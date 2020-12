Tammikuun alussa tulee voimaan laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Sen myötä kaikkien Suomessa korkeakoulututkintoa suorittavien, korkeakouluun läsnä oleviksi ilmoittautuneiden, opiskelijoiden tulee oma-aloitteisesti maksaa Kelalle terveydenhoitomaksu.

Korkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon järjestäminen ja terveydenhoitomaksujen kerääminen siirtyy Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä (YTHS) Kelalle 1. tammikuuta 2021. Samalla YTHS:n palvelujen piiriin pääsevät myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat.

Uudistus liittyy vuodenvaihteessa voimaan tulevaan uuteen lakiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Laissa määritellään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon oikeutetut henkilöt, jotka ovat myös velvollisia suorittamaan Kelalle terveydenhoitomaksun.

Aiemmin YTHS:n terveydenhoitomaksu on kerätty ylioppilaskuntien lukukausi- tai lukuvuosimaksun yhteydessä. Vuoden 2021 alusta kaikkien korkeakouluopiskelijoiden tulee oma-aloitteisesti maksaa noin 35 euron suuruinen maksu Kelalle tammikuun 31. päivään mennessä.

Maksuvelvollisuus koskee myös yliopisto-opiskelijoita, jotka ovat maksaneet kesällä tai syksyllä ylioppilaskunnan jäsenmaksun koko lukuvuodeksi.

Opiskelijoiden keskuudessa uudistus on aiheuttanut hämmennystä erityisesti oma-aloitteisesti maksettavaksi tulevan terveydenhoitomaksun osalta. Kela ei lähetä maksusta laskua, vaan opiskelijan on itse oltava tietoinen maksuvelvollisuudestaan ja suoritettava maksu.

”Kyse on veroluonteisesta maksusta, ei vastikkeesta tietystä palvelusta. Lainsäädännössä on säädetty siitä, mihin mennessä läsnä olevaksi ilmoittautuneet ovat maksuvelvollisia”, kertoo tiimipäällikkö Emmi Lehtonen Kelan lakipalveluryhmän perintätiimistä.

”Kaikki, jotka ilmoittautuvat läsnä olevaksi kevätlukukaudelle, ovat maksuvelvollisia.”

Maksuvelvollisuus perustuu tutkinnon suorittamiseen suomalaisessa korkeakoulussa. Sillä käyttääkö YTHS:n palveluita tai tunteeko tarvitsevansa niitä ei ole merkitystä vaan velvollisuus on lakisääteinen.

Ulkomaiset vaihto-oppilaat, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijoita Suomessa, eivät ole velvollisia maksamaan terveydenhoitomaksua tai oikeutettuja käyttämään YTHS:n palveluja.

Ilmoittautumisajat läsnä olevaksi opiskelijaksi ovat korkeakoulukohtaisia. Lehtosen mukaan Kelalla ei ole etukäteen tietoa siitä, ketkä ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi korkeakouluopiskelijoiksi kevätlukukaudelle 31.1.2021 mennessä.

Esimerkiksi joulukuun loppuun mennessä valmistuvat, kuitenkin tällä hetkellä korkeakouluissa kirjoilla olevat, eivät ole velvollisia suorittamaan terveydenhoitomaksua keväältä.

”Opiskelijan tulee itse tietää, onko hän läsnä oleva”, sanoo Lehtonen.

Kela kuitenkin lähettää tammikuussa kohdennettuja kirjeitä joillekin opiskelijoille, jotka maksua eivät siihen mennessä ole suorittaneet.

”Saamme ennakkotietoa siitä, ketkä ovat viimeistään tammikuun alkupuolella ilmoittautuneet läsnä olevaksi, mutta eivät ole vielä maksaneet. Pystymme tällaiselle kohderyhmälle lähettämään kirjeen asiasta”, kertoo Lehtonen.

”Tämä ei tule tavoittamaan ihan kaikkia”, Lehtonen kuitenkin muistuttaa.

Maksumuistutukset, joihin kuuluu viiden euron viivästymismaksu, Kela lähettää helmikuussa. Jos opiskelija ei edelleenkään maksa terveydenhoitomaksua, Kela voi lyhentää maksun suoraan opintorahasta. Mikäli opiskelija ei saa opintorahaa tai maksua ei voida opintorahasta kuitata, Kela siirtää sen ulosottoviranomaisten perittäväksi.

Kela on pyrkinyt korkeakoulujen kautta tiedottamaan maksuvelvollisuudesta opiskelijoille.

”[Korkeakoulujen] ilmoittautumisjärjestelmiin on viety tekstejä terveydenhoitomaksuvelvollisuudesta”, kertoo Lehtonen.

Uudistus muuttaa erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden asemaa opiskelijaterveydenhuollossa. Yliopistoissa opiskelevat ovat jo aiemmin olleet YTHS:n palveluiden piirissä ja maksaneet terveyspalveluiden käytöstä ylioppilaskuntien pakollisen jäsenyysmaksun yhteydessä.

”Uudistus on kokonaisuutena hyvä. Valtakunnallisella tasolla tämä tasa-arvoistaa ja yhdenvertaistaa opiskelijoiden palveluita”, kertoo Suomen opiskelijakuntien liiton (Samok) puheenjohtaja Anna Laurila.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut parantuvat erityisesti suunterveyden ja mielenterveyspalveluiden osalta, kun he pääsevät YTHS:n piiriin.

Maksupolitiikka on aiheuttanut ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa jonkin verran hämmennystä, kertoo Laurila. Moni opiskelija ei tiedä Kelan kohdennetuista kirjeistä opiskelijoille, jotka eivät maksua oma-aloitteisesti ole suorittaneet.

Lisäksi kaikille opiskelijoille ei ole täysin selvää, miksi maksu täytyy suorittaa.

”Tietenkin amk-opiskelijoista moni on myös työelämässä tai omistaa yksityisen sairaanhoitovakuutuksen. Heitä voi pohdituttaa, mitä hyötyä tästä uudesta YTHS:stä saa. Joitain voi ärsyttää valinnanvapauden puuttuminen”, kertoo Laurila.

”[Asenteisiin] vaikuttaa paljon se, miten opiskelijat löytävät palvelut”, kertoo Laurila.

YTHS:llä on uudistuksen jälkeen lähitoimipisteitä 45 paikkakunnalla, kun aiemmin niitä oli 18 paikkakunnalla. Osa palvelupisteistä on YTHS:n omia ja osa yhteistyökumppanien pisteitä. Kaikilla YTHS:n asiakkailla on käytössä sama palveluvalikoima opiskelupaikkakunnassa riippumatta, tiedottaa Kela.

Tämänhetkinen asiakasmäärä 125 000 yli tuplaantuu, ja jatkossa YTHS palvelee 270 000 opiskelijaa.

Laurilan mukaan Samokissa ollaan lähtökohtaisesti tyytyväisiä YTHS:n uuteen palvelukarttaan, joskin tulevat vuodet näyttävät sen kehittämistarpeen.

”Alustavasti ollaan ihan tyytyväisiä, on tehty aika tarkkaa taustatyötä”, sanoo Laurila.