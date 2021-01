Pandemian vuoksi erotetut perheet ja pariskunnat ovat olleet tyytymättömiä ulkoministeriön toimintaan. Konsulipäällikkö vakuuttaa, että Suomi on yksi sallivimmista maista, kun tarkastellaan parisuhteen vakiintuneisuutta.

Pandemian vuoksi erotetut perheet ja pariskunnat elävät uudessa toivossa sen suhteen, että jälleennäkeminen onnistuisi pian.

Kahdessa maassa elävissä perheissä oli pitkään tyytymättömyyttä Suomen ulkoministeriön toimintaan viisumiasioissa, mutta viime päivinä tilanne on Familia ry:n toiminnanjohtajan Elina Helmasen mukaan hieman rauhoittunut. Familia on kahden kulttuurin perheiden edunvalvoja.

”Ulkoministeriö päätti vihdoin joulun alla avata viisumipalveluja kolmansista maista tuleville henkilöille. Se oli askel eteenpäin, ja ihmiset ovat päässeet jättämään hakemuksia”, Helmanen kertoo.

Helmasen mielestä päätöksessä kesti kuitenkin liian kauan.

”Perheet eivät aina ymmärtäneet, miksi onnistuneista viisumikäytännöistä saatiin esimerkkejä muista Euroopan maista.”

Suomessa on satoja perheitä, joissa puoliso tulee kolmansista maista eli tarvitsee viisumin tullakseen Suomeen. Kaikkiaan Suomessa asuu noin 80 000 kahden kulttuurin pariskuntaa ja perhettä.

HS kertoi marraskuussa oululaisesta Agarwadeker-Kokon perheestä, jonka neljä lasta eivät ole nähneet Intian Goalla asuvaa ravintola­yrittäjä­isäänsä kohta vuoteen.

Tilanne on yhä sama. Lapset näkevät isäänsä vain hahmona videopuhelun ruudussa.

Matleena Kokko kertoo olevansa silti uudella tapaa toiveikas: puoliso Premanand Agarwadeker on saanut haastatteluajan varatuksi viisuminhakua varten New Delhissä sijaitsevaan Suomen-suurlähetystöön.

”Vihainen ja surullinen”, kuvaa Kokko tuntemuksiaan kuluneen pandemiavuoden ajalta. Asiointi ulkoministeriön ja sen Intian-lähetystön kanssa on ollut Kokon mielestä epäinhimillistä ja sekavaa.

”Joulun alla soitin Intian-lähetystöön, ja inttämisen jälkeen sain puhelimeen suomalaisen virkailijan. Hän kertoi minulle, että Suomeen olisi voinut hakea viisumia perhesyiden perusteella jo 1. lokakuuta 2020 lähtien. Olin niin järkyttynyt tästä uutisesta. Miten voi olla mahdollista, että näin on toimittu ja meillä ei ole ollut mitään tietoa asiasta”, Kokko kysyy.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei tunnista Kokon lähetystöstä saamaa päivämäärää.

”Ei se voi pitää paikkaansa. Lähetystön asiakaspalvelu New Delhissä on ollut kiinni 9. marraskuuta asti. Siitä lähtien viisumin hakeminen on ollut mahdollista”, Tuominen sanoo.

Suomella on Intiassa oma lähetystö, mutta suuressa osassa maailman maita Suomea edustaa viisumiasioissa toinen Schengen-maa. Suomi haki syksyn ajan yhteistä ratkaisua koko Schengen-alueen viisumikäytäntöön, mutta tukea ei Tuomisen mukaan tullut.

Schengen-jäsenmaat keskeyttivät maaliskuussa 2020 viisumi­edustamis­sopimusten soveltamisen pandemian vuoksi.

Tuomisen mielestä Suomen toimintaa viisuminantajana ei voi pitää muihin Euroopan maihin verrattuna hitaana.

”Korostan, että Euroopan maista vain Ranskalla ja Suomella on ollut kiinnostusta laajentaa erityisryhmäkohtelua vakiintuneeseen parisuhteeseen, ja vain Suomi on ollut asiassa aktiivinen”, Tuominen sanoo.

Suomeen myönnettiin viisumeita loppuvuodesta 99 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Tilanne ei ole Tuomisen mukaan juurikaan muuttunut, eikä se ole menossa helpompaan suuntaan.

”Britannian kehitys ei ole hyvä. Lähetystöjä voidaan joutua sulkemaan uudelleen”, Tuominen ennakoi.

Familian toiminnanjohtaja Helmanen kantaa huolta kahdessa maassa elävien perheiden tilanteesta tänä vuonna ja tulevina vuosina.

”Pitää pystyä löytämään toimintamallit jatkossa, jotta perheet eivät enää joutuisi odottamaan. Mielenterveydenkin kannalta se on tärkeää”, sanoo Helmanen.

Agarwadeker-Kokon perheessä odotetaan nyt kesää ja isän saapumista Suomeen.

Perhe on elänyt jo 15 vuotta Suomessa ja Goalla niin, että kesäksi isä on lentänyt kolmen kuukauden turistiviisumilla Suomeen ja vuodenvaihteessa muu perhe on matkannut isän luo Goalle.

Kokkoa kummastuttaa, että vaikka matkat ovat toistuneet vuosittain, viisumin hakeminen on joka vuosi yhtä hankalaa.

”Goalta on lähes kolmen tunnin lento Delhiin. Sinne on lennettävä haastatteluun joka vuosi erikseen viisumin saadakseen. Vaikka puolisoni tiedot ovat aina samat, haastattelua ei voi tehdä videon välityksellä”, Kokko sanoo.

Sisäministeriö linjasi kesäkuussa, että matkustaminen Suomeen sallitaan vakiintuneen parisuhteen perusteella.

”Minä ja muut Love is not tourism -ryhmän aktiivit olemme kesästä saakka pyrkineet saamaan ulkoministeriön virkamiehiä noudattamaan hallituksen linjauksia ja mahdollistamaan viisumin hakemisen suomalaisten kumppaneille ja perheenjäsenille”, sanoo helsinkiläinen Oona Varinowski.

Love is not tourism -liike syntyi pandemian myötä matkustusrajoitusten koettelemien parien ja perheiden tueksi. Sen keskusteluryhmässä Suomessa on lähes kuusisataa jäsentä. Ryhmässä on kannettu suurta huolta erossa olevien perheenjäsenten jaksamisesta ja toimintakyvystä.