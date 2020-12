Poliisin mukaan henkirikos on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa taloyhtiön pysäköintialueella.

Poliisi julkaisi kuvan miehestä, joka liikkui Nokian henkirikoksen tapahtumapaikalla. Miestä pyydetään ilmoittautumaan tai hänestä jotain tietäviä ilmoittamaan tietonsa poliisille.

Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa, että mies liikkui lähialueilla hieman henkirikoksen tapahtumisen jälkeen.

Poliisi kertoi aiemmin, että Nokialla tapahtui henkirikos jouluaaton ja joulupäivän välisenä yönä. Henkirikos tapahtui kello 0.35–0.44 taloyhtiön pysäköintialueella lähellä Lähdekorventietä. Uhri oli nokialainen vuonna 1990 syntynyt mies.

Poliisi ei tiedottanut rikoksen tekotavasta tutkinnallisista syistä, mutta tapausta tutkitaan murhana. Rikosnimike saattaa muuttua tutkinnan edetessä. Poliisi kertoo tehneensä tähän mennessä kymmeniä kuulusteluja.

Poliisin mukaan uhri on saapunut kotirappunsa eteen kello 00.31, ja seuraavaksi ohikulkija on ilmoittanut hänestä hätäkeskukseen kello 00.45. Tällä aikavälillä tapahtuma-alueen läheisyydessä on liikkunut useita henkilöitä, henkilöautoja ja ainakin yksi henkilö polkupyörällä.

Poliisi pyytääkin myös näitä alueella liikkuneita ottamaan yhteyttä viimeistään huomenna 31. joulukuuta numeroon 0295 445 317 tai sähköpostitse osoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi.