Lumitykki-ilmiö saattaa tuoda ensi viikolla runsaita lumikuuroja etelärannikolle.

Eteläsuomalaiset voivat kaivaa varaston perukoilta esiin pulkat ja sukset, sillä lumipeite näyttää pysyvän maassa ainakin ensi viikon lopulle saakka.

Alkuviikosta on luvassa myös auringon pilkahduksia.

Helsingin Asema-aukiolta lunta oli sunnuntaiaamuna aurattu jo isoksi kasaksi.­

”Lumet eivät nyt lähde pitkään aikaan mihinkään, siitä ei ole huolta”, sanoo päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö Ilmatieteen laitokselta.

Sunnuntaina Uudellamaalla lumisade loppuu iltaan mennessä, mahdollisesti jo iltapäivällä kolmen–neljän aikaan.

Lunta ei päivän mittaan kerry enää paljoa, korkeintaan muutaman sentin verran.

Lauantain ja sunnuntaiaamun aikana lunta on satanut eri puolilla Uuttamaata viidestä yli kymmeneen senttimetriin. Mäntsälän Hirvihaarassa lunta oli vuorokaudessa kertynyt 15 sentin kerros.

Autot olivat saaneet lumikuorrutuksen Puotilan metroaseman lähistöllä Helsingissä sunnuntaiaamuna.­

Etelä-Suomeen on alkuviikosta on luvassa poutasäätä. Maanantaina rannikolla lämpötila on nollassa, sisämaassa hieman pakkasen puolella.

Tiistaina päästään parin asteen verran pakkasen puolelle ja keskiviikkona noin –5 asteen tuntumaan. Myös aurinko voi näyttäytyä alkuviikon päivinä.

Koko maassa sää on ensi viikolla talvista. Lumikerros puuttuu vain osista Varsinais-Suomea, Satakuntaa ja Ahvenanmaalta. Lapissa pakkanen saattaa olla kireää ja laskea jopa alle –25 asteen.

Päivystävän meteorologin Petteri Pyykön mukaan ensi viikon torstaina ja perjantaina tuulen suunta ja nopeus ovat sellaiset, että Helsingin rannikolla voi syntyä luonnon ”lumitykki-ilmiö”. Se voi tuoda mukanaan runsaita lumikuuroja.

”Kylmää ilmamassaa tulee idästä avoinna olevan Suomenlahden päälle. Vedestä haihtuu lämpöä ja kosteutta ilmakehään. Sitten syntyy lumikuuropilviä, jotka voivat olla runsaslumisia, paikallisia ja vaikeasti ennustettavia”, Pyykkö sanoo.

Ajokelivaroitus on voimassa sunnuntai-iltapäivään saakka. Alkuviikosta ajosää Etelä-Suomessa näyttää tyypilliseltä talvikeliltä, erillisiä varoituksia teiden liukkaudesta ei ole toistaiseksi annettu.

”Talvinen sää näyttää Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen mukaan jatkuvan myös tammikuun toiselle puoliskolle”, Pyykkö sanoo.

Lumi peitti katuja Helsingin Puotilassa sunnuntaiaamuna.­

Lumipeite loi tunnelmaa öisessä Etelä-Haagassa.­

Lauantai-illan muutaman sentin lumipeite sai jo innokkaimmat suksille ja Helsingin Kallion Franzénin puistoon syntyi latu.­

Luminen aamumaisema Vääksyssä.­

Lumi oli tarttunut norjanangervopensaan oksistoon Espoossa.­