Syke on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka seuraa muun muassa Itämeren ja sisävesien tilan kehitystä, etsii ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä kestäviin kulutusvalintoihin. Lisäksi se laatii tulvaennusteita ja antaa lupia kansainvälisiin jätesiirtoihin ja uhanalaisten lajien kauppaan.

Sykessä on noin 600 työntekijää. He tutkivat ja arvioivat ympäristön tilaa sekä keksivät keinoja sen parantamiseksi.

Pääjohtajan virka tuli avoimeksi Syken pitkäaikaisen pääjohtajan Lea Kaupin jäätyä eläkkeelle marraskuussa.

Lue tästä Kaupin läksiäishaastattelu Ympäristökeskustelun aitiopaikalla.

Itämerta, yhtä Syken ydinalueista, Schulman ei ole tutkinut, joskin sukelluskurssi on tullut käydyksi. Sykestä kutsu on jo tullut merentutkimusalus Arandalle.

”Saaristossa olen kuitenkin liikkunut koko ikäni ja veneillyt Espoosta käsin. Samalla olen nähnyt Itämeren muutoksen”, Schulman kertoo.

Syke tuonee Schulmanin elämään myös toisenlaisen muutoksen, sillä työmatka Espoon Tuomarilasta Viikin kampukselle on hankala. Perhe suunnitteleekin muuttoa Helsingin itäpuolelle.