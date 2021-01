Valtion koronatuet avittivat ison osan kunnista ylijäämäiseen tulokseen: ”Ilman muuta on tunnustettava, että Ilmajoen kaltaiset kunnat ovat pärjänneet rahanjaossa”

Kuntaliiton pääekonomistin mukaan kunnat ovat käyttäneet koronatuet perustoiminnan ylläpitoon, eikä niillä ole tehty ”mitään ylimääräistä”. Tänä vuonna tuet myönnetään enimmäkseen valtionavustuksina, jolloin rahanjako on täsmällisempää.

Akaa on yksi Suomen kunnista, joiden koronatuet ovat olleet suurempia kuin epidemiasta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginjohtaja Antti Peltola Viialan terveysaseman koronanäytteenottopaikalla, jonka ylläpitoon mennyt runsaasti rahaa.­

Valtio jakoi viime vuonna erilaisilla tukipaketeilla kunnille yhteensä yli kolme miljardia euroa koronaviruskriisin hoitoon suunnattua tukea.

Potista 1,5 miljardia oli peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä. Lisäksi kunnat saivat tukia muun muassa koronatestaukseen, joukkoliikenteeseen ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tukemiseen.

Myös sairaanhoitopiirit saivat valtionavustuksia 600 miljoonaa euroa, joskin osa summasta maksetaan vasta tänä vuonna.

Myös vuodelle 2021 on luvassa koronatukia. Tämän vuoden talous­arvio­esityksessä kunnille on varattu yhteensä noin 2,46 miljardia euroa epidemian aiheuttamien kulujen paikkaamiseen.

Erona viime vuoden tukiin on, että tänä vuonna valtaosa tuista eli noin 1,66 miljardia euroa on valtionosuuksien sijaan valtionavustuksia.

Se tarkoittaa, että tuki jaetaan toteutuneita kustannuksia vastaan ja kuntien on erikseen haettava avustuksia. Valtionavustusten käyttöä valvotaan, ja siitä tulee raportoida.

Valtionosuudet taas ovat verotuloon vertautuvaa yleiskatteista tuloa. Kunnat voivat käyttää tuen vapaasti peruspalvelujensa rahoittamiseen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Valtionosuuden kautta myönnetyn tuen määrä määräytyi kunnan asukasluvun sekä esimerkiksi alaikäisten, kunnallisverojen tai yli 64-vuotiaiden asukkaiden osuuden mukaan.

Akaa sai viime vuonna valtionosuuksina jaettuja koronatukia lähes 4,5 miljoonaa euroa. Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola Viialan terveysaseman pihalla.­

Koska leijonanosa koronatuista jaettiin viime vuonna valtionosuuksina, rahat jakautuivat kuntien välillä epätasaisesti. Niitä ei jaettu kunnille epidemiatilanteen mukaisesti.

Valtiovarain­ministeriön finanssipolitiikan yksikön budjettineuvos Tero Tyni totesi viime marraskuussa HS:lle, että viime vuoden koronatuissa rahat haluttiin saada kriisin keskellä kunnille mahdollisimman vaivatta.

Esimerkiksi yli viidennes Suomen kunnista on tällä hetkellä sellaisia, joissa on todettu epidemian aikana alle viisi koronavirustartuntaa. Kriisistä lähes kuivin jaloin selvinneet, usein pienet kunnat ovat hyötyneet valtionosuuksina jaetuista rahoista.

Monen kunnan talous jää koronatukien myötä ylijäämäiseksi. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio kuitenkin muistuttaa, että vielä ei tiedetä tarkalleen, miten kuntien talous on kehittynyt koronavuonna. Tarkat tilinpäätökset valmistuvat vasta ensi kuussa.

Punakallion mukaan koronatuet ovat menneet pääasiallisesti kunnan perustoimintaan, esimerkiksi palkka- ja ostokuluihin. Koronatukien ansiosta vain harvalla kunnalla tulot ovat viime vuonna pudonneet.

”Vasta helmikuussa nähdään, kuinka paljon kuntien kassaan jäi voittoa. Se kirjataan säästöksi ja käytetään tulevina vuosina mahdollisten tappioiden kattamiseen”, Punakallio sanoo.

Punakallio toteaa, että kuntien menot ovat tyypillisesti olleet tuloja korkeammat. Nyt tätä vajetta on koronatuilla kurottu umpeen.

”Näkisin, etteivät kunnat ole tehneet koronatuella mitään ylimääräistä. Sitä ei ole käytetty palvelujen laadun suoranaiseen parantamiseen tai vaikka uusiin rakennushankkeisiin.”

