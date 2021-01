Yksinkertaistettuna uusi ohjeistus on nyt se, että kaikki annokset koronavirusrokotetta jaetaan mahdollisimman pian.

Toista annosta koronavirusrokotteesta ei jatkossa enää säästetä jo ensimmäisen rokotteen saaneille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on muuttanut ohjeistustaan niin, että jatkossa annoksen rokotetta voi antaa heti mahdollisimman monelle. Aiemmin THL:n ohjeistus on ollut se, että Suomeen saapuneista rokote-eristä puolet on säilötty odottamaan jo ensimmäisen annoksen saaneiden ihmisten toista rokotekertaa.

”Luotamme siihen, että annoksia tulee. On tärkeää, että saamme rokottamiseen vauhtia”, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Asiasta päätettiin tällä viikolla. Tarkka ohjeistus lähti kuntiin ja sairaanhoitopiireille eilen 7. tammikuuta, kertoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

”Odotimme sitä, että pari ensimmäistä toimitusta tulivat sellaisina kuin oli luvattu”, Kontio sanoo.

”Ohjeistus on se, että seuraavaan lähetykseen mennessä edelliset tulisi olla jaettu. Alun perin ajatus oli, että kakkosannos säästettäisiin, ja tällä viikolla keskustelimme, että ei tarvitsisi säästää. Nyt ohjeistus on se, että mahdollisimman pian alueen pitäisi käyttää kaikki rokotteet, mitä se saa”, Kontio sanoo.

THL ei näe Nohynekin mukaan riskiä esimerkiksi siinä, että ensimmäisen annoksen saanut ihminen joutuisi odottamaan toista annosta liian kauan.

Suomessa tällä hetkellä käytetyn Biontechin ja Pfizerin koronavirusrokotetta pitää ottaa kaksi annosta, toinen annos aikaisintaan kolmen viikon kuluttua ja viimeistään kuuden viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

”Siinä on siis mahdollisuus pitkittää annoksen antamista, vaikka toki toivomme, että toinen annos annetaan kolmen viikon paikkeilla, jos vain mahdollista”, Nohynek toteaa.

Myös Modernan ja Astra Zenecan rokotteita tarvitaan kaksi annosta. Biontechin ja Pfizerin rokote on tällä hetkellä ainoa rokote, jota Suomessa jaetaan, mutta Euroopan komissio antoi myyntiluvan Modernan rokotteelle loppiaisena.

Astra Zenecan rokotteen myyntiluvalle EU:n alueelle ei ole vielä käsittelypäivämäärää. Uutistoimisto AFP kertoi perjantaina, että EU saattaa kuitenkin hyväksyä Astra Zenecan rokotteen käyttöönoton vielä tammikuun aikana.

Ensimmäinenkin annos Biontechin ja Pfizerin rokotetta antaa Nohynekin mukaan hyvän suojan koronavirusta vastaan.

”Julkaistujen tehotutkimusten mukaan tämän rokotteen suojateho on yli 50 prosenttia kahden viikon kuluttua ensimmäisen annoksen ottamisesta. Suoja voi olla jopa lähellä 90 prosenttia ennen toisen annoksen ottamista.”

Kaksi annosta takaa kuitenkin sen, että rokotteen suoja on tehokas ja pitkäikäinen.

Rokottamisen tahtia on kyseenalaistettu laajasti julkisuudessa, ja arvostelu on kiihtynyt niin Suomessa kuin ulkomailla. THL ja sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat tiistaina 5. tammikuuta tiedotustilaisuudessa, että kaikkien yli 16-vuotiaiden suomalaisten rokottamisessa voi mennä koko vuosi.

Muun muassa Britannia otti jo aiemmin käyttöön samankaltaisen keinon rokotusten nopeuttamiseksi. Maassa päätettiin ryhtyä rokottamaan ihmisiä yhdellä rokoteannoksella ja lykätä toisen annoksen antamista kuukausien päähän.

Suomen ja Britannian erona on se, että Britannia on hyväksynyt, että toista annosta voi joutua odottamaan jopa kolme kuukautta. Nohynekin mukaan Suomi luottaa siihen, että rokotteita on saatavilla tasaisesti, eli toisen annoksen saa viimeistään kuuden viikon päästä ensimmäisestä.