Koronaviruksen pysyminen aisoissa on ollut helpotus Lapin keskussairaalalle, jossa kahdella työntekijällä todettiin alkuviikolla koronavirustartunta. 21 teho-osaston ja päivystyspoliklinikan altistui virukselle ja heidät on asetettu karanteeniin.

Lapin hiihtokeskuksissa vuodenvaihteessa lomailleilla on todettu kaikkiaan 15 koronavirustartuntaa, kertoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin keskussairaalasta.

Tartunnat on todettu joko matkan aikana Lapissa tai sen jälkeen kotipaikkakunnalla. Jatkotartuntoja ei Broaksen mukaan ole tiedossa.

”Hyvä puoli on se, että kyse on ollut rajatuista ryhmistä ja altistuneet on löydetty hyvin”, Broas sanoo.

Etukäteen tartuntojen pelättiin leviävän joulunajan ja uudenvuoden juhlissa erityisesti Levillä, jossa tuhannet ihmiset viettivät vuodenvaihdetta.

Lue myös: Pohjoisen hiihtokeskukset ovat täyttyneet suomalaisista joulunviettäjistä: ”Tautipaine Lappia kohtaan on ihan selkeä”

Suurin osa tartunnan saaneista on ollut Levin hiihtokeskuksessa, jossa oli perjantaihin mennessä todettu kymmenen tartuntaa. Sairastuneista kahdeksan oli käynyt koronatesteissä jo Kittilässä.

Loput koronavirukseen saaneista ovat olleet vuodenvaihteessa Ylläksellä, Sallassa, Inarissa ja Rovaniemellä.

Kaikkiaan koronavirustilanne Lapissa on Broaksen mukaan pysynyt rauhallisena.

”Ihmiset ovat toimineet vastuullisesti ja ottaneet rajoitukset tosissaan. Myös yritykset ovat edellyttäneet asiakkailtaan turvatoimia, esimerkiksi Levi Ski Resort on ottanut käyttöön maskipakon”, Broas sanoo.

Koronaviruksen pysyminen aisoissa on ollut helpotus Lapin keskussairaalalle, jossa on todettu samaan aikaan sisäisiä altistumisia.

Kahdella keskussairaalan työntekijällä todettiin alkuviikolla koronavirustartunta, ja 21 teho-osaston ja päivystyspoliklinikan työntekijää on altistunut virukselle. Heidät on asetettu karanteeniin.

Tartunnat ovat toisistaan erillisiä, ja ainakin toinen on Broaksen mukaan saatu sairaalan ulkopuolelta. Tartunnat johtivat työntekijöiden altistumiseen henkilökunnan ruokailutilanteessa.

”Taukotilassa ei ollut käytetty suojaimia, ja siellä olleet altistuivat”, Broas kertoo.

Potilaita ei ole Broaksen mukaan altistunut, sillä potilastyössä henkilökunta käyttää aina suojaimia.

”Tilanne on onneksi ollut rauhallinen, eikä sairaalassa ole tarvittu erityisjärjestelyitä”, Broas sanoo.

Keväällä koronaviruspandemian alkaessa hiihtokeskuksiin, erityisesti niiden after ski -ravintoloihin, jäljitettiin suuria määriä virustartuntoja. Suomessa tartunnat levisivät erityisesti Levillä.

Lue myös: Levin juhlat loppuivat seinään – HS:n kuvareportaasi vie lukijan aavemaiselle bailukeitaalle

Turistit vähät välittivät hallituksen hieman aiemmin kertomista suosituksista ja juhlivat kiinni toisissaan. Tuolloin koronavirusepidemian vakavuudesta ei oltu vielä yhtä tietoisia kuin nyt. Lopulta toimet epidemian ehkäisemiseksi toivat tanssille lopun: Levin rinteet suljettiin 22. maaliskuuta.

Huhtikuussa uutisoitiin, että yksi tartuntaketjuista johtaa juuri Levin hiihtokeskukseen. Myös Kittilässä todettiin kunnan väkilukuun nähden poikkeuksellisen paljon koronavirustapauksia.