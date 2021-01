Kesään mennessä Suomi saa arvion mukaan viidestä seitsemään miljoonaa koronavirusrokotetta. Sillä pystyttäisiin rokottamaan noin 2,5–3,5 miljoonaa suomalaista. Kaikkien yli 16-vuotiaiden rokottamisessa kestää kuitenkin syksyyn.

Yli 16-vuotiaiden suomalaisten rokottamisessa voi kestää koko vuosi.

Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio tiistaina tiedotustilaisuudessa, joka käsitteli koronavirusrokotteiden saatavuutta ja rokotusten etenemistä.

Tämän hetken arvio on, että Suomi saa kesään mennessä viidestä seitsemään miljoonaa koronavirusrokotetta. Sillä pystyttäisiin rokottamaan noin 2,5–3,5 miljoonaa suomalaista. Yli 16-vuotiaita suomalaisia on noin 4,5 miljoonaa.

”Kaikkien rokottaminen voi hyvin mennä loppuvuoteen. Tällä hetkellä ei myöskään ole esimerkiksi vielä tiedossa, missä vaiheessa lapsille sopiva rokote tulee markkinoille”, Kontio sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuudessa olivat mukana myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Tuija Kumpulainen ja terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen Helsingin kaupungilta.

Rokottamisen tahtia on kyseenalaistettu laajasti julkisuudessa. Kontio ilmaisi tiedotustilaisuudessa erimielisyytensä siitä, miten rokotukset ovat lähteneet käyntiin Suomessa.

”Nyt täytyy todeta, että rokotukset ovat lähteneet hyvin käyntiin. Jokaisen uuden rokotteen kohdalla on harjoitteluvaihe.”

Kontio myös muistutti, että vielä huhtikuussa Euroopan lääkevirasto EMA arvioi, että rokotukset päästäisiin aloittamaan tämän vuoden huhtikuussa. Nyt rokotukset saatiin kuitenkin aloitettua vuoden 2020 puolella.

”Ensimmäinen erä oli pieni, ja sen jakelu oli suppeampaa. Toinen erä meni jo laajemmalle alueelle, kuten myös seuraavat erät. Hyvä asia on ehdottomasti myös se, että rokotuksia on päästy aloittamaan myös hoivakodeissa.”

Rokotusten saamiseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuuksia. Suomi sai ensimmäiset annokset koronavirusrokotetta joulukuun viimeisenä lauantaina.

Ensimmäiset rokotteet annettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella sunnuntaina 27. joulukuuta, ja muissa yliopistosairaaloissa seuraavina päivinä.

Ennen joulua arvioitiin, että Suomi saisi ensimmäisissä erissä jopa 100 000–300 000 annosta. Tapaninpäivänä saapuneessa ensimmäisessä erässä oli kuitenkin vain vajaa 10 000 annosta, ja seuraavassa erässä vain 40 000.

”Vielä viime vuoden loppupuolella oli lupauksissa, että Pfizerin ja Biontechin rokotetta saataisiin huomattavasti enemmän. Määrä on pudonnut tasaisesti matkan varrella”, sanoi Kontio.

Rokotteiden määrä on vaikuttanut ja vaikuttaa rokotustahtiin. Se, että ensimmäisissä erissä rokotteita saapui ennakoitua vähemmän, johtui Kontion ja STM:n Kumpulaisen mukaan valmistajan tuotannollisesta vajeesta.

Tammikuussa Suomi on saamassa noin 50 000 rokoteannosta joka viikko. Pfizerin ja Biontechin rokote on tällä hetkellä ainoa, joka on saanut myyntiluvan Euroopan komissiolta. Lääkeyhtiö Modernan rokotteen arviointi on käynnissä EMA:ssa, eikä sen lopputulosta Kumpulaisen mukaan vielä tiedetä. Modernalta saatavat rokotemäärät tulevat kuitenkin hänen mukaansa olemaan pieniä, varsinkin alkuvaiheessa.

”Suuremmat määrät Modernan rokotetta menevät EU:n ulkopuolelle.”

Myöskään Astra Zenecan rokotteen myyntiluvan aikataulusta ei ole tällä hetkellä tietoa. EMA ei ole ilmoittanut päivää, jolloin rokotteen arviointi valmistuisi.

Suomi ei aio Kumpulaisen mukaan hankkia rokotteita itsenäisesti, kuten Saksa ja Norja ovat tehneet.

”Suomi on pysynyt siinä sopimuksessa, että EU-hankinnan puitteissa rokotteita ei hankita ketjun ohi”, totesi Kumpulainen tiedotustilaisuudessa.

Suomi ei myöskään Kumpulaisen mukaan aio lähteä Britannian tielle.

Britannia aloitti rokottamisen ensimmäisenä länsimaana, ennen varsinaisen myyntiluvan myöntämistä, hätätilamenettelyllä. Maa on myös lykännyt tehosterokotteen antamista.

Näin ensimmäinen rokoteannos on saatu suuremmalle määrälle ihmisiä. Pfizerin ja Biontechin valmistamaa koronarokotetta pitää ottaa kaksi annosta, joista toinen tulee antaa kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä rokotteesta.

”Maille, jotka käyttävät näitä hätätilamenettelyitä, on tunnusomaista se, että niiden tautitilanne on vaikea ja terveydenhuollon tila lähes kaatumassa. Britannian tuoreimman päätöksen, jossa koko maa pantiin koronasulkuun, taustalla on se, että maan sairaalajärjestelmä on kaatumassa” sanoi Kumpulainen.

Pahenevan koronavirustilanteen myötä Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti maanantai-iltana uusista, tiukoista rajoituksia, joiden puitteissa esimerkiksi kotoa saa poistua vain välttämättömistä syistä.

”On ymmärrettävää, että sellaisessa tilanteessa rokotteisiin liittyviä riskejä ollaan valmiimpia ottamaan”, Kumpulainen totesi.

Suomen terveydenhuollon kantokyky on toistaiseksi hyvä, muistutti Kumpulainen, ja siksi Suomi ei hoppuile rokotusten kanssa.

”Odotamme sitä, että rokotteet saavat viralliset myyntiluvat, ja että on riittävä näyttö siitä, että voimme rokottaa suomalaiset turvallisesti.”

Suomen kanta rokotteiden lisähankintoihin on Kumpulaisen mukaan sama kuin suurimmalla osalla muitakin EU-maita.

”Sitä myötä kun sopimuksia tulee, otamme täysmääräiset tilaukset. Jos kaikki salkussa olevat rokotteet saavat myyntiluvan ja tuotanto lähtee käyntiin, meillä on ylimääräisiä rokotteita.”

Kumpulainen tosin muistuttaa, että vielä ei ole tietoa, saavatko kaikki rokotteet myyntiluvan. Rokotteen ensimmäinen ja toinen annos eivät voi olla eri valmistajien rokotteita.

”Se on minulle lääkäritaustaisena ihmisenä täysi mysteeri, että niin voi edes ajatella.”

Ensimmäisenä rokotusjärjestelmässä on koronaviruspotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö ja hoivakotien henkilöstö sekä asukkaat, joita on yhteensä noin 150 000 ihmistä. Seuraavana vuorossa ovat yli 70-vuotiaat, joita on noin 800 000.

”Näistä tulee jo yli miljoona ensilinjassa rokotettavaa”, totesi Kontio.

Kontion mukaan vielä ei ole tarkkaa lukua siitä, kuinka moni kuuluu näitä seuraavaan ryhmään, eli henkilöihin, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Muuhun väestöön, eli 16–70-vuotiaisiin ihmisiin, joilla ei ole taudille altistavia sairauksia kuuluu noin kolme miljoonaa suomalaista.

Rokotusrekisterin tieto siitä, kuinka moni suomalainen on tähän mennessä jo saanut rokotteen, on Kontion mukaan ”hyvin aliarvio”.

”Kaikilla alueilla tiedonsiirtoa ei ole saatu toimimaan, vaikka tätä on hoidettu kuntoon koko syksy. Suomessa on moninainen määrä erilaisia potilastietojärjestelmiä, joista nämä tiedot siirtyvät.”

Tieto rokotteen saamisesta siirtyy siis takautuvasti potilastietojärjestelmästä rokotusrekisteriin. Kontio kertoi sunnuntaina, että rokotteita oli annettu siihen mennessä noin 6 000–7 000.

Rokotettujen määrä riippuu myös kansalaisista, huomautti STM:n Kumpulainen.

”Varsinkin alkuvaiheessa terveydenhuollon toimijoiden ja iäkkäiden kiinnostus ottaa rokote voi olla iso. Mutta THL:n selvityksen mukaan on niin, että mitä nuorempiin ikäluokkiin mennään, sitä pienempi kiinnostus ottaa rokote on”, sanoi Kumpulainen.

Helsinki saa rokotettua viikon loppuun mennessä noin 3 000 ihmistä, kertoi Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalveluiden johtaja Leena Turpeinen tiedotustilaisuudessa. Helsinki aloitti rokottamisen koronaviruspotilaita hoitavista ja ensihoidon henkilökunnasta.

”Tällä viikolla rokotamme myös neljän seniorikeskuksen hoivapalveluiden asukkaat ja henkilökunnan. Myös yksityisten palveluiden koronaviruspotilaita hoitavaa henkilökuntaa aletaan tällä viikolla kutsua rokotuksiin”, Turpeinen kertoi.

Ensi viikolla Helsinki jatkaa kaupungin omien ja yksityisten hoivapalvelutuottajien asukkaiden ja työntekijöiden rokottamista.

”Tämän jälkeen käynnistämme muiden ikääntyneiden ja sairautensa vuoksi vakavalle koronavirustaudille alttiiden ihmisten rokotukset. Toivomme, että pääsemme laajemmin rokottamaan ikääntyneitä jo helmikuussa”, Turpeinen sanoi.

Turpeisen mukaan Helsinki pitää kaupunkilaiset tietoisina siitä, milloin on oma vuoro saapua rokotukseen. Kaupunki muun muassa suunnittelee vanhuksille heidän koteihinsa jaettavaa viestiä rokotuksista.

”Haluamme varmistaa, että tieto saavuttaa kaikki.”

Helsinki rokottaa terveydenhuollon ammattilaisia sekä joukkorokotuspisteissä että työpaikoilla.

”Julkisuudessa on kritisoitu rokottamisen hitautta. Rokotuksia tulee kuitenkin alkuvaiheessa pieniä määriä kerrallaan, ja rokotettavat pitää poimia yksittäin. Esimerkiksi hoivapalvelun asukkaan rokotukseen voidaan tarvita lupa asukkaan läheiseltä. Tämäkin vie ymmärrettävästi aikaa.”

Turpeisen mukaan Helsinki on kuitenkin valmistautunut rokottamaan nopeammin sitten, kun myös rokotteita on enemmän saatavilla.