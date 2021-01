Oikeusministeriön kokeilussa pyritään katkaisemaan nuorten rikos- ja päihdekierre: tukihenkilö kulkee koko ajan rinnalla, kunnes on maata jalkojen alla

Oikeusministeriön rahoittama kokeilu on nyt alkanut neljällä paikkakunnalla.

Joulun välipäivinä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 16-vuotiaan pojan viideksi vuodeksi vankeuteen kahdesta tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä.

Poika oli käynyt syyskuussa Kirkkonummella tuntemattoman miehen kimppuun ilman mitään syytä ja iskenyt uhria useita kertoja puukolla.

Viikkoa myöhemmin hän puukotti toista uhria. Kyse oli käsistä karanneesta ryöstöstä, jossa oli mukana kolme muutakin nuorta.

Käräjäoikeus määräsi, että poika pidetään edelleen vangittuna, vaikka hän on vasta 16-vuotias. Poikkeuksellista ratkaisuaan oikeus perusteli sillä, että vapaaksi päästyään poika voisi jatkaa rikoksiaan.

Tuomio on jatkoa uutissarjaan, jossa nuoria on epäilty vakavasta väkivallasta.

Joulukuun alussa Helsingin käräjäoikeus vangitsi kolme 16-vuotiasta nuorta epäiltynä samanikäisen kaverinsa murhasta Helsingin Koskelassa. Poliisi on luonnehtinut henkirikoksen sisältäneen järjetöntä ja sadistista väkivaltaa.

Lokakuun lopussa taas Helsingin Vallilassa tapahtui uhrin kuolemaan johtanut puukotus. Poliisilla on kolme epäiltyä. Kaksi heistä on 16-vuotiaita, kolmas 14-vuotias. 14-vuotias ei ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa.

Mitä nuorten rikosaallolle pitäisi tehdä?

Eläkkeellä olevalla kokeneella syyttäjällä Eija Velitskillä on selkeä näkemys siitä, mitä ainakaan ei pitäisi tehdä: nyt ei tarvita yhtään uutta työryhmää.

”Se tie on jo nähty. Viimeiset 12 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä istuin yhdessä jos toisessa työryhmässä.”

Yksi näistä oli oikeusministeriön asettama, ja sen ehdotuksista Velitski on jopa innoissaan. Samaa optimismia on muuallakin oikeusministeriössä.

Kun Velitski pyydettiin työryhmän puheenjohtajaksi, hän ilmoitti heti, että sataa sivua kapulakieltä ei kirjoiteta.

”Jos emme pysty sanomaan asiaa muutamalla sivulla, olemme epäonnistuneet.”

Tavoitteessa pysyttiin. Kehitystyöryhmän esitys, Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille, on 26 sivua.

Ehdotuksen ydin on, että nuorten juoksuttaminen luukulta toiselle loppuu. Yksi työntekijä ottaa kokonaisvastuun nuoresta.

”Heti kun nuori avaa talon oven, hän saa tukihenkilön, joka kulkee koko ajan rinnalla, kunnes on maata jalkojen alla”, Velitski tiivistää työryhmän ehdotuksen.

Hänen mukaansa nuorten kanssa epäonnistutaan nykyisin juuri sen takia, että kukaan ei ota heistä kokonaisvastuuta.

”Toimijoita on paljon, ja kaikki pyrkivät tekemään hyvää työtä. Nuori yrittää sukkuloida siinä välissä. Usein ollaan tilanteessa, että nuori ei edes jaksa nousta aamulla ylös. Miten hän jaksaisi hakea itselleen apua useiden eri toimijoiden välillä?”

Tukihenkilön pitäisi olla nuoren tavoitettavissa myös virka-ajan ulkopuolella. Kokemus on osoittanut, että olennainen rooli nuoren rikos- ja päihdekierteen katkaisussa voi olla tukihenkilöllä, joka on helposti saavutettavissa ja jolla on luottamuksellinen suhde nuoreen.

Malli edellyttää, että eri toimijat siirtyvät saman katon alle. Silloin voidaan arvioida yhdessä ja samassa paikassa, mitä palveluja nuori tarvitsee.

Hän voi tarvita apua päihde- tai mielenterveysongelmaan, tukea lastensuojelulta tai sosiaalihuollolta tai apua koulunkäyntiin. Myös poliisi ja rikosseuraamusala on kytkettävä mukaan työhön.

Työryhmä korosti, että nuoren tilanteen systemaattinen arviointi on tehtävä riittävän varhain.

Päihde- ja rikoskierteessä oleva nuori voi olla alle 15-vuotias, jolloin hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Siitä huolimatta hänen tilanteensa pitäisi arvioida ja katsoa, mitä palveluita hän tarvitsee.

Työryhmän mukaan malli vaatisi lainmuutosta, koska nykyinen laki ei salli tietojen vaihtamista eri viranomaisten välillä. Ryhmä esitti järjestämislakia, jossa määriteltäisiin tiedonsaantioikeus ja tiedon luovutusvelvollisuus.

Lainmuutoksella varmistettaisiin tiedonvaihto silloinkin, kun nuori ja hänen vanhempansa eivät anna tähän lupaa. Nykyisin tietoa voidaan vaihtaa ilman lupaa vain, kun syyttäjä pyytää nuoresta seuraamusselvitystä silloin, kun hänelle on odotettavissa ankarampi rangaistus kuin sakkoa.

Lakiin kirjattaisiin myös viranomaisille velvoite yhteistyöhön. Nykyisin asiat kaatuvat yhteistyön takkuiluun, joten lainmuutoksen lisäksi asenteita pitää muuttaa koulutuksella.

Eija Velitski korostaa, että pitkällä tähtäimellä malli säästäisi rahaa, koska syrjäytymisestä aiheutuu niin valtavia kustannuksia.

Tutkimusten mukaan peruskoulun varaan jäävästä henkilöstä aiheutuu hänen elinajaltaan noin 295 000 euron menetys julkishallinnolle.

Rikoksia tekeviä nuoria arvioidaan olevan noin 7 000, joten heidän syrjäytymisensä kustannukset ovat noin 2,1 miljardia euroa.

Työryhmä ehdotti, että mallia kokeiltaisiin esimerkiksi kolmella paikkakunnalla, ja tuloksia arvioitaisiin tutkimuksella.

Kokeilu on nyt aloitettu. Pilotointipaikkakunnat ovat Oulu, Rovaniemi, Vantaa ja Turku.

Kokeilukunnat ovat saaneet oikeusministeriötä rahaa hankkeeseen. Haku oli avoin, mutta hakemusvyöryä ei tullut. Kaksi hakemusta ei täyttänyt haun ehtoja.

Pieksämäki ei saanut rahaa, koska se olisi keskittynyt vankilasta vapautuviin nuoriin. Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti puuttua nuoren oireiluun jo ennen vankilaan joutumista.

Helsingistä tuli hakemus kansalaisjärjestöltä, mutta hanke on tarkoitettu nimenomaan kunnille. Helsingin kaupunki ei tukea hakenut.

Kokeilukunnilla on työssään hieman erilainen painopiste. Olennaista kuitenkin on, että nuoren asioista vastaa yksi sosiaalityöntekijä, joka tuntee nuoren ja perheen tarpeet.

Mallin kehittämisessä kuultiin myös rikos- ja päihdekierteestä irti pyrkiviä ja päässeitä nuoria, kertoo erityisasiantuntija Saija Sambou oikeusministeriöstä.

”Usealla nuorella ja perheellä oli ollut paljon auttajia, joista jokainen katsoi nuorta ja hänen perhettään oman putken läpi. Heidän työnsä ja roolinsa jäivät nuorelle epäselviksi. Nyt työtä on tarkoitus tehdä yhdessä tiimissä nuoren tarpeista ja tilanteesta käsin.”

Pisimmällä hankkeessa ollaan Vantaalla. Siellä oireilevia nuoria ja heidän perheitään yritetään auttaa terapialla, johon osallistuu koko perhe.

Kokeilukunnissa arvioidaan, että apua saadaan kymmenille nuorille.

Esimerkiksi Vantaa on arvioinut, että erityiseen terapiaohjelmaan voidaan pilottijaksolla ottaa noin 50 nuorta. Lisäksi täysi-ikäisille tai ohjelmaan sitoutumattomille voidaan tarjota muita palveluita.

Vastuu pilotoinnista on kokeilukuntien sosiaaliviranomaisilla. Tämä on välttämätöntä sen takia, että tiedonvaihtoa koskevaa lainmuutosta ei ole tehty.

Toistuvasti ja vakavia rikoksia tekevät nuoret tarvitsevat pitkäjänteistä ja systemaattista tukea päästäkseen rikoksista ja päihteistä eroon, Sambou painottaa. Satunnaisen graffitin tai näpistyksen tehneelle riittää kevyempi puuttuminen, kuten puhuttelu.

Hankkeelle on rahoitus koko hallituskauden ajalle eli kevääseen 2023.

Mallin vaikutuksia arvioidaan koko ajan, mutta nopeita voittoja ei Samboun mukaan ole odotettavissa.

”Monilla nuorilla on vaikeita, jopa ylisukupolvisia päihde- ja mielenterveysongelmia, uhrikokemuksia ja syrjäytymistä. Muutos ei tapahdu nopeasti, mutta se on mahdollinen.”