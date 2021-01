Poliisi kertoo selvittäneensä tapahtumien kulun.

Nokian henkirikoksesta on otettu kiinni yksi mies. Vuonna 1990 syntynyt mies ilmoittautui poliisille asianajajansa välityksellä, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa.

Poliisi otti miehen kiinni keskiviikkona.

Poliisi on selvittänyt tapahtumien kulun ja motiivin, mutta ei tiedota asiasta vielä tarkemmin, tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen sanoo.

Nokialla Pirkanmaalla tapahtui henkirikos joulupäivän vastaisena yönä noin 0.35–0.44 välisenä aikana. Henkirikos tapahtui pysäköintialueella lähellä Lähdekorventietä. Uhri oli nokialainen vuonna 1990 syntynyt mies.

Poliisi ei tiedottanut rikoksen tekotavasta tutkinnallisista syistä, mutta tapausta tutkitaan murhana. Rikosnimike saattaa muuttua tutkinnan edetessä.

Poliisin mukaan uhri on saapunut kotirappunsa eteen kello 00.31, ja seuraavaksi ohikulkija on ilmoittanut hänestä hätäkeskukseen kello 00.45. Tällä aikavälillä tapahtuma-alueen läheisyydessä on liikkunut useita henkilöitä, henkilöautoja ja ainakin yksi henkilö polkupyörällä.

Poliisi kiittää runsaista yleisövihjeistä. Miestä on tavoiteltu useampaan kertaan.