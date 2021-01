Tuorekaan koronatestitulos ei takaa sitä, ettei matkustaja tuo mukanaan koronavirustartuntaa. Siina Matihaldin lokakuussa sairastama vanha koronavirustauti näkyy testeissä edelleen positiivisena, mikä oli Hollannin viranomaisten mukaan este välilaskulle Amsterdamissa.

Kun Lontoossa asuva Siina Matihaldi matkusti joulun alla Suomeen, hän hämmästyi. Lentokentällä otettu koronatesti antoi positiivisen tuloksen, vaikka Matihaldi oli saapuessaan täysin oireeton.

Toimet olivat Matihaldille jo ennestään tuttuja. Hän jäi eristyksiin odottamaan lääkärin soittoa. Niin hän oli tehnyt jo lokakuun alussa, jolloin hän oli sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin opiskelija-asuntolassaan Lontoossa.

”Uskalsin tulla Suomeen ennen joulua tietäen, että minulla pitäisi olla immuniteetti taudille, kun olen juuri sairastanut sen”, Matihaldi sanoo.

”Kun lääkäri positiivisen testituloksen jälkeen soitti, hän sanoi, ettei kannata huolestua, koska testi voi näyttää positiivista jopa kolme kuukautta sairastumisesta.”

Matihaldin oli tarkoitus palata Lontooseen loppiaisena. Maisteriopinnot London School of Economicsissa ovat kesken, ja kevätlukukausi alkaa pian. Paluumatkalla hänen olisi pitänyt vaihtaa konetta Amsterdamissa.

Juuri ennen vuodenvaihdetta Hollanti ilmoitti, että kaikkien EU- ja Schengen-alueelta saapuvien pitää esittää maahan tullessaan todistus negatiivisesta koronavirustestituloksesta. Ainoastaan Islannista saapuvat matkustajat on vapautettu käytännöstä maan hyvän tautitilanteen vuoksi.

Määräys koskee myös matkustajia, jotka tekevät välilaskun Hollannissa.

Matihaldille uutinen tarkoitti sitä, että kotimatka loppiaisena jäisi todennäköisesti haaveeksi, sillä vanha koronavirustartunta antoi testeissä positiivisen tuloksen vielä ennen joulua.

Jos oireeton ihminen haluaa ulkomaille matkustamista varten koronatestitodistuksen, tämä ohjataan testeihin yksityisen terveydenhuollon kautta. Matihaldi pohti asiaa, mutta jätti uusintatestin väliin.

”Minun pitäisi maksaa 300 euroa yksityisellä tehdystä testistä, joka olisi todennäköisesti edelleen positiivinen.”

HS on nähnyt Matihaldin lentoyhtiön kanssa käymää viestinvaihtoa ja kuvakaappauksen hänen saamastaan positiivisesta testituloksesta Suomessa.

Jo sairastettu koronavirustartunta voi antaa pcr-testissä positiivisen testituloksen jopa useita viikkoja sairastumisen jälkeen, vahvistaa johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Pcr-testi on yleisin Suomessa käytössä oleva testi koronavirustartunnan varmistamiseksi. Näyte otetaan tyypillisesti nenänielusta. Tutkimuksissa on nähty pcr-testin antavan positiivisia tuloksia jopa 11 viikkoa taudin sairastamisen jälkeen.

”Tiedossa on myös, että loppuvaiheessa saattaa olla fluktuaatiota, eli testi voi olla välillä negatiivinen ja sitten taas heikosti positiivinen.”

Positiivinen testitulos ei automaattisesti tarkoita, että ihminen olisi tartuttava. Siksi testiä ei käytetä Suomessa perusteena esimerkiksi koronavirukseen sairastuneen eristyksen purkamiseen, Savolainen-Kopra kertoo.

”Potilasta pidetään tyypillisesti tartuttavana 14 vuorokautta oireiden alusta. Jos tauti on hyvin vakava, voi mennä pidempään. Arvion tekee infektiolääkäri.”

Savolainen-Kopra pitää hyvin epätodennäköisenä, että ihminen olisi tartuttava vielä lähes kolmen kuukauden jälkeen tartunnan saamisesta. Suomessakin on tiedossa joitakin tapauksia, joissa sama henkilö on saanut tartunnan kahdesti, mutta tiettävästi näissä tapauksissa tartuntojen välissä on kulunut ainakin kolme, joissain tapauksissa kuusi kuukautta.

”Suomalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että 90 prosentilla tartunnan saaneista vasta-aineet säilyvät 6 kuukautta”, Savolainen-Kopra sanoo.

Koronavirustaudin hiljattain sairastaneen kannattaisi Savolainen-Kopran mukaan selvittää, voisiko hoitava lääkäri toimittaa tälle todistuksen jo sairastetusta taudista.

Myös Matihaldi yritti selvittää, kävisikö pcr-testituloksen tilalle esimerkiksi lääkärin kirjoittama lausunto jo sairastetusta koronavirusinfektiosta tai koronaviruksen vasta-ainetesti, joka osoittaisi kehon muodostaneen vasta-aineita jo sairastettuun tautiin.

Hän otti yhteyttä lentoyhtiöön, joka kehotti häntä olemaan yhteydessä Hollannin suurlähetystöön Suomessa. Suurlähetystö kehotti olemaan uudelleen yhteydessä lentoyhtiöön, joka kertoi Matihaldille, ettei lennolle pääsyä voi taata ilman negatiivista testitulosta.

Matihaldi soitti vielä uudelleen suurlähetystöön, joka varmisti Hollannista, ettei muu kuin todistus negatiivisesta pcr-testituloksesta takaa pääsyä maahan.

Hollanti ei ole ainoa maa, joka on hiljattain alkanut vaatia matkustajilta todistusta negatiivisesta koronatestituloksesta. Euroopan maista ainakin Norja, Valko-Venäjä, Slovakia, Kreikka, Serbia, Montenegro, Bosnia ja Hertsegovina, Italia, Espanja ja Belgia vaativat Suomesta saapuvilta matkustajilta todistusta tuoreesta testituloksesta.

Käytännöt vaihtelevat maittain: osa kelpuuttaa ainoastaan pcr-testituloksen, joissain taas kelpaa muunlainenkin testi, kuten pcr-testille tarkkuudessa häviävä pikatesti, joka tunnistaa tartunnan viruksen antigeeneistä. Tyypillisesti testi saa olla otettu korkeintaan 72 tuntia ennen maahan saapumista, mutta esimerkiksi Italia hyväksyy vain testit, jotka ovat korkeintaan 48 tuntia vanhoja.

Matkustajien keskuudessa on ollut epäselvyyttä siitä, mistä testituloksen saa ja millainen todistus testistä riittää matkustamiseen. Esimerkiksi viime perjantaina yli kymmenen matkustajaa käännytettiin Finnairin lennolta Helsinki-Vantaalta Amsterdamiin puutteellisten koronatestiasiakirjojen vuoksi.

THL:n Savolainen-Kopra muistuttaa, ettei maahantulijoiden testaus ennen tai jälkeen matkankaan täysin estä tartunnan pääsemistä maahan.

”Testitulos kertoo vain testihetken tilanteesta. Vaikka tulos olisi negatiivinen, se voi olla seuraavana päivänä positiivinen. Kaikki perustuu siihen, että pystyttäisiin alentamaan niiden ihmisten määrää, jotka tuovat tautia maahan ja sairastuvat siellä.”

Testauksen järjestäminen maahan saapuville lentokentällä taas on logistisesti iso ponnistus, Savolainen-Kopra lisää.

Matihaldin ongelma ratkesi lopulta maanantai-iltana, kun Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti Englannissa käyttöön otettavista uusista laajoista yhteiskunnan sulkutoimenpisteistä.

Myös Matihaldin yliopistokampus Lontoossa on suljettu ainakin helmikuun puoliväliin asti. Etäopetus saattaa jatkua koko kevään ajan.

Britannian koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Syyksi epäillään virusmutaatiota, joka on aiempaa tartuttavampi.

Keväällä tiedossa piti olla lähiopetusta pienryhmissä yliopiston kampuksella, mutta toistaiseksi Matihaldi jää Suomeen poikaystävänsä ja vanhempiensa luo etäopiskelemaan. Alkava lukukausi on hänen viimeisensä yliopistossa.

”Jos kampusopetusta ei koko keväänä järjestetä ja jos yliopiston tilat eivät ole auki, en ole palaamassa Lontooseen. Siinä tapauksessa yritän järjestää itselleni Suomesta asunnon vähän pidemmäksi aikaa.”