Osa koronatuista korvamerkittiin tiukasti esimerkiksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tukemiseen. Näin kunnat pystyivät perumaan opettajien lomautuksia tai palkkaamaan enemmän opetushenkilökuntaa.

”Budjettiriihen lisätuet päätettiin vasta syyskuussa, jolloin monet kunnat olivat jo ehtineet päättää lisälomautuksista tai muista säästötoimista. Monessa paikassa näitä toimia vedettiin takaisin”, Punakallio sanoo.

Punakallio ei halua lähteä arvioimaan, kuinka monen kunnan kohdalla koronatuet ovat suurempia kuin epidemiasta aiheutuvat kustannukset. Hän kuitenkin myöntää, että osa kunnista on saattanut saada ”liikaa” koronatukia.

”Avustukset olivat kaikkinensa kolme miljardia, ja kuntatalouteen on tullut suurin piirtein 2,5 miljardin menetykset. Kyllähän siinä on pientä ylikompensaatiota.”

Ylikompensaatio tulee Punakallion mukaan jakautumaan monelle, todennäköisesti pienelle kunnalle, joissa ei ole ollut paljoa tautitapauksia eikä yritystoiminta ole kärsinyt samoin kuin esimerkiksi Lapissa.

Punakallio kuitenkin muistuttaa, että koronavirus on arvaamaton. Tartuntaryppäitä saattaa purskahtaa äkillisesti missä päin Suomea tahansa hyvin pienissäkin kunnissa, jolloin koronatuet tulevat tarpeeseen.

Esimerkiksi pirkanmaalainen Akaa sai valtionosuuksina koronatukia lähes 4,5 miljoonaa euroa, eli yhtä tartuntaa kohden tukia on maksettu liki 280 000 euroa.

Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola kertoo, että epidemia aiheutti kaupungille suoria kustannuksia hieman vajaat kaksi miljoonaa euroa.

”Lisäksi välillisinä vaikutuksina verotuloissa on tullut runsaan miljoonan verran niin sanotusti takkiin. Sen lisäksi on paljon vaikutuksia, joista ei voida vielä suoraan sanoa, kuinka paljon ne johtuvat koronasta”, Peltola sanoo.

”Kaiken kaikkiaan olemme saaneet tukia jonkin verran enemmän kuin kustannuksia on tullut.”

Peltola korostaa, että epidemian lopulliset vaikutukset selviävät vasta tulevina vuosina. Siksi hänen mukaansa vielä ei kannata tehdä liian suuria johtopäätöksiä siitä, mikä kunta on saanut liian paljon tai liian vähän koronatukea.

Akaan saamat koronatuet ovat Peltolan mukaan näkyneet etenkin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilapäisjärjestelyissä. Paljon kuluja aiheutuu myös muun muassa lisääntyneestä siivouksesta ja puhtaanapidosta kaupungin yksiköissä.

Akaassa on ollut epidemian aikana alle 20 koronavirustapausta. Kyltti opastaa Viialan terveysaseman koronanäyteenottoon.­

Samankaltainen tilanne on myös Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla. Kunnassa on ollut koko epidemian aikana vain kuusi tartuntatapausta, joten kunta on saanut yhtä tartuntatapausta kohden lähes puoli miljoonaa tukieuroa.

Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski korostaa, että myös vähäisten tartuntatapausten kunnissa on jouduttu varautumaan eri tavoin koronaviruksen uhkaa vastaan. Kaikissa kunnissa on täytynyt testata, jäljittää ja uudistaa terveydenhuollon palveluja, vaikka tartuntamäärät ovat olleet alhaiset.

Kesällä Ilmajoen terveyskeskuksessa valmistauduttiin koronapotilaiden hoitoon. Valmiuden nosto ja ylläpito ovat Pirttikosken mukaan kalliita toimenpiteitä, joiden loppulasku on vielä muotoutumatta.

Pirttikoski kertoo, että koronakriisin aikana muodostuneiden hoitojonojen purku tulee aiheuttamaan kustannuksia, joihin koronatuki toimii puskurina.

”Mutta tässä hetkessä rahaa on tullut enemmän, mitä toimenpiteisiin on tarvittu”, Pirttikoski sanoo.

”Tässä epidemiassa ei ole voittajia, mutta ilman muuta on tunnustettava, että Ilmajoen kaltaiset kunnat ovat pärjänneet rahanjaossa.”

Vuodesta 2020 tullee monelle kunnalle taloudellisesti hyvä, Kuntaliiton Punakallio arvioