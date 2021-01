Erityyppisten kanteluiden määrä on kasvanut viisikymmentä prosenttia kymmenessä vuodessa.

Suomalaiset tekevät enemmän kanteluita kuin koskaan aiemmin. Oikeusasiamies on käsitellyt muun muassa kanteluita poliisista ja terveydenhoidosta. Kuluttajariitalautakuntaa työllistävät puolestaan matkustus- ja remonttiasiat.­

Yli 80-vuotias muistisairas nainen käveli yöpaitasillaan erään paikkakunnan keskustassa aamuyhden jälkeen loppukesän yönä.

Sivullisen tekemän hätäilmoituksen myötä paikalle tuli poliisipartio. Nainen ei osannut kertoa poliisille kotiosoitettaan, eikä hänellä ollut mukanaan kotiavainta.

Poliisi onnistui selvittämään osoitteen. Partio vei naisen sinne ja jätti hänet yksin asuntoon sen jälkeen, kun kiinteistöhuoltoyhtiö kävi avaamassa oven.

Poliisipartio ei kuitenkaan ilmoittanut naisen tilanteesta kunnan sosiaalitoimelle. Siksi naisen lähiomainen kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kantelun mukaan poliisin menettely olisi voinut olla vaaraksi naiselle.

Lähiomainen oli saanut tietää yöllisestä tapauksesta vasta kahden viikon kuluttua, kun hän löysi naisen asunnosta huoltoyhtiön laskun oven avaamisesta.

Tämä on yksi esimerkki kymmenistätuhansista kanteluista, joita suomalaiset tekevät vuosittain viranomaisten ja muiden tahojen toiminnasta.

Suomalaisista on tullut entistä hanakampia puolustamaan oikeuksiaan sekä valittamaan viranomaisten ja muiden toimijoiden mahdollisista virheistä.

HS selvitti, minkä verran suomalaiset ovat tehneet erityyppisiä kanteluita muun muassa viranomaisista, mainonnasta, viestimistä ja elinkeinonharjoittajista vuosina 2010–2019.

Kanteluiden yhteismäärä oli viime vuonna suurempi kuin koskaan aiemmin. Vuosittainen määrä kasvoi viime vuosikymmenen aikana noin viisikymmentä prosenttia.

Mukaan on laskettu kantelut, valitukset, ratkaisupyynnöt ja muut vastaavantyyppiset yhteydenotot, jotka on lähetetty eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille, aluehallintovirastoille, kuluttajariitalautakunnalle, Valviralle, Potilasvahinkokeskukselle, Julkisen sanan neuvostolle ja Mainonnan eettiselle neuvostolle.

Ne saivat kymmenen vuoden aikana yhteensä yhteensä lähes 250 000 kantelua ja muuta vastaavaa valitusta.

HS on tehnyt vastaavan selvityksen hieman pienemmällä otoksella kolmesti aikaisemmin vuosina 2016, 2012 ja 2009.

Aiempien selvitysten mukaan kanteluiden kokonaismäärä on yleisesti ottaen kasvanut 2000-luvun ajan, vaikkakin joinakin yksittäisinä vuosina määrä on laskenut edelliseen vuoteen nähden.

Esimerkiksi oikeusasiamies sai HS:n aineiston mukaan vuonna 2019 ennätysmäärän kanteluita. Vuoden 2020 määrää ei ole vielä julkistettu, mutta uusi ennätys syntyy jälleen, kertoo oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta. Jääskeläisen mukaan monet asiat vaikuttavat siihen, että ihmiset tekevät entistä enemmän kanteluita viranomaisista.

Ensinnäkin netti teki aikanaan kantelemisesta aiempaa helpompaa. Oikeusasiamiehelle ja monelle muulle toimijalle voi tehdä kantelun sähköpostilla tai muulla tavoin sähköisesti.

”Se on edelleen yksi syy kanteluiden suurelle määrälle. Kanteleminen on helppoa, nopeaa ja maksutonta”, Jääskeläinen sanoo.

Toisaalta ihmiset näyttävät peräävän oikeuksiaan entistä tarkemmin. Taustalla voi vaikuttaa se, että oikeuksista on usein helppo löytää tietoa netistä, Jääskeläinen sanoo.

”Lisäksi yhteiskunnasta on tullut yhä monimutkaisempi, ja lähes kaikki asiat ovat tarkkaan säädeltyjä. Siten myös ihmiset ovat entistä enemmän tekemisissä viranomaisten kanssa. Tilannetta voi verrata siihen, että kun liikennemäärät kasvavat, sattuu enemmän kolareita.”

Jääskeläisen mukaan on harvinaista, että viranomaiset toimisivat tahallisesti vastoin lakia. Sen sijaan monen viranomaisen työmäärä on kasvanut resursseja enemmän, mikä on voinut johtaa virheisiin työssä.

Myös kuluttajariidoista kannellaan enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlbergin arviot kantelumäärän kasvun syistä ovat hyvin samantyyppisiä kuin oikeusasiamies Jääskeläisellä, vaikka kyse on luonteeltaan erityyppisistä asioista.

Kuluttajariidat ovat yleistyneet Ståhlbergin mukaan osittain siksi, että ihmiset tekevät entistä enemmän erilaisia kauppoja ja samalla tuotteet ovat muuttuneet entistä monimutkaisimmiksi.

”Esimerkiksi autot ja kännykät ovat nykyisin ihan erilaisia tuotteita kuin ennen”, Ståhlberg sanoo.

Erityyppisten kanteluiden kirjo on hyvin laaja.

Oikeusasiamies ratkaisi vuonna 2019 eniten sosiaalihuoltoa koskevia kanteluita. Seuraavaksi useimmin kantelut koskivat poliisia, terveyspalveluita ja rikosseuraamusalaa.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisemien tapausten kärjessä olivat puolestaan lentomatkustamiseen liittyvät kuluttajariidat. Seuraavaksi eniten oli henkilöautojen kauppaa sekä rakentamista ja remontteja koskevia riitoja.

Sekä oikeusasiamies Jääskeläinen että kuluttajariitalautakunnan Ståhlberg kertovat, että kanteluiden määrän kasvu ei ole johtanut niiden laadun romahtamiseen.

”Oikeusasiamiehen saamista kanteluista on johtanut vuosittain toimenpiteisiin noin 15–20 prosenttia. Osuus on pysynyt pitkään samana, vaikka kanteluiden määrä on samaan aikaan kasvanut voimakkaasti”, Jääskeläinen kertoo.

Viime vuonna oikeusasiamiehen ratkaisuista 874 johti erilaisiin toimenpiteisiin. Useimmiten oikeusasiamies esitti viranomaiselle moittivan tai ohjaavan käsityksen tämän toiminnasta.

Oikeusasiamies Jääskeläisen mukaan viranomaiset ottavat yleensä hyvin opikseen saamistaan nuhteista.

”On äärimmäisen harvinaista, että viranomainen ei noudattaisi oikeusasiamiehen kannanottoja, jos resurssit mahdollistavat niiden noudattamisen”, hän sanoo.

Entä mitä tapahtui iäkkään muistisairaan naisen tapaukselle, jossa poliisi ei ilmoittanut yöllisestä tilanteesta sosiaalitoimelle?

Oikeusasiamies piti moitittavana sitä, että poliisi jätti kadulta eksyneenä löydetyn naisen yksin asuntoon ilmoittamatta siitä eteenpäin.

Poliisin olisi pitänyt ilmoittaa tapauksesta viipymättä sosiaalitoimeen. Ei ollut poissuljettua, että tilanne olisi voinut olla naiselle vaarallinen.

Oikeusasiamies määräsi Poliisihallituksen saattamaan ratkaisunsa kaikkien poliisiyksiköiden tietoon sekä harkitsemaan, pitäisikö poliisin sisäistä ohjeistusta ilmoitusvelvollisuudesta täydentää.