Tartuntataudit

Influenssatilanne on Suomessa erittäin rauhallinen – ”Ikään kuin influenssakausi ei olisi alkanutkaan meillä”, sanoo THL:n ylilääkäri

Koronaviruksen vuoksi tehdyt rajoitukset ovat tänä vuonna tehonneet muihinkin hengitystieinfektioihin. Keväällä influenssakausi loppui koronaepidemian alettua, eikä uusi kausi ole tänä talvena käynnistynyt tavanomaiseen tapaan.

Influenssakausi käynnistyy tavanomaisesti alkutalvesta, mutta tänä vuonna kausi ei ole käytännössä alkanut lainkaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek arveli jo syyskuussa, että influenssakaudesta saattaa tänä vuonna tulla suhteellisen rauhallinen. Koronaviruksen leviämisen estämiseen tähtäävät rajoitustoimet purevat myös influenssaan.

Rajoitusten lisäksi ennätyksellisen moni suomalainen on tänä vuonna ottanut influenssarokotteen. Niin moni, että rokotetta ei ole edes riittänyt kaikille sen ottamista suunnitteleville.

Kolmena edellisenä kautena, 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020, influenssakausi käynnistyi marraskuussa ja tartuntojen määrä ylitti epidemian rajapyykin jo joulukuussa tai viimeistään vuodenvaihteen jälkeen.

Tänä vuonna influenssakausi ei kuitenkaan ole vielä käytännössä käynnistynyt lainkaan. THL:n tartuntatautirekisteriin on tähän mennessä ilmoitettu vain muutama A- tai B-influenssatartunta.

”Influenssaviruksia on kiertänyt todella vähän. Ikään kuin influenssakausi ei olisi alkanutkaan meillä”, kertoo Nohynek.

Espoon kaupungin avosairaanhoidon johtava ylilääkäri Anu Mustakari kertoo, että myös Espoossa on tehty samanlainen havainto.

”Ei ole näkynyt meidän terveysasemien potilaissa laajalti sen tyylistä oirekuvaa, mitä perinteisesti vuodenvaihteen influenssa-aalto käynnistää”, kertoo Mustakari.

Tällä hetkellä kaikkien henkilöiden, joilla on hengitystieinfektion oireita, tulee Espoossa hakeutua hoitoon infektioasemalle. Mustakarin mukaan käyntimäärät asemalla ovat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat, kuin tavallisena vuonna terveysasemille tulevien hengitystieoireisten asiakkaiden määrät.

”Perusflunssaa joko podetaan enemmän kotona, tai sitä on vähemmän liikenteessä.”

Koronaviruksen välttämiseksi tehdyt toimet ovat siis suojanneet covid-19:n ja influenssan lisäksi muiltakin hengitystieinfektioilta, uskoo Mustakari.

Myös Nohynek sanoo koronarajoitusten vaikuttaneen influenssan ilmaantuvuuteen.

”Ne eivät ole vähentäneet pelkästään influenssaa, vaan monia muitakin hengitystieinfektioita kuten hinkuyskää ja pneumokokkia. Kyllä nämä etäisyyden pitämiset, maskit, yskimistekniikat ja etätyöt vaikuttavat hengitystieinfektioiden ilmaantuvuuteen myönteisesti”, kertoo Nohynek.

Influenssatartuntojen vähäiseen määrään on muitakin mahdollisia syitä kuin koronarajoitusten noudattaminen. Tapausten toteaminen on tänä vuonna saattanut olla tavanomaista haasteellisempaa, jos oireileva henkilö ei ole hakeutunut influenssatestiin.

”Huomio kiinnittyy koronaan erityisesti. Ihminen, jolla on hengitystieinfektion oireita menee koronatestaukseen, jossa ei samalla testata influenssaa. Voi olla niin, että meiltä menee ohitse influenssatapauksia”, kertoo Nohynek.

Tilanne oli samankaltainen myös keväällä, jolloin influenssaepidemia loppui koronapandemian levittyä Suomeenkin.

”Se pysähtyi kuin seinään silloin, kun koronaepidemia alkoi. Osittain johtuen varotoimista ja osittain ehkä myös testikäyttäytymisestä”, kertoo Nohynek.

Influenssan kuolleisuuslukuja arvioidaan yleensä ylikuolleisuuslukuja seuraamalla. Niidenkin perusteella influenssakaudet ovat tänä vuonna olleet Suomessa rauhallisia. Merkittävää ylikuolleisuutta ei ole havaittu koronaviruksenkaan vuoksi.

”Tällaista ylikuolleisuutta ei Suomessa ole nähty. Monessa muussa maassa ylikuolleisuus on ollut tänä vuonna valtaosin koronasta johtuvaa.”

THL suositteli syksyllä influenssarokotteen ottamista kansalaisille, sillä kahden vakavan virustaudin – influenssan ja covid 19:n – sairastaminen samaan aikaan moninkertaistaa vakavan taudin riskin. THL:n rokotetilastojen mukaan rokotuksia on tällä influenssakaudella annettu hieman alle 900 000.

Todennäköisesti rokotteita on kuitenkin annettu huomattavasti enemmän.

”On olemassa kuntia ja yksityisiä toimijoita, joiden potilastietorekisteristä rokotetiedot eivät välttämättä siirry valtakunnalliseen rekisteriin ihan ajantasaisesti”, Nohynek kertoo.

”Maahan ollaan hankittu yhteensä 1,8 miljoonaa annosta influenssarokotetta. Viestiä kentältä on tullut, että ne ovat monesta paikasta päässeet loppumaan eikä ole pystytty antamaan kaikille, jotka niitä olisivat halunneet.”

Influenssarokotteita ei ole tänä vuonna riittänyt kaikille halukkaille. Kuvassa influenssarokote, Vaxigrip Tetra.­

Uudellamaalla ja suuressa osassa muutakin maata influenssarokotteiden kysyntä on ylittänyt tarjonnan.

Esimerkiksi Espoo tiedotti jo marraskuussa priorisoivansa rokottamisessa riskiryhmäläisiä, sillä rokotetta ei riitä kaikille.

”Jouduimme kohdentamaan tarkemmin Espoolle annetut, THL:n jakamat rokotteet. Tavallisena influenssakautena olemme mielellämme rokottaneet löyhemmilläkin perusteilla ilmaiseksi”, kertoo Mustakari.

Rokotteiden kysyntä on Mustakarin mukaan ollut huomattavaa. Monia rokotusajan jo varanneita neuvottiin perumaan aikansa, jotta rokotteet riittäisivät riskiryhmille. Myös annettujen rokotteiden määrä, yli 70 000, on uusi ennätys Espoossa. Se on yli 5 000 enemmän kuin koko viime influenssakaudella yhteensä.

”Jos olisimme pystyneet kansallisella tasolla varautumaan, me olisimme helposti rokottaneet 5 000–10 000 espoolaista enemmän”, sanoo Mustakari.

”Influenssarokotuskauteen suhtauduttiin hyvin rokotemyönteisesti ja proaktiivisesti. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä heijasteleeko mielenkiinto myös covid-19 -rokotteeseen”, pohtii Mustakari.

Muiden hengitystieinfektioita torjuvien rokotteiden suosio on niin ikään ollut tänä vuonna runsasta.

Erityisesti pneumokokkirokotteen suosio on kasvanut, kertoo Pfizerin Suomen rokoteyksikön johtaja Tero Ylitalo HS:lle sähköpostitse. Pneumokokki on bakteeri, joka aiheuttaa ylähengitystieinfektioita kuten poskiontelo- ja välikorvatulehduksia.

”Vuonna 2020 kysyntä on ollut poikkeuksellisen suurta: rokotteita on toimitettu noin kaksinkertainen määrä keskimääräiseen verrattuna. Kysynnän piikit osuivat keväälle ja syksyn influenssakaudelle”, kertoo Ylitalo.