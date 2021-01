Maailman nopeimman rokottajan Israelin tahti on häkellyttävät 150 000 ihmistä päivässä.

Suomessa rokotteen koronavirusta vastaan on saanut alle 2 000 ihmistä, jotka työskentelevät koronapotilaita hoitavilla osastoilla, teho-osastoilla ja päivystyksissä. Rokotukset alkoivat noin viikko sitten.

Miksi rokotteita ei ole annettu enempää, vaikka annoksia on saapunut Suomeen jo noin 50 000?

”Pääsyyt ovat kohderyhmä ja ajankohta. Koronapotilaita hoitavasta henkilökunnasta iso osa on ollut joululomilla, ja rokotteet on annettu heille, jotka ovat olleet välipäivinä töissä”, sanoo Tampereen yliopiston rokotetutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet.

Lisäksi rokotteen mahdollisesti aiheuttaman kuumepiikin vuoksi rokotuksia on haluttu porrastaa.

”Kun ihmisiä tulee maanantaina töihin, eiköhän silloin saada 5 000 rokotettua täyteen”, Rämet arvioi.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.­

Myös rokotusten rekisteröityminen rokotusrekisteriin kestää jonkin aikaa, mikä voi viivästyttää rokotettujen määrän päivittämistä, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi Ilta-Sanomissa.

Nohynek on arvioinut, että tammikuussa päästään noin 20 000 rokotuksen viikkotahtiin.

Pfizerin ja Biontechin tuottamia rokotteita on tammikuussa määrä tulla maahan viikoittain noin 50 000.

Suomi on Ourworldindata-sivuston tilastojen mukaan rokotusnopeudessa 19. sijalla. Sivuston tieteellisestä sisällöstä vastaavat Oxfordin yliopiston tutkijat. Uudenvuodenaattoon mennessä Suomessa oli rokotettu 0,03 prosenttia väestöstä.

Israel taas on saanut rokotukset käyntiin nopeimmin maailmassa. Se aloitti rokotukset Pfizerin ja Biontechin rokotteella 20. joulukuuta ja on nyt rokottanut 11,5 prosenttia koko väestöstään. Tämä tarkoittaa 150 000 rokotuksen päivätahtia.

Druusi-kansanryhmään kuuluvaa miestä rokotettiin pohjoisisraelilaisessa Safedissa jouluaattona.­

Yhdeksän miljoonan asukkaan maa on tehnyt rokotteiden hankintasopimukset itse hyvin aikaisessa vaiheessa. Maan terveydenhuolto­järjestelmä pohjautuu neljän alueen toimintaan, joilla on tarkat sähköiset potilasrekisterit.

”Johdamme rokotusvauhdissa, koska teimme valmistelut aikaisin”, sanoi Israelin terveysministeri Yuli Edelstein perjantaina The New York Timesin mukaan.

”Israel on varmasti tehnyt oikeaan aikaan oikeita ratkaisuja. He ovat myös tehneet hankinnan yksin, mikä voi nopeuttaa sitä”, Rämet arvioi.

Israelissa covid-19-tautiepidemia on levinnyt laajalle. Tautiin on kuollut noin 3 300 ihmistä ja noin 420 000:lla on todettu koronaviruksen aiheuttama tartunta.

Grafiikka näyttää erot Suomen ja Israelin epidemiatilanteessa:

Tavoitteena on rokottaa pääosa aikuisista maaliskuuhun mennessä. Maaliskuussa Israelissa on myös vaalit. Pääministeri Benjamin Netanjahu on ottanut rokotuskampanjan yhdeksi pääteemakseen.

Israel ei ole kertonut rokotteiden hankintamääriä eikä niistä maksamiaan hintoja, joiden arvioidaan olleen monien muiden maiden sopimuksia kalliimpia.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sai maansa ensimmäisenä koronavirusrokotteen Ramat Ganissa 19. joulukuuta.­

Mika Rämetin mukaan onkin kiinnostavaa katsoa jälkikäteen, millaisin ehdoin maailman eri maat ovat rokotevalmistajien kanssa hankinnoistaan sopineet, jos tiedot tulevat julkisiksi.

Hän huomauttaa, että olennaista on, että rokotuksilla saadaan sairaanhoidon tarvetta vähennettyä.

”Todennäköisesti rokote lieventää kaikilla oireita. Ne, jotka muuten kuolisivat, saattavat tarvita nyt sairaalahoitoa. Ne, jotka tarvitsisivat ilman rokotetta sairaalahoitoa, sairastavat ehkä oireellisen infektion. Ja he, jotka saisivat lieviä oireita, eivät nyt saa välttämättä mitään”, Rämet sanoo.

Hän arvioi, että rokotteiden saapumistahti pitää rokottamisvauhdin helposti toteutettavana.

”Olisi ihan eri juttu, jos yhtäkkiä olisi kaksi miljoonaa rokotetta heti rokotettavaksi.”

Rokotustapahtumaa hidastaa hieman tavalliseen influenssa­rokottamiseen verrattuna se, että rokotettavia seurataan 15 minuuttia pistoksen jälkeen ja että turvaväleistä pidetään tarkasti kiinni.

Suomessa nyt saatavilla olevan Pfizerin ja Biontechin rokotteesta säästetään aina jokaiselle rokotetulle vahvisteannos, joka annetaan kolmen viikon päästä ensimmäisestä rokotuksesta. Rokotteen tutkimusvaiheessa käytettiin kolmen viikon pistosväliä.

Britannia on tutkimustuloksista huolimatta päättänyt lykätä tehosteväliä ja antaa ensimmäisen rokotekerran mahdollisimman monille. Brittiviranomaiset sanovat, että tämä viivästys tehdään tietoisesti.

Rokote käynnistää heti ensimmäisestä päivästä elimistön puolustusreaktion, mutta esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin rokotteella voidaan saada tutkimuksissa saavutettu 95 prosentin suoja virusta vastaan vain kahdella annoksella.

Rokotteiden saatavuus voi muodostua vielä haasteeksi. Pfizer ja Biontech ovat varoittaneet, että sen toimituksiin voi tulla jossakin vaiheessa tauko.

”Tarve saada useampia rokotteita on iso”, Mika Rämet sanoo.

Seuraavaksi Euroopan lääketurvallisuusviraston (Ema) käsittelyssä on ensi viikolla Modernan rokote, mutta sitä saadaan Eurooppaan pienehköjä määriä.

”Modernan rokote ei tule meitä välttämättä nopeasti auttamaan. Pfizer ja Biontech ovat saattaneet itsekin yllättyä siitä, että aluksi ei ole muita rokotteita tarjolla”, Rämet sanoo.

Mika Rämet huomauttaa, että Astra Zenecan rokotteen myyntiluvalla on suuri vaikutus rokotteiden lähiaikojen saatavuuteen. Länsimaisista rokotteista myös Johnson&Johnsonin rokotteen tehotutkimuksen tuloksia odotetaan jo tämän kuun aikana.

Astra Zenecan rokote on tärkeä, sillä sitä on valmistettu varastoon jo pitkään. Tuotantokapasiteetti on suuri, eikä rokote vaadi säilyäkseen samanlaista kylmäketjua kuin rna-rokotteet.

Britanniassa Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä rokote hyväksyttiin tällä viikolla, ja rokottaminen alkaa jo ensi viikolla.