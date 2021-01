Rokotusten ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Sairaanhoitopiireissä olisi valmiutta rokottaa ihmisiä nopeamminkin, mutta toistaiseksi rokotteiden saatavuus on niin vähäistä, ettei täyteen vauhtiin päästä.

Esimerkiksi Helsingissä terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoi THL:n tiedotustilaisuudessa tiistaina, että alkuvaiheessa rokotteita tulee ymmärrettävistä syistä vähän.

Kun rokotteiden saatavuus paranee, Helsinki on valmis rokottamaan ripeästi. Turpeisen mukaan rokotuksiin voidaan irrottaa henkilöstöä esimerkiksi neuvoloista ja kouluterveydenhuollosta.

Turpeisen mukaan viikon loppuun mennessä Helsinki saa rokotettua noin 3 000 henkilöä. Toiveena on, että ikääntyneitä päästään rokottamaan laajemmin helmikuussa.

Oulun seudulla puolestaan ensimmäinen rokotusvaihe saatiin päätökseen tiistaina. Rokotukset siirtyvät nyt kuntiin ja terveydenhuollon henkilöstöstä myös hoivakotien henkilöstöön ja asukkaisiin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä rokotukset aloitettiin 28. joulukuuta Oulun yliopistollisessa sairaalassa, ensihoidossa, laboratoriossa sekä Oulun kaupungin sairaalassa työskentelevistä koronapotilaiden hoidon työntekijöistä. Nyt heille varatut noin 1 600 rokoteannosta on annettu, kertoo hallintoylilääkäri Terhi Nevala Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

”Seuraavaksi rokotukset siirtyvät kuntiin ja kuntayhtymiin sekä ympärivuorokautisen hoivan asiakkaisiin”, Nevala sanoo.

Samalla rokotuspaikat lisääntyvät. Kun tähän saakka rokotteen on saanut Oulun yliopistosairaalasta, nyt rokotuspisteiden määrä moninkertaistuu. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on kaikkiaan 29 kuntaa. Niistä suurin on Oulu ja pienin Hailuoto.

Oulun yliopistollinen sairaala on myös erityisvastuualuetta, johon kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Suomessa rokotusten antamisesta vastaavat kunnat, jotka tekevät yhteistyötä oman sairaanhoitopiirinsä ja erityisvastuualueen kanssa.

Laajamittaisten joukkorokotusten aloitusajankohtaa Oulussa ei vielä tiedetä.

”Rokotustahti riippuu pitkälti siitä, saammeko rokotteita alustavan arvion mukaan. Tämän hetkisen arvion mukaan hoivakotien henkilöstön ja asukkaiden rokotukset jatkuvat helmikuun puolelle”, Nevala sanoo.

Epävarmuus on läsnä kentällä koko ajan, sillä tarkkoja tietoja sairaanhoitopiireille jaettavista rokotemääristä ja aikatauluista ei ole.

”Se on realiteetti. Suunnitelmat voivat muuttua päivittäin, ja tilanteen koordinointi vaatii jatkuvaa keskustelua”, Nevala kertoo.

Rokotukset ovat kuitenkin Nevalan mukaan lähteneet hyvin käyntiin: ”Halukkuutta rokotukseen on paljon, mikä on hyvä asia.”

Tampereellakin viesti on sama: rokottaa voitaisiin, jos olisi, millä rokottaa.

”Nyt rokotteiden saatavuus ei ole niin hyvä, että voitaisiin ottaa laajaa rokottamista käyttöön”, kertoi johtajaylilääkäri Juhani Sand Pirkanmaan koronanyrkin tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Hänen mukaansa rokottaminen on sairaanhoitopiirissä lähtenyt hyvin käyntiin. Parhaillaan rokotetaan kiireisimpänä listalla olevaa hoitohenkilökuntaa, sitten vuorossa ovat riskiryhmäläiset.

Sand myös kiitteli pirkanmaalaisia siitä, että tartuntaluvut ovat viime aikoina painuneet useana päivänä alle kymmenen. Viimeisen kuukauden aikana suunta on ollut parempaan, mutta tilanteeseen liittyy vielä epävarmuutta, koska testeissä on käyty nyt vähemmän, hän kertoi.

”Joulusta on jo noin kymmenen päivää. Jos tartuntoja olisi ollut silloin paljon, niistä olisi jo merkkejä, mutta näin ei ole.”

Tartuntamäärät Oulun seudulla ovat olleet hieman nousussa. Epidemia on leviämisvaiheessa, ja tiistaihin puoleen päivään mennessä oululaisilla oli todettu 15 uutta tartuntaa. Määrä on enemmän kuin muualla Pohjois-Pohjanmaalla.

Uudenvuoden yksityistilaisuuksissa todettiin kaksi joukkoaltistumista, joiden seurauksena 52 henkilöä asetettiin karanteeniin maanantaina. Todellinen tartuntatilanne Oulussa on kuitenkin epävarma johtuen alhaisista testausmääristä.

”Testeissä on käyty joulun pyhien aikana heikosti, mutta nyt myös testeihin hakeutumisen aktiviteetti on lisääntynyt”, Nevala kertoo.