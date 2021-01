Moni maa vaatii nyt maahantulijoilta todistusta tuoreesta, negatiivisesta koronatestituloksesta. Pääkaupunkiseudulla todistuksia on kysytty julkisesta terveydenhuollosta viime päivinä satoja, kertoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Moni Euroopan maa edellyttää maahantulijalta todistusta tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta. Menettelyllä yritetään torjua uusien virusmuunnosten leviämistä ja siirtää testitaakkaa matkustajien lähtömaihin. Matkustajien keskuudessa on ollut epäselvyyttä siitä, mistä testituloksen saa ja millaisen todistuksen kohdemaa kelpuuttaa.

Viime viikolla Yle kertoi, että Helsinki-Vantaan lentoasemalta Amsterdamiin suunnanneelta Finnairin lennolta käännytettiin uudenvuodenpäivänä yli kymmenen matkustajaa, joiden asiakirjat negatiivisesta koronatestituloksesta olivat riittämättömät.

Alankomaiden viranomaiset vaativat todistuksen testistä englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi tai hollanniksi.

Suomenkielistä todistusta tai esimerkiksi tekstiviestiä negatiivisesta tuloksesta ei siis kelpuuteta.

Mari Kanerva Finnairin viestinnästä kertoo sähköpostitse, että maahantuloon vaadittavat asiakirjat, joihin todistus koronatestituloksesta lasketaan, tarkistetaan yleensä viimeistään lähtömaassa lentokoneeseen nousun yhteydessä.

”Tämän vuoden puolella on ollut päivittäin muutamia tapauksia, joissa asiakasta ei ole voitu ottaa lennolle puuttuvien asiakirjojen takia. Kyseinen Ams­terdamin-lento on ollut siis siinä suhteessa melko poikkeuksellinen.”

Hollanti lisäsi koronatesti­todistuksen maahantulovaatimuksiinsa juuri ennen vuodenvaihdetta. Kanervan käsityksen mukaan myös muiden lento­yh­tiöiden Amsterdamin-lennoilla oli vuodenvaihteessa samanlaisia ongelmia testiasiakirjojen kanssa, sillä vaatimus oli tuore.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvelee, että kevään mittaan vaatimukset testituloksista maahantulon kriteerinä saattavat yleistyä maailmalla. Toistaiseksi eri maiden vaatimat testi- ja karanteenikäytännöt maahantulijoille ovat kirjavia.

”Olettaisin, että Euroopan tartuntatautivirastolta voisi tällainen suositus syntyä. Oma oletus on, että se olisi joko 1 tai 2 pcr-testiä, kun niin sanottujen pikatestien kyvystä tunnistaa uusia virusmuunnoksia ei ole varmuutta.”

Mitkä maat vaativat tulijalta todistuksen?

Hollanti ei ole ainoa maa, joka on hiljattain alkanut vaatia matkustajilta todistusta negatiivisesta koronatestituloksesta. Euroopan maista ainakin Norja, Valko-Venäjä, Slovakia, Kreikka, Serbia, Montenegro, Bosnia ja Hertsegovina, Italia, Espanja ja Belgia vaativat Suomesta saapuvilta matkustajilta todistusta tuoreesta testituloksesta.

Eri maiden vaatimukset muuttuvat nopeasti. Kansainvälinen lentoyhtiöiden etujärjestö Iata päivittää verkkosivuilleen listaa eri maiden maahantulovaatimuksista.

Ajantasaisin tieto ja kuvaukset hyväksyttävistä testityypeistä löytyvät todennäköisesti kohdemaan viranomaisten verkkosivuilta.

Millainen testi hyväksytään?

Käytännöt vaihtelevat maittain. Osa kelpuuttaa ainoastaan Suomessakin yleisesti käytetyn pcr-testin tuloksen, jossa näyte otetaan tyypillisesti nenänielusta. Joissain maissa taas kelpaa myös pcr-testille tarkkuudessa häviävä mutta sitä nopeampi antigeenitesti tai tiettyjä koronaviruksen vasta-aineita tunnistava testi.

Moni maa on linjannut, että testi saa olla otettu korkeintaan 72 tuntia ennen maahan saapumista, mutta esimerkiksi Italia hyväksyy vain testit, jotka ovat korkeintaan 48 tuntia vanhoja.

Testeistä huolimatta moni maa saattaa vaatia maahantulijaa uusintatestiin maahan saavuttuaan. Tyypillisesti matkustajat määrätään tai ohjeistetaan maasta riippuen testien lisäksi eripituisiin karanteeneihin.

Mistä todistuksen testituloksesta saa?

Lähtökohtaisesti terveyskeskukset ohjaavat ulkomaan matkaa varten testiin hakeutuvat yksityiselle puolelle, kertoo Lehtonen. Ulkomaille matkustamiseen liittyvän todistuksen tarpeen ei katsota olevan lääketieteellinen syy käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita.

”Mutta tämä on veteen piirretty viiva, ja testiin menemisen syyn ilmoittaminen on potilaan omantunnon varassa. Jos matka liittyy työhön eikä henkilöllä ole pääsyä työterveyshuoltoon, on näitä todistuksia julkiseltakin oikeus saada ihan samaan tapaan kuin erilaisia lääkärintodistuksia”, Lehtonen sanoo.

Tällä hetkellä vähäiset oireet riittävät täyttämään julkisen terveydenhuollon testauskriteerit.

”Jos on käynyt julkisella puolella testissä, lähtökohtaisesti on oikeus saada testistä todistus.”

Lehtonen kertoo kuulleensa Hus-alueen kuntien terveyskeskusten ylilääkäreiltä, että testi­todistuksien kysyntä julkisessa terveydenhuollossa on viime päivinä kasvanut. Pelkästään Husin alueella todistuksia pyytäneiden määrä liikkuu Lehtosen arvion mukaan sadoissa.

Paljonko testitodistus yksityisellä maksaa?

Yksityiset lääkäriasemat, kuten Terveystalo, Mehiläinen, Aava ja Pihlajalinna, tekevät myös koronatestejä ja laativat niistä tarvittaessa todistuksia.

Vuodenvaihteessa Kela-korvauksen määrää yksityisessä terveydenhuollossa otetusta koronatestistä kasvatettiin. Jos oireeton hakeutuu testiin matkustamista varten, hän ei ole oikeutettu Kela-korvaukseen.

Osalla yksityisistä lääkäriasemista testiin pääsyyn vaaditaan lääkärin tai hoitajan lähete. Yksityiset lääkäriasemat saattavat veloittaa testin lisäksi todistuksesta. Tyypillisesti hinta yksityiseltä hankitulle koronatestille todistuksineen ja muine kuluineen on noin 250–350 euroa.

Yksityiset lääkäriasemat tar­joavat koronatestitodistuksen lisäksi mahdollisuutta niin kutsuttuun fit to fly -todistukseen. Se on jo ennen koronaviruspandemiaa käytössä ollut todistus, jossa lääkäri ottaa erikseen kantaa matkustajan matkustusturvallisuuteen, jos tämä on esimerkiksi raskaana tai tällä on tiettyjä sairauksia, jotka lentoyhtiö katsoo olevan riski lennon aikana.

Kohdemaan viranomaisilta on syytä tarkistaa, riittääkö matkustamiseen pelkkä todistus negatiivisesta testituloksesta vai vaaditaanko maahan pääsyyn vielä erillinen lääkärin kannanotto testitulokseen. Lisäksi kannattaa tarkistaa lääkäriasemalta, että sieltä saatavan todistuksen sisältö täyttää kohdemaan vaatimukset.

Miksi todistuksen saaminen on niin monimutkaista?

Lehtonen kertoo, että Husin -alueella valmistellaan järjestelmää, joka automatisoisi testi­todistuksien tuotannon.

”Järjestelmän aikataulun suhteen puhutaan käsitykseni mukaan ennemmin viikoista kuin kuukausista. Toivon, että valmista olisi vielä tammikuun aikana. Idea olisi, että todistus lähetettäisiin testissä käyneille automaattisesti, joko sähköpostilla tai niin, että puhelin voi sen lukea.”

Todistuksiin tarvittava lääkärin allekirjoitus voitaisiin jatkossa mahdollisesti hoitaa digitaalisesti.

Järjestelmän kehittelyä ovat hankaloittaneet eri maiden hajanaiset vaatimukset todistuksen sisällöstä ja testeissä käyvien tunnistautumismenetelmät.