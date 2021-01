Kevään koronarajoitukset jättivät monet kehitysvammaiset ja heidän perheensä yksin, ja nyt koronaepidemian toisen aallon myötä järjestöt pelkäävät palveluvajeen kasvavan entisestään.

Monet kehitysvammaisten perheet ovat tällä hetkellä erittäin uupuneita palveluvajeen vuoksi. Viime aikoina avunpyyntöjä on tullut perheiden lisäksi myös heidän lähipiiriltään.

Näin kertoo Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen. Liitto kerää tietoa kehitysvammaisten ja heidän lähiomaistensa jaksamisesta koronaepidemian aikana.

”Perhe ei enää jaksa ottaa yhteyttä kun on niin uupunut, vaan joku lähi-ihminen huolestuu”, Ohtonen kuvailee.

Hän toivoo, että kunnat ottaisivat aktiivisemman roolin avun tarjoamisessa ja miettisivät yksilöllisiä ratkaisuja kunkin perheen tilanteeseen.

Erityisesti puhevammaisille korona-aika on ollut raskas ja aiheuttanut turvattomuuden ja yksinäisyyden tunteita.

”Kommunikointilaitteet ja apuvälineet eivät välttämättä ole käytössä siinä määrin kuin normaalissa tilanteessa, kun henkilöstö vaihtuu ja on paljon sijaisia”, Ohtonen kertoo.

Puhevamma-alan järjestöjen kyselytutkimuksesta käy ilmi, että korona-aika on vaikeuttanut puhevammaisten henkilöiden kommunikointia ja sosiaalista kanssakäyntiä merkittävästi.

”68 prosenttia puhevammaisista ihmisistä koki, että mahdollisuudet kommunikointiin ja vuorovaikutukseen vähenivät koronasta johtuvien rajoitusten ja toimenpiteiden seurauksena”, Ohtonen sanoo.

Kyselyn mukaan myös maskien käyttö vaikeuttaa puheen ymmärtämistä, kun ilmeet ja suun liikkeet eivät ole tukemassa ymmärtämistä. Osalla puhevammaisista maski vaikeuttaa myös oman puheen tuottamista.

Myöskään tulkit eivät aina päässeet paikalle. Lisäksi keväällä esiintyi tilanteita, joissa palvelukodeissa asuvat eivät viikkoihin tai jopa kuukausiin pystyneet tapaamaan lähiomaisiaan.

Kyselyyn vastanneista jopa 80 prosenttia sanoi tunteneensa itsensä yksinäiseksi, 33 prosenttia masentuneeksi ja 27 prosenttia ahdistuneeksi.

”Kommunikointini on hyvin aikaa vievää, ja vain harvat osaavat kommunikoida kanssani, myös avustajista. Olen syrjäytynyt yhteiskunnasta,” kertoi eräs kyselyyn vastannut.

Joulunaika oli omiaan lisäämään yksinäisyyden tunnetta.

”Yksinäisyys on lisääntynyt ja mahdollisuus vertaistukeen on muuttunut haasteelliseksi, kun toiminta on siirtynyt toteutettavaksi puhelimitse ja verkkoon”, Ohtonen kertoo.

Kehitysvamma- ja autismijärjestöt toteuttivat keväällä Minua kuullaan -hankkeen, jossa kartoitettiin erityisapua tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempien pärjäämistä korona-aikana.

Kyselyyn vastanneista 76 prosenttia koki, etteivät he saaneet riittävästi apua arjesta selviämiseen, kertoo kehitysvamma-alan järjestöjen joulukuinen kannanotto. Siinä vedottiin palveluntarjoajiin, ettei palveluvaje enää kasvaisi.

”Kaikki tuki (tilapäishoito) loppui kuin seinään. Kukaan ei tarjonnut mitään palveluja tilalle. Mitä tehtäisiin, jos perheessä ilmenisi koronaa – ei mitään varasuunnitelmaa”, kertoi eräs kyselyyn vastannut.

Tilanne ei ole ihanteellinen normaaliaikanakaan: 35 prosenttia kyselyn vastanneista on kokenut jäävänsä ilman riittävää apua.

Viidesosa kehitysvammaisista suomalaisista ei myöskään ole palveluiden piirissä, vaan korona-aikanakin he ovat luottaneet omaisten tukeen ja jääneet usein yksin yhteydenpidon vaikeutuessa rajoitusten vuoksi.

Vammaispalvelujen erityisasiantuntija Jaana Viemerö Kuntaliitosta sanoo kuntien olevan tällä hetkellä paremmin varautuneita koronaepidemian aiheuttamiin erikoistilanteisiin kuin keväällä. Kunnat ja erityishuoltopiirit ovat tehneet kevään pohjalta suunnitelmia sen varalle, miten poikkeuksellisessa tilanteessa toimitaan.

”Myös erityishuoltopiireissä on parannettu tiedottamista ja tiedottamisen saavutettavuutta niin, että ne tavoittavat kohderyhmiä”, Viemerö kertoo.

Erityishuoltopiirien ja kuntien konkreettisista toimenpiteistä Viemerö mainitsee esimerkiksi varamiesjärjestelyt ja suunnitelmat, miten henkilöstö reagoi ja mitä tehdään asiakkaiden asumiselle, mikäli yksikössä ilmenee koronatartuntoja.

”Totta kai edelleenkin on haasteita, kuten henkilöstön saatavuus henkilökohtaisen avun tilanteessa. Tilanne on vieläkin päällä.”

Kehitysvamma-alan järjestöjen kannanotossa mainitaan monessa tapauksessa hoidon keskeytyneen keväällä ilman, että palveluntarjoaja otti asiakkaaseen yhteyttä. Viemerön mukaan jotkin kunnat ovat nyt alkaneet aktiivisesti ottamaan yhteyttä asiakaskuntaansa.

Viemerö kertoo, että Kuntaliitossa on keskusteltu järjestöjen kannanottoon liittyen siitä, miten pystyttäisiin saamaan yhteys myös yksin jääneisiin apua tarvitseviin henkilöihin, jotka eivät ole valmiiksi palvelujen piirissä. Viemerön mukaan kevään kiireessä helposti priorisoitiin henkilöt, jotka olivat jo valmiiksi palveluiden piirissä.

Myös puhevaikeuksien kanssa eläville pyritään tarjoamaan paremmin apua.

”Täytyy etsiä kunkin henkilön kommunikointitaidon ja -kyvyn kautta, miten tavoittaa.”

Viemerö tiedostaa kevään ongelmat, jotka liittyivät palvelukotien asukkaiden ja heidän omaistensa tapaamisiin. Silloin monet palvelukodit tekivät kategorisesti kaikkia asiakkaita koskevia päätöksiä kotivierailuista ja omaisten näkemisestä.

”Alussa varmaan oli ongelmia, sillä lakia tulkittiin ehkä liian yksioikoisesti”, Viemerö sanoo.

”Tuli tällainen tilanne, mitä kukaan ei pystynyt ennakoimaan. Siihen pyrittiin reagoimaan siten, että asiakkaiden turvallisuus säilyy. Helposti mentiin kategorisiin päätöksiin.”