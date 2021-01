Lumi on verhonnut Apukka Resortin Komsio Suiten. Apukka Resort tuottaa majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluita pakettina, joka vaatii riittävän asiakasmäärän pyöriäkseen.­

Kuluva talvisesonki on epävarmuuden aikaa lukuisille Lapin yrittäjille ja lomautetuille työntekijöille. Moni on joutunut uhraamaan elantonsa koronapandemian vuoksi. Toivo elää silti vahvana.

Muoniolainen Anneli Friman-Micklin, 60, istuu kotisohvalla ja kutoo. Matkailuyrityksessä työskentelevällä Friman-Micklinillä on aikaa, vaikka normaalisti vuodenvaihde ja kuluva talvisesonki ovat Lapin turistipaikoissa kiireistä sesonkia.

Nyt ei ole kiire, sillä Friman-Micklin lomautettiin viime keväänä koronakriisin vuoksi.

”Alkuvuodesta on yritettävä miettiä, mistä saisi töitä. Tähän saakka olen lykännyt koko asian ajattelua”, Friman-Micklin tiivistää lukuisten lappilaisten tunnelmat.

Muoniolainen Anneli Friman-Micklin yritti rauhoittua joulunpyhien viettoon, vaikka huoli töiden jatkumisesta painaa.­

Monet ovat joutuneet uhraamaan elantonsa koronapandemian takia. Se on iskenyt Lapin matkailuun rajusti. Se tuntuu paitsi yrittäjien, myös työntekijöiden toimeentulossa ja vaikuttaa laajasti koko kuntaan, muihin paikkakuntalaisiin ja sesonkityöläisiin.

”Elämme matkailusta, ja tämä vaikuttaa meihin kaikkiin”, Friman-Micklin sanoo.

Lapin matkailu elää valtaosaltaan ulkomaalaisten tuomasta rahavirrasta. Suomalaisturistien määrä ei korvaa koronakriisin aiheuttamaa tulonmenetystä, vaikka moni lomailija on Lappiin lähtenytkin.

”On ilahduttavaa, että suomalaisia on joulunaikaan Lapin hiihtokeskuksissa. Toivottavasti he tulisivat myös tyypillisten loma-aikojen välissä”, Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell tiivistää tilanteen.

Suomalaiset lähtevät Lappiin hiihtämään, laskettelemaan ja mökkeilemään jouluna, koulujen talvilomilla ja pääsiäisenä. Ulkomaalaiset matkailijat hakevat Lapin-lomalta ennen kaikkea elämyksiä ja käyttävät runsaasti ohjelmapalveluita, hotelleja ja niin sanottuja erikoismajoitteita, kuten lasi-igluja. Niihin moni pohjoisen yrittäjä on panostanut.

”Talvi on pitkä. Kansainvälisten asiakkaiden kausi ei rajoitu suomalaisten tyypillisiin loma-aikoihin. Tällä on myös iso työllistävä vaikutus. Lapissa on nyt paljon yrityksiä, jotka eivät valitettavasti pysty työllistämään läheskään yhtä paljon kuin aikaisemmin”, Forsell sanoo.

Suomalaisturisteille hiihto ei ole eksotiikkaa. He eivät kaipaa varusteita eivätkä hiihto-oppaita metsään. Koirasafareillekaan he eivät tungeksi.

Friman-Micklin työskentelee majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluita tarjoavan Harrinivan lomakeskuksessa varustevastaavana, on työskennellyt jo yli 20 vuotta. Hän rakastaa työtään ja työyhteisöään, jossa joulusesonkia on aina erityisesti odotettu. Hän toivoo, että töitä löytyy vielä.

”Toivossa täytyy elää.”

Harrinivan koiratarhalla asuu nelisensataa huskya.­

Harrinivan yksi omistajista Maria Pietikäinen palasi eläkkeeltä siivoamaan koirien jätöksiä koiratarhalle. Suurin osa yrityksen henkilöstöstä on lomautettu.­

Lapin kohteista moni on sammuttanut valonsa koko talvikaudeksi. Kokonaisia hotelleja on suljettu. Toimettomiksi jääneiden rekikoirien ruokakuluja on ryhdytty kattamaan muun muassa koirakummitoiminnalla.

Harriniva on keskittynyt ennen kaikkea elämyksiin. Niitä ulkomaalaiset matkailijat haluavat. Tähän saakka 95 prosenttia asiakkaista onkin ollut ulkomaalaisia. Nyt yrityksen neljästä kohteesta kolme on suljettu.

Vain hotelli Jeris on ollut auki. Siellä oli toimitusjohtaja Niina Pietikäisen mukaan jouluna kaksi asiakasta ja välipäivinä 15. Tammikuussa hotelli laitetaan kiinni.

”Viime jouluna meillä oli 700 asiakasta ja 180 työntekijää. Nyt työntekijöitä on 12”, Pietikäinen kertoo.

Vakituinen henkilöstö, 60 työntekijää, on lomautettu, Friman-Micklin heidän joukossaan.

Suurin osa töissä olevasta väestä on eläinhuollossa, sillä rekikoirat on ruokittava ja liikutettava.

”Yleensä olemme tehneet koirien kanssa pitkiä, jopa viikon safareita erämaassa. Koirat ovat tottuneet liikkumaan”, Pietikäinen sanoo.

Harrinivalla on kahdessa tarhassa kaikkiaan noin 500 rekikoiraa. Niiden kuluja kattamaan on järjestetty esimerkiksi koiravaljakkopäivä paikkakuntalaisille. Lisäksi yritykseltä voi ostaa kummiuden koiralle.

Arctic lifestylen Lumi resortin yrittäjä Juha-Pekka Mikkola yrityksen keskeneräisissä tiloissa. Koronavirus iski kovaa viime vuosina investoineeseen yritykseen.­

Asiakaspulaa potee myös Rovaniemen Ollerovaarassa sijaitsevan Arctic lifestylen Lumi resort, jonka yrittäjä Juha-Pekka Mikkola on keskittynyt moottorikelkka- ja huskysafareihin. Ne eivät nyt vedä. Sääkään ei suosi: ensin oli nollakeli, sitten hyytävä pakkanen.

”Tilanne on nolla. Yhtään ryhmää ei ole eikä asiakkaan puolikastakaan. Muun kurjuuden lisäksi tuli vielä nollakeli, eikä kukaan halua kelkkailla”, Mikkola sanoi jouluaaton aattona.

Mikkola on investoinut yritykseen rutkasti. ”Ei Lapin matkailuyrittäjillä ole penniäkään, kaikki menevät yritykseen”, hän sanoo.

Loma resort -lomakylän yhteyteen oli suunnitteilla mökkikylä, mutta se jäi kesken kevättalvella.

”Ei uskallettu lähteä rakentamaan. Ja hyvä niin, sillä hirsitalotehdaskin meni konkurssiin. Etumaksua ei onneksi ehditty maksaa”, Mikkola kertoo.

Lumen peittämiä moottorikelkkoja Napapiirillä.­

Haastattelu keskeytyy, kun Mikkolan työpuhelin soi. ”Täytyy vastata, jos vaikka safaria varataan”, hän iloitsee.

Puhelu kuitenkin loppuu lyhyeen: puhelinmyyjä tarjoaa Aku Ankkaa. Se perheelle tulee jo.

Pelkkää kurjuutta elämä ei silti ole Lapin matkailuyrittäjälläkään.

”Takavuosien toivomus oli, että saisi vapaata. Nyt on oikein vuosiloma, ensimmäistä kertaa elämässä”, Mikkola sanoo.

Kittilän Tepastossa asuvan Mari Mattilan ja Kari-Matti Bruunin perhe joutui koronapandemian vuoksi hankalaan tilanteeseen. Kahdeksankuisen Tiia-tyttären lisäksi perheeseen kuuluu lähes 50 huskyn lauma, joka on tuonut elannon perheelle. Nyt huskyilla ei ole töitä ja Kari-Matti pendelöi yli 800 kilometrin päässä Heinolassa rakennustöissä. Mari pyörittää perhettä ja kenneliä sillä välin ystävänsä avustuksella. Koirien ruoka riittää kesään asti.­

Koiristaan Kittilässä asuva Mari Mattila ei halua luopua, vaikka koronapandemia on vienyt huskylaumalta työn.­

Santaparkin toimitusjohtaja Ilkka Länkinen on joutunut sulkemaan joulupukin ”kotiluolan” koko talvikaudeksi.­

Maan alle rakennettu joulupukin teemapuisto Santapark Rovaniemellä on suljettu. Toimitusjohtaja Ilkka Länkinen on sammuttanut valot.­

Kuvauskulissi on jäänyt tyhjäksi Rovaniemen keskustassa.­

Rovaniemen Meltauksessa asuva Brenda Herva on taksiyrittäjä. Hän joutui laittamaan taksinsa seisontaan, koska asiakkaat katosivat koronakriisin vuoksi.­

Petri Hoikalla on Joulupukin pajakylässä Rovaniemellä kolme matkamuistomyymälää. Niistä kaksi on suljettu koronaviruksen vuoksi.­

Joulupukin lahjatalon aulassa Napapiirillä on tyhjää.­

Sakari Sirniö, 21, muutti Kittilästä Rovaniemelle, koska työt hampurilaismyyjänä loppuivat koronapandemian vuoksi. Napapiirille joululahjaostoksille tullut Sirniö totesi, että hiljaista on. Hän on jouluihminen, ja joulussa tärkeää on perheen kanssa vietetty aika.­

Ylläkselle ei ollut ruuhkaa jouluviikolla.­

Jos matkailuyrityksia kaatuu eikä tarjontaa ole, kiinnostavuuskin kärsii. ”Toivoisin, että hallituksen toimilla ja rokotteen vaikutuksella päästäisiin avaamaan seuraavalla kaudella”, tuumii lomakeskus Apukka resortin toimitusjohtaja Markus Kolari. Hän katselee kaamosajan maisemaa lomakeskuksensa ikkunasta.­