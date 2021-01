THL kerää tilastoja koronaviruspotilaista kymmeniltä eri alueilta ja sairaaloilta. Tilastointitavat ja siten THL:lle ilmoitettavat luvut voivat erota hieman toisistaan, sillä vähintään kymmenet eri henkilöt päivittävät ja tulkitsevat ohjeita joka päivä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoittaa päivittäin sairaanhoitopiireistä keräämänsä tiedot siitä, kuinka paljon koronaviruspotilaita Suomen sairaaloissa on hoidettavana.

Tiistaina tilastoihin lipsahti virhe. Ensin THL julkaisi tiedon, jonka mukaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) olisi ollut tehohoidossa 13 ja koko maassa 42 koronapotilasta. Myöhemmin virheellinen tieto havaittiin ja oikaistiin. Kolmentoista sijaan Taysissa oli tehohoidossa yksi koronapotilas, ja koko maassa tehohoitopotilaiden määrä oli 30.

Aivan kaikki koronavirustartunnan vuoksi hoitoa saavat eivät välttämättä näy THL:n tilastoissa. Syy on se, ettei THL kerää tietoa potilaista, jotka ovat hoidossa pääasiassa jonkin muun kuin koronaviruksen vuoksi, kertoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Tilastoja sairaalahoidossa olevista kerätään, jotta pystytään seuraamaan terveydenhuollon kantokykyä.

”Päivittäisen seurannan tarkoitus on pysyä kärryillä siitä, miten sairaansijat riittävät”, sanoo Tervahauta.

Tilastojen ulkopuolelle saattaa jäädä osa pitkäaikaisosastoilla ja hoivakodeissa tartunnan saaneista. Ohje on, että kaikki lääkärin hoitoa koronaviruksen vuoksi saavat potilaat tilastoidaan tartuntatautirekisteriin.

Mikäli potilaita ei siirretä sairaalan akuutti- tai koronaosastolle, tapaukset eivät välttämättä kirjaudu koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien tilastoon.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että erikoissairaanhoidossa kaikki koronavirustartunnat tulevat kyllä raportoitua.

Pietilän mukaan niilläkin potilailla, joilla on jokin pitkäaikaissairaus, koronavirus kirjataan aina diagnoosiksi. Pietilä sanoo, että koronatartunnat raportoidaan myös perusterveydenhoidon akuuttihoitoa antavissa yksiköissä.

”Perusterveydenhuollon vuodeosastopaikoilla ei tartuntoja välttämättä tullut kevään epidemian aikana täysin järjestelmällisesti kirjattua, mutta loppukeväästä asti tartuntamäärät on kerätty hyvinkin tarkasti.”

Tilastointiongelmat koskevat Pietilän mukaan lähinnä ympärivuorokautisen hoivan yksikössä jo muutoinkin olevia.

”Mikäli siellä koronadiagnoosin saanutta ei siirretä hoitoon toiseen yksikköön, hoitoa ei välttämättä kirjata koronasta aiheutuneeksi”, Pietilä sanoo.

”Ohjeistus on se, että mikäli ihmisen hoitopaikka vaihtuu koronaviruksen vuoksi, tartunta kirjataan.”

Tervahaudan mukaan tärkeintä sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden tilastoinnin kannalta on, että se pysyy johdonmukaisena ja tilannekuva luotettavana.

”On tärkeää, että tiedot toimitetaan meille samoilla kriteereillä koko ajan. Näin trendit tulevat selväksi ja pystytään tekemään johtopäätöksiä esimerkiksi sairaala- ja tehohoitokapasiteetista ja tarvittavista toimenpiteistä”, sanoo Tervahauta.

THL kerää tilastoja kymmeniltä eri alueilta ja sairaaloista. Tervahaudan mukaan tilastointitavat ja siten THL:lle ilmoitettavat luvut voivat erota hieman toisistaan, sillä vähintään kymmenet eri henkilöt päivittävät ja tulkitsevat ohjeita joka päivä.

”Siksi on mahdollisuus siihen, että on vähän variaatiota, millä perusteella ilmoitetaan, etenkin kun ohjeita muutetaan ja ennen kuin uudet säännöt menevät kattavasti läpi kaikkialla. Pääsääntöisesti homma toimii hyvin ja laadukkaasti”, kertoo Tervahauta.

Koronaviruspotilaiden hoito kuormittaa terveydenhuoltoa joka tapauksessa, vaikka he olisivat hoidossa muista syistä.

”Silloin, kun on tuore koronainfektio, se vaatii todella henkilökunnan suojautumista ja eristämistä tavalla tai toisella. Kyllä tällaisten potilaiden hoitoon kuluu enemmän henkilöresursseja”, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Mäkijärven mukaan koronapotilaat pyritään kohortoimaan eli siirtämään erilleen muista potilaista erilliselle osastolle tai osaston puolikkaalle. Tällaisilla osastoilla suoja- ja eristämistoimet ovat tavallisia osastoja tarkemmat.

Mäkijärvi kertoo, että koronapotilaita on paljon keuhko- ja infektiotautiosastoilla. Kun joukossa on koronavirustautia sairastavia, potilaat on eristetty toisistaan.

”Se on ihan normaalia eristyspotilaan hoitamista. Siinä ei ole mitään erityistä. Meillä on muitakin tarttuvia infektiotauteja, joita hoidetaan”, Mäkijärvi sanoo.

Jos potilaan tila ei edellytä hoitoa jollain muulla kuin koronaosastolla, hänet lähtökohtaisesti siirretään.