Ilotulite­kauppa on alkanut vilkkaana: myynti on jo ollut selvästi aiempaa suurempaa, vaikka suosituimmat myynti­päivät ovat vielä edessä

S-ryhmän mukaan tiistaina ilotulitteiden myynti näytti kasvavan jopa 40 prosenttia suuremmaksi kuin vastaavana myyntipäivänä viime vuonna. Rakettitukussa ennustetaan ennätyksellistä myyntiä.

Ilotulitteiden myynti on käynnistynyt tänä vuonna aiempia vuosia selvästi vilkkaammin, kertovat useat ilotulitteita myyvät tahot.

Uudenvuoden aikaan ilotulitteita saa myydä 27.–31. joulukuuta. Tänä vuonna niiden myynti käynnistyi sunnuntaina. Perinteisesti ensimmäiset myyntipäivät ovat hiljaisempia. Ilotulitteita myydään yleensä eniten uudenvuoden aattona ja sitä edeltävänä päivänä.

Nyt jo 2–3 ensimmäistä myyntipäivää ovat olleet hyvin vilkkaita kauppapäiviä.

SOK:n mukaan kahtena ensimmäisenä myyntipäivänä ilotulitteiden myynti kasvoi muutamia prosentteja. Tiistai-iltapäivänä näytti siltä, että tiistain eli kolmannen päivän myynti oli kasvamassa jopa yli 40 prosenttia suuremmaksi kuin viime vuoden vastaavana päivänä.

Myös K-Citymarketeissa ilotulitekauppa on nyt käynyt tavanomaista paremmin, vaikka viime vuosien myynti on ollut melko tasaista.

”Hieman viime vuotista vilkkaammin myynti on lähtenyt käyntiin”, kertoo valikoimapäällikkö Mikko Saajakari, joka vastaa K-Citymarket-ketjun ilotulitteiden myynnistä.

”Alku on ollut oikein lupaava”, sanoo myös Suomen Ilotulitus Oy:n toimitusjohtaja Niila Rajala.

Suomen Rakettitukun toimitusjohtaja Antti Aitto-ojan mukaan ilotulitteita on nyt myyty odotettua paremmin – jopa niin hyvin, että yritys saattaa tehdä tänä vuonna myyntiennätyksen.

”Näiden kahden päivän perusteella ajamme kyllä ihan ennätysvuotta”, Aitto-oja sanoo.

Hän viittaa vuodenvaihteeseen 2017–2018, jolloin yritys möi ennätyksellisen paljon ilotulitteita. Parin viime vuoden ajan uudenvuoden myynti on ollut reilu 10 prosenttia pienempää kuin tuolloin.

”Uskon, että nyt voidaan mennä lähelle sitä lukemaa, mikä oli 2017. Se, päästäänkö ihan siihen vai mennäänkö yli, on vielä arvailua”, Aitto-oja sanoo.

Ilotulitemyyjien mukaan kuluttajamyyntiä on kasvattanut muun muassa se, että kaupungit ovat peruneet yleisiä ilotulituksia koronarajoitusten takia. Koska ilotulitusnäytöksiä ei järjestetä ja rajoitusten vuoksi vuodenvaihdetta vietetään enemmän kotosalla, yhä useampi paukuttelee raketteja itse.

S-ryhmän mukaan ilotulitteiden myynti on kasvanut etenkin suurissa kaupungeissa, joissa on yleensä järjestetty yleisiä ilotulitusnäytöksiä.

”Myös pohjoisen hiihtokeskusten lähistöjen Prismat ovat erityisen hyvin kasvattaneet myyntiä, esimerkiksi Prisma Kuusamo. Hiihtokeskuksissa on paljon ihmisiä liikkeellä ja tämä näkyy niiden alueiden kysynnässä”, sanoo myyntipäällikkö Matti Viitanen SOK:n marketkaupasta.

Niila Rajalan mukaan etenkin lapsiperheet ovat innostuneet nyt hankkimaan ilotulitteita. Myös S-ryhmän myynnissä nähdään, että erityisesti lapsiperheet varustautuvat juhlimaan vuoden vaihtumista.

”Kysynnän kannalta ilahduttavaa on ollut suuri sädetikkujen ja muiden uudenvuoden juhlinnan tuotteiden suuri kysyntä. Näiden myynti on kasvanut enemmän kuin varsinaisten ilotulitteiden myynti. Selvästi vuodenvaihdetta ollaan viettämässä perheen parissa”, Viitanen sanoo.

Rajalan mukaan ilotulitteiden suosio kasvoi tänä vuonna jo venetsialaisten aikaan. Venetsialaisia eli veneily- ja mökkeilykauden päättäjäisiä juhlistetaan elokuun lopussa, ja silloin ammutaan myös ilotulitteita. Rajalan mukaan ihmisillä oli jo tuolloin tarve juhlistaa tapahtumaa koronaviruksesta huolimatta.

”Tässä on vähän samaa”, hän sanoo.

”Kyllähän tämä on ollut pitkä ja pimeä syksy kaikille. Ehkä ihmiset haluavat vähän juhlistaa ja nähdä jotain valoa ensi vuodessa tätäkin kautta.”

Antti Aitto-ojan mukaan samanlaista keskustelua on käyty myös Rakettitukun myyntipisteillä.

”Moni on tiskillä sanonut, että kyllä tämä on ihan mukava juttu käyttää ilotulitteita, koska on pitkä ja monivaiheinen vuosi takana. Jotain iloisuutta siihen, että nyt lähdetään kohti uutta vuotta kohti ja parempia aikoja koronan suhteen”, Aitto-oja sanoo.

Tänä vuonna ilotulitteita saattaa käyttää aiempaa isompi joukko kokemattomia käyttäjiä. Aitto-ojan mukaan myyntipuolella on tiedostettu tämä. Hänen mukaansa myyntiverkostolle ja myyntipisteille on painotettu turvallisuusohjeiden tärkeyttä.

”On annettu ohjeita, että joka ikiselle pitää muistuttaa, että suojalasien käyttö pakollista ampujalle ja suositellaan, että katsojatkin niitä käyttävät. Ja että tutustukaa käyttöohjeisiin rauhassa ja noudattakaa niitä”, Aitto-oja sanoo.

”Tänä poikkeusvuonna on tärkeää noudattaa myös koronaan liittyviä rajoituksia, kokoontumisrajoituksia ja muita, ettei aiheuteta virustilanteen pahenemista”, muistuttaa K-Citymarket-ketjun Mikko Saajakari.