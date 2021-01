Vajaat 30 ihmistä on huhkinut sammutustöissä yli 20 asteen pakkasessa. Palo oli vaarassa levitä ympäröiviin rakennuksiin, mutta alkuyöstä leviämisvaaraa ei enää ollut.

Kittilässä Sirkan kylässä roihuaa noin tuhannen neliön huoltohalli. Sirkka on matkailualasta tunnettu kylä, jossa sijaitsee Levin hiihtokeskuksen hotelleja ja palveluja.

Lapin pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta myöhään sunnuntai-iltana. Päivystävä palomestari Lauri Manninen kertoi STT:lle maanantain puolella keskiyön jälkeen, että sammutus- ja pelastustyöt jatkuvat edelleen.

Mannisen mukaan rakennus oli alkuyöstä täyden palon vaiheessa. Käytännössä liekit ovat lyöneet rakennuksen katon läpi.

”Hyvin voimakkaat liekit lyö sieltä ja rakennus palaa täysillä”, hän jatkoi.

Rakennusta poltetaan yön aikana hallitusti loppuun. Mannisen mukaan rakennuksessa ei ollut enää alkuyöstä pelastettavissa olevaa omaisuutta. Palomestarin mukaan liekehtivä rakennus palaa käyttökelvottomaksi.

Rakennuksessa on säilytetty muun muassa rinnekalustoa, jota on saatu Mannisen mukaan pelastettua.

Pelastuslaitoksella ei ole jatkotiedotteen mukaan tiedossa henkilövahinkoja.

Leville annettiin sunnuntai-iltana yhdentoista jälkeen vaaratiedote vaarallisesta savunmuodostuksesta, kertoi Lapin pelastuslaitos Twitterissä.

Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Tarpeetonta liikkumista Levin keskustan alueella tulee välttää, pelastuslaitos lisää.

Manninen kertoi vaaratiedotteen koskevan nimenomaan Levin aluetta, ja se on voimassa noin kahden kilometrin säteellä palopaikalta.

Mannisen mukaan rakennuksessa on ollut huoltokemikaaleja. Tämän lisäksi rakennuksen materiaalit, kuten huopakatot, ovat johtaneet siihen, että palosta on muodostunut mustaa, pahalta haisevaa ja myrkyllistä savua.

Palomestarin arvion mukaan menee vielä aamuun asti, että edes vaaratiedote voidaan poistaa.

”Siellä on niin paljon palokuormaa, että se savuaa vielä pitkään”, hän kertoi.

Iltalehti kertoi aiemmin, että huoltohalli palaa Levin hiihtokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Manninen kertoi STT:lle alkuyöstä, että tulipalo oli vaarassa levitä ympäröiviin rakennuksiin.

”On se sen verran iso rakennus, kolmessa tasossa ja muuta, että vaikka on kymmenen metriä läheiseen rakennukseen matkaa, niin on ollut ilmeinen vaara levitä myös sinne”, Manninen kertoi.

Hallin ympärillä on ollut palomestarin mukaan rinteenhoitokoneita ja muuta kalustoa, jotka on pystytty evakuoimaan pienin vahingoin. Hallin lähellä ollut kalusto on kärsinyt lähinnä savuvahinkoja ja pieniä lämpövahinkoja.

”Ne kun olisivat syttyneet, olisi saatu vielä lisää palokuormaa ja näin ollen olisi varmaan levinnyt sinne naapurirakennukseen”, Manninen tarkensi.

Alkuyöstä leviämisvaaraa ei kuitenkaan enää ollut.

Läheisessä hotellissa on kuitenkin tehty savuhavaintoja, jonka takia osa asukkaista on Mannisen mukaan siirretty varotoimena toisiin tiloihin saman hotellin sisällä.

Pelastuslaitoksen partiot olivat alkuyöstä mittaamassa häkäpitoisuuksia paloaluetta ympäröivissä hotellirakennuksissa.

Levillä on ollut Mannisen mukaan sammutustöiden aikaan reilut 20 astetta pakkasta, mikä on häirinnyt hieman sammutustöitä. Pakkanen saa Mannisen mukaan sekä henkilöstön että kaluston jäätymään. Paikan päällä oli alkuyöstä vajaat 30 sammuttajaa.

Kylmyyden vuoksi käyttöön ei ole kuitenkaan jouduttu ottamaan sen kummemmin erityisiä toimenpiteitä.

”Sammutustöissä on hyödynnetty rinnejärjestelmän lumetusputkistoja eli näitä vesilinjoja. Ne ovat järeäkaliiperisia ja ne on suunniteltu kestämään pakkasta”, kertoi Manninen.

”Vesi meillä on riittänyt hyvin.”

Miehistön osalta on pidetty huolta muun muassa varustehuollosta, jota varten on perustettu paikan päälle omat huoltojärjestelmät.

Tulipalon tarkkaa syytä ei vielä alkuyöstä kerrottu. Mannisen mukaan on kuitenkin olemassa arvioita siitä, mistä palo olisi saanut alkunsa.

”Teknistä vikaa siellä vähän epäillään”, hän lisäsi.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta sunnuntai-iltana hieman ennen puolta kymmentä. Kohteeseen lähetettiin pelastusyksiköitä Kittilästä, Leviltä, Muoniosta, Sodankylästä ja Rovaniemeltä.

Mannisen mukaan alkuyöstä sammutustöissä oli vajaat kymmenen yksikköä. Muutamia yksiköitä oli ehditty jo peruuttaa tai siirtää kotiasemiaan kohti.

Alueen matkailusta ja sen kehittämisestä vastaavan Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kuvailee tapahtunutta erittäin valitettavaksi ja toivoo, ettei tulipalo vaikuta suuresti toimintaan alueella.

”Huominen näyttää, millainen tilanne on. Pelkästään tuon kokoisen hallin menettäminen on tietysti ikävää”, Kivisaari kertoi STT:lle alkuyöstä ja huomautti, että niin kuin kaikkialla Suomessa, on myös Levin alueella koettu koronapandemian vuoksi kovia.

”Tärkeintä on tietysti, ettei tapahtunut henkilövahinkoja ja on pystytty viestimään tehokkaasti, että ihmiset pystyisivät pysymään paloalueelta pois.”

Kivisaari uskoo, että ihmiset ovat osanneet pysytellä poissa paloalueelta ja antavat pelastuslaitoksen tehdä töitänsä.

”Me olemme Visit Levin puolesta pyrkineet pitämään huolta siitä, että alueella matkailevat ihmiset saavat mahdollisimman hyvin tietoa siitä, että osaisivat pysytellä sisätiloissa ja välttää sitä keskustassa liikkumista”, hän kertoi.

Kivisaaren mukaan alueella on ollut viime aikoina paljon matkailijoita. Uutenavuotena varauskapasiteetti on ollut täynnä.