Vaikka todetut tartuntamäärät ovat juhlakauden alhaisen testaukseen hakeutumisen takia todennäköisesti alakantissa, vaikuttavat tämänhetkiset rajoitukset ja suositukset purevan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioivat, että tämän hetkiset tartuntamäärät ovat todennäköisesti aliarvioita. Tätä puoltaa se, että erikoissairaanhoidon ja tehohoidon tarve ovat edelleen samaa luokkaa kuin useiden edeltävien viikkojen aikana.

Oletuksena on, etteivät ihmiset ole hakeutuneet joulun pyhien aikaan yhtä aktiivisesti testaukseen kuin muulloin, minkä vuoksi todettujen tartuntojen määrä ei vastaa tosiasiallista tartuntojen määrää.

Tästä huolimatta näyttää siltä, että epidemian kasvua on myös onnistuttu pysäyttämään. Näin arvioi ministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki torstaisessa tiedotustilaisuudessa. Nyt voimassa olevat rajoitukset ja suositukset ”ainakin vievät meitä kohti epidemian pysähtymistä”, Voipio-Pulkki sanoi.

Rajoitusten ja suositusten purevuudesta kertoo THL:n koronamallinnusryhmän tekemän kontaktitutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa kartoitettiin ihmisten päivittäisten fyysisten kontaktien lukumäärää ja verrattiin näitä tietoja vastaavanlaiseen vuonna 2005 tehtyyn tutkimukseen.

Kävi ilmi, että suomalaisten fyysiset kontaktit olivat huhtikuussa 2020 laskeneet 70 prosenttia verrattuna normaaliin eli vuoteen 2005. Kun rajoituksia purettiin, kontaktien määrä lisääntyi kesän aikana. Joulukuussa fyysisten kontaktien määrä oli Voipio-Pulkin mukaan taas selvästi matalampi, alle puolet normaalista.

”Tämä tarjoaa hyvän selityksen sille, että rajoitukset ovat ihan oikeasti vähentäneet fyysisiä kontakteja, ja nämä näkyvät tartuntojen määrissä ja myöskin siinä kovassa mittarissa, jonka sairaalakuormitus meille tarjoaa”, Voipio-Pulkki sanoi.

Huolta herättää hänen mukaansa kuitenkin se, että noin 7,5 prosenttia viimeisten kahden viikon tartunnoista on todettu yli 70-vuotiailla. Voipio-Pulkin mukaan juhlakauden lopullisia vaikutuksia epidemian leviämiseen pitää vielä odottaa viikko tai kaksi.

Millaisia tämänhetkiset rajoitukset ovat?

Myös tätä kerrattiin torstaisessa ministeriön ja THL:n tiedotustilaisuudessa. Hallitus päivitti joulukuun lopussa Suomen koronavirusta koskevaa toimintasuunnitelmaansa, josta sosiaali- ja terveysministeriö lähetti viime viikolla ohjauskirjeen kunnille, sairaanhoitopiireille ja esimerkiksi aluehallintovirastoille. Käytännön toimista vastaavat siis tällä hetkellä alueelliset toimijat.

Päivitetyssä toimintasuunnitelmassa on aiempaa täsmällisempi kuvaus alueellisesta toimista epidemian eri vaiheissa. Suomen koronavirussuunnitelma perustuu edelleen kolmeen epidemian vaiheeseen eli perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Meneillään oleva vaihe vaikuttaa siis siihen millaisia rajoituksia ja suosituksia on.

Epidemian perustaso

Perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen, tartuntaketjut ovat hallittavissa ja altistuneet pääsääntöisesti jäljitettävissä. Tilaisuuksien yleisömäärässä on alueellisia rajoituksia ja harrastustoiminnassa sekä julkisten tilojen käytössä on suunnitelman mukaan huolehdittava siitä, että lähikontakteja pystytään välttämään.

Myös perustasolla – kuten kaikissa muissakin epidemian vaiheissa – on voimassa kasvomaski- sekä etätyösuositus. Päivitetyssä toimintasuunnitelmassa todetaan, että jo perustasolla voi olla perusteltua ottaa käyttöön kiihtymisvaiheen toimenpiteitä, mikäli ”valtakunnallinen ja lähialueiden epidemiologinen tilanne on vaikeutuva”.

Tällä hetkellä perustasolla on kaikkein vähiten alueita. Näitä ovat Itä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiirit.

Epidemian kiihtymisvaihe

Kiihtymisvaiheessa tartuntatapauksien ilmaantuvuus on korkeampi, ja alueella on useita tartuntaketjuja. Alueella voi olla joukkoaltistumisia tai alueellinen seitsemän vuorokauden aika todettujen tapausten määrä on noin 10–15 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Jos yli prosentti koronatestien tuloksista on positiivisia, voi sekin täyttää kiihtymisvaiheen määritelmän.

Kiihtymisvaiheessa aluehallintovirastot voivat rajata esimerkiksi asiakas- tai paikkamääriä paikallisesti puoleen tavallisesta. Harrastustoimintaa, etenkin aikuisten korkean riskin sisätiloissa tapahtuvia harrastuksia, ohjeistetaan rajoitettavaksi. Yksityistilaisuudet tulisi rajata korkeintaan 20 henkilöön.

Korkeakoulujen tulisi kiihtymisvaiheessa siirtyä etäopetukseen.

Kiihtymisvaiheessa ovat tällä hetkellä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Epidemian leviämisvaihe

Epidemian kasvu nopeutuu ja tapaukset leviävät laajemmin, jolloin jäljitystyö tulee vaikeammaksi. Sairaala- ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti. Taudin ilmaantuvuus on viikossa vähintään 12–25 ja kahdessa viikossa vähintään 18–50 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohden. Kriteeriksi katsotaan myös tapausmäärän kasvu yli kymmenen prosentin päivävauhtia tai se, että yli kaksi prosenttia testeistä on positiivisia.

Leviämisvaiheessa yleisötilaisuuksia voidaan rajoittaa kymmeneen henkilöön tai kieltää ne kokonaan. Myös yksityistilaisuuksiin saisi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Ryhmäharrastukset keskeytetään tai suositellaan järjestämään ne etämuotoisina, ja lasten ja nuorten harrastuksissa tulee käyttää erityistä harkintaa.

Julkiset tilat voidaan tarvittaessa sulkea kokonaan.

Leviämisvaiheessa ovat tällä hetkellä Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit, Ahvenanmaan maakunta sekä kaksi Pohjanmaalla sijaitsevaa kuntaa, Korsnäs ja Mustasaari.

Uuden toimintasuunnitelman mukaan jo leviämisvaiheen uhatessa on perusteltua ”ottaa viipymättä käyttöön kaikki tarpeelliset toimenpiteet”. Toimintasuunnitelman mukaan rajoitustoimenpiteitä ei tule purkaa ennenaikaisesti.