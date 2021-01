Hesarin kesä­työn­tekijöiden haku alkaa – Tehtäväkirjo on laaja ja pelkässä koronassa ei jumiteta, lehti lupaa

Helsingin Sanomissa tulee haettavaksi yli 70 kesätyöpaikkaa.

Kesätoimittajahaku Helsingin Sanomiin alkaa loppiaisena eli huomenna keskiviikkona. Avoimia paikkoja on tänä vuonna yli 70.

Yksi asia on varma: korona pysyy otsikoissa myös ensi kesänä ja se vaikuttaa lehden tekemiseen muutenkin. Sanomatalossa on ollut viime keväästä lähtien hyvin väljää, kun suurin osa Hesarin tekijöistä on työskennellyt kotoaan.

”Toivoisin, että ensi kesänä päästäisiin jo lähemmäs normaalia maailmaa, mutta voi olla, että merkittävä osa työntekijöistä on yhä etänä”, sanoo HS:n hallintopäällikkö Jaakko Lähteenmaa.

Moni kesäpestiä Hesarista hakeva saattaa nyt pohtia, voiko koko kesä kulua kotona etätöissä, mutta Lähteenmaan mukaan tätä ei tarvitse pelätä.

”Uransa alkupuolella olevat ihmiset tarvitsevat tukea, jota ei voi kotiin tarjota. Siksi kesätyöntekijät pääsevät Sanomataloon, jossa heillä on tarvittava työnjohto. Tämä malli on käytössä myös tänä kesänä”, Lähteenmaa sanoo.

Hänen mukaansa Hesari ei jumita ensi kesänäkään pelkässä koronassa vaan kertoo muusta elämästä ja maailmasta. Siksi kesätoimittaja pääsee juttukeikoille Suomessa ja ulkomailla.

Nyt tarjolle tulleiden tehtävien kirjo on laaja: HS hakee toimittajia, still- ja liikkuvan kuvan hallitsevia kuvaajia, sometoimittajia, kuvatoimittajia, graafikoita, taittajia, infograafikoita, liikkuvan kuvan graafikoita ja videoeditoijia. Eniten haetaan kirjoittavia toimittajia.

Työnkuvat ovat erilaisia. Se voi olla nopeaa uutistyötä deskissä, uutisreportaasien, henkilöhaastattelujen ja syvälle sukeltavien featurejuttujen kirjoittamista, visuaalisten kertomusten rakentamista kuvien, videoiden ja grafiikan keinoin, maailman avaamista liikkuvan grafiikan avulla ja juttujen tuottamista sosiaaliseen mediaan.

Kesätyöntekijät tekevät täysin samoja asioita kuin vakiväkikin.

Viime vuonna hakijoita yli 70 tehtävään oli noin 850 ja hakijoiden mediaani-ikä oli 26 vuotta. Heidän yleisin koulutustaustansa oli yhteiskuntatieteen kandidaatin tutkinto ja keskeneräinen maisterivaihe. Työkokemusta heillä oli runsas vuosi, useimmiten maakuntalehdissä.

Kesätyöpestit ovat pituudeltaan kahdesta kolmeen kuukautta. Osa alkaa keväällä varhain ja valtaosin ne päättyvät elokuun lopussa.

Kesätyöntekijät pääsevät osallistumaan myös koko toimituksen HS-kouluun, jossa talon oma väki jakaa osaamistaan ja vinkkejään journalismin eri osa-alueista tiedonhausta erilaisten haastattelujen tekemiseen.

Haku Hesariin on avoinna 6.–22. tammikuuta.