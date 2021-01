VR peruu lukuisia junavuoroja ensi viikosta alkaen, sillä koronavirusepidemia on vähentänyt matkustajamääriä.

Opettajana työskentelevä Tiina Halttunen on harmissaan VR:n päätöksestä perua hänen arkipäivisin käyttämänsä junavuoro. Halttunen kulkee joka arkipäivä Lahdesta töihin Helsinkiin.

Maanantaista lähtien VR peruu useita kaukoliikenteen junavuoroja, koska matkustajaliikenteen kysyntä on laskenut näillä reiteillä koronavirusepidemian takia. Yksi perutuista vuoroista on Halttusen arkiaamuisin käyttämä intercityvuoro, joka kulkee Imatralta Helsinkiin ja on Lahdessa kello 6.49.

Vuoron peruminen tietää varhaisempia aamuja, mutta sitäkin enemmän Halttusta huolettaa terveysturvallisuus.

”Olen käyttänyt muutamia kertoja tätä varhaisempaa Z-junaa, ja se alkaa Keravan jälkeen olla aika täynnä. Ei siellä voi pitää kunnolla turvavälejä”, Halttunen sanoo.

Halttunen ei terveyssyistä pysty käyttämään kasvomaskia. Hän pelkää saavansa junasta virustartunnan ja levittävänsä sitä tietämättään esimerkiksi koulunsa oppilaille.

”Toivoisin, että meidän, jotka emme voi tehdä etätöitä, elämästä ei tehtäisi yhtään hankalampaa.”

VR on perumassa kaukoliikenteen junavuoroista arvion mukaan noin 20 prosenttia verrattuna joulua edeltäneeseen vuorotarjontaan. Eniten kaukoliikenteen vuoroja vähennetään Helsingin ja Tampereen sekä Tampereen ja Seinäjoen väleiltä. VR tiedotti junavuorojen peruutuksista joulukuussa.

VR:n matkustajien määrä on tällä hetkellä noin puolet tavallisesta. Työmatkaliikenteen matkustajien määrä on laskenut ruuhka-aikoina noin 70 prosenttia, kertoo VR:n matkustajaliikenteen suunnittelujohtaja Juho Hannukainen. Siksi vuorojen peruutukset painottuvat ruuhka-aikoihin.

Vuorojen peruutukset eivät ole lopullisia, sanoo Hannukainen. Esimerkiksi kyseisen Imatran ja Helsingin välisen junavuoron peruutus on tehty toistaiseksi maaliskuun loppuun asti.

”Tarkoituksena on, että tämä on väliaikainen ratkaisu. Toivomme, että matkustajaliikenteessä päästään normaalille tasolle ja tämäkin junavuoro pystytään taas mahdollisimman pian ajamaan”, Hannukainen sanoo.

Hänen mukaansa Lahdesta on vuoron perumisesta huolimatta edelleen hyvät junayhteydet Helsinkiin.

Kuten matkustamiseen ylipäänsä, koronavirus on osunut voimakkaasti VR:n liiketoimintaan. VR-yhtymän liiketulos romahti viime vuoden aikana. Sen vertailukelpoinen liiketulos oli tammi–syyskuussa 10,3 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuonna 2019 vastaavana ajanjaksona se oli 88,4 miljoonaa euroa voitollinen.

VR on perunut junavuoroja useaan otteeseen epidemian aikana. Hannukaisen mukaan junavuoroja ei kuitenkaan ole peruttu samassa mittakaavassa matkustajamäärän vähenemisen kanssa.

”Syksyn ajan ajoimme jouluun asti noin 90 prosenttia kaukoliikenteestä, ja nyt siitä tullaan hiukan alas.”

Entä junien terveysturvallisuus? Säilyvätkö junat turvallisina, jos niihin tulee peruutuksien takia enemmän matkustajia?

VR seuraa Hannukaisen mukaan junien matkustajamääriä päivittäin.

”Jos näyttää, että matkustajamäärä lähtee kasvuun, voimme säätää kapasiteettiamme nopeastikin. Meille on tärkeää, että turvallisuus on kunnossa ja että matkustajat myös kokevat junamatkustuksen turvalliseksi.”