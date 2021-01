Britanniasta tuleville matkustajille määrättävien karanteenien tarkoituksena on estää virusmuunnoksen leviäminen.

Britanniasta Suomeen matkustavat tulisi määrätä pakollisen karanteeniin, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan pakollinen karanteeni on tässä tilanteessa perusteltu, sillä kyseessä on ”hyvin merkittävä uhka, joka voi epidemiaa nopeuttaa”. Tästä syystä THL ei enää nojaisi omaehtoiseen karanteeniin.

Myös Britanniasta tulevien karanteenin pituutta on nostettu kymmenestä 14 päivään. Puumalaisen mukaan näin halutaan varmistaa, ettei virusmuunnos pääse leviämään, mikäli itämisaika osoittautuisikin pidemmäksi.

Puumalainen kertoi asiasta THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön koronavirustilannetta koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Päätöksen karanteenista tekevät kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit, Puumalainen painotti.

THL:n kanta on tiukentunut. Britanniasta ja muista korkean riskin maista tuleville suositeltiin jo aiemmin yleisesti omaehtoista karanteenia. Britanniasta matkustavia on myös suositeltu hakeutumaan testaukseen, oli oireita tai ei.

Tällä hetkellä THL suosittelee kaikkien Suomeen tulevien matkustajien testaamista, Puumalainen kertoi.

Britanniassa havaitun muunnoksen ei tiedetä olevan aiempaa vaarallisempi kantajalleen, mutta se leviää aiempia viruskantoja nopeammin. Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei uuden virusmuunnoksen saaneiden ikäjakauma poikkea tuoreimpien tietojen mukaan vanhemmasta viruskannasta. Vaikka virusmuunnos tarttuu nopeammin, se ei siis näytä leviävän helpommin esimerkiksi lasten tai nuorten keskuudessa vaan tarttuu kaiken ikäisiin, Puumalainen sanoi.

Suomessa on toistaiseksi todettu yhteensä 17 muuntunutta koronavirustartuntaa, jotka liittyvät pääosin matkustamiseen Britanniassa.

Tällä hetkellä tutkittavana on 14 positiivista koronavirusnäytettä, jotka Puumalaisen mukaan todennäköisesti ovat myös kyseistä muunnosta. Kyseessä on positiivisia koronaviruslöydöksiä, jotka on todettu muuntunutta virusta kantavien lähikontakteilta sekä matkustajilta.

”Hyvä asia on se, että nämä tapaukset ja lähipiiri on kartoitettu hyvin perusteellisesti”, Puumalainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Myös useissa muissa Euroopan maissa on todettu virusmuunnosta. Erityisesti Irlannissa virusmuunnos on päässyt leviämään. Irlannin tartuntamäärät ovat lähteneet jyrkkään nousuun, ja arvioiden mukaan tapauksista noin neljännes olisi uuden virusmuunnoksen aiheuttamia, Puumalainen kertoi.

Pohjoismaista eniten muunnosta on löytynyt Tanskasta, jossa oli vuoden ensimmäiseen päivään mennessä todettu 82 virusmuunnoslöydöstä.

Karanteeni­päätöksen tekemisestä vastaa aina kunnan tartuntataudeista vastaava virkalääkäri. Käytännössä päätös pitää tehdä virkalääkärin läsnä ollessa, eli riittää, kun kyseinen lääkäri on paikalla esimerkiksi lentoasemalla.

Lääkärin määräämästä karanteenista saa tartuntatautipäivärahaa, jonka suuruus vastaa palkkaa.

Matkustajalennot Britanniasta Suomeen ovat olleet keskeytettyinä 21. joulukuuta lähtien. Liikenne keskeytettiin tuolloin kahden viikon ajaksi, mutta liikenne- ja viestintävirasto Traficom päätti jatkaa keskeytystä joulukuun lopussa tammikuun 11. päivään asti. Virasto päätti asiasta THL:n lausunnon perusteella.

”Tärkeintä tällä hetkellä on se, että pystymme tunnistamaan Britanniasta Suomeen tulleet matkustajat. Joulun jälkeen meidän tietoomme on tullut vähintään 150 Britanniasta eri matkareittejä Suomeen tullutta henkilöä ja 15 Etelä-Afrikasta palannutta. Voi olla, että näitä henkilöitä on enemmän”, Puumalainen sanoi tiedotustilaisuudessa.