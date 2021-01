Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Maahanmuutto

Suomeen houkutellaan teknologia-alan osaajia ”kokeilemaan suomalaisuutta 90 päiväksi”, mutta onko sen jälkeen maahan jääminen oleskeluluvalla niin helppoa kuin luvataan?

Suomessa on pitkään puhuttu kansainvälisten huippuosaajien saamisesta maahan. Se ei kuitenkaan ole byrokratian takia mutkatonta. Myös 90 päivän ohjelmaa on rajattu viisumivapaaseen oleskeluun. Helsinki Business Hub on luvannut auttaa valittuja oleskelulupahakemusten kanssa.

Brittilehti The Guardian kirjoittaa, että työnhakijoita Suomeen houkuttelevat esimerkiksi julkinen terveydenhuolto, vanhempainvapaat, luonnonläheisyys ja tapa, jolla Suomen hallitus on hoitanut koronaviruspandemiaa.­