Vapaapäivät ovat vähissä vuonna 2021 ja seuraavana vuonna niitä on vieläkin vähemmän

Liikkuvat pyhä- ja juhlapäivät osuvat alkavana vuonna heikosti arkipäiviin.

Vuonna 2021 joulupäivä on lauantaina.­

Vuoden 2021 kalenteri tarjoaa kovin niukalti vapaapäiväonnea, sillä ”ylimääräiset” vapaapäivät jäävät tänä vuonna todella vähiin. Arkipäiviin sattuvia liikkuvia pyhä- ja juhlapäiviä voisi olla parhaassa tapauksessa kymmenen, mutta tällä kertaa niitä on vain kahdeksan.

Alkanut vuosi ei kuitenkaan ole huonoin mahdollinen vapaapäivävuosi. Sitä on vasta seuraava vuosi eli 2022. Sen kalenteriin osuu vain seitsemän ylimääräistä vapaata.

”Huonoin on tämä seitsemän päivän vuosi. Sen huonommaksi ei voi mennä. Alkava vuosi ei siis ole kaikkein huonoin, vaan vielä huonompi tulee 2022”, sanoo Helsingin yliopiston almanakkatoimiston erikoissuunnittelija Asko Palviainen.

Ylimääräisistä vapaista puhuminen voi sinänsä johtaa harhaan, sillä ne eivät oikeastaan ole ylimääräisiä. Liikkuvia pyhä- ja juhlapäiviä on joka vuosi. Osa niistä osuu aina arkipäivälle, osa voi olla vuodesta riippuen arkipäivänä tai viikonloppuna, Palviainen muistuttaa.

Näin uuden vuoden alussa voi vain kaihoten katsoa menneisiin vuosiin. Vuosina 2018 ja 2019 ylimääräisiä vapaita oli enimmäismäärä eli kymmenen ja vuonna 2020 vielä yhdeksän.

Ja näin liikkuvat pyhä- ja juhlapäivät sijoittuvat tänä vuonna: Alkuun menee hyvin, sillä uudenvuodenpäivä on perjantai ja loppiainen on keskiviikko. Pääsiäinen tuo tuttuun tapaan aina vapaan perjantain ja maanantain.

Vappu sen sijaan on lauantaina eli ei ylimääräistä vapaata. Helatorstai sentään on aina torstaina toukokuussa. Silloin tarjoutuu monelle työssäkäyvälle perinteinen mahdollisuus ottaa minikesäloma jo toukokuussa, kun hyödyntää rästivapaitaan tai tuntipankkejaan.

Samoin juhannusaatto on aina perjantaina. Juhannuksen sijoittumisessa tosin huomio kiinnittyy siihen, että juhannuspäivä on vasta kesäkuun 26. päivä, kun kesäpäiväntasaus on huomattavasti aiemmin eli 21. päivä.

”Juhannusta vietetään kesäkuun 20. ja 26. päivän välisenä lauantaina eli se on nyt tämän liukuman ääripäässä”, sanoo Palviainen.

Juhannuksen jälkeen seuraavaa ylimääräistä kalenterin mukaista vapaata saadaankin sitten odottaa melkein puoli vuotta. Itsenäisyyspäivä on ensi vuonna maanantaina, joten odotus palkitaan lisävapaalla.

Joulu sen sijaan on nopeasti ohi, jos asiaa ajattelee vapaiden näkökulmasta.

”Jouluaatto on perjantai. Joulupäivä ja tapaninpäivä osuvat molemmat viikonloppuun eli tulee niin sanottu lyhyt joulu. Samanlainen lyhyt joulu tulee myös vuonna 2022”, Palviainen sanoo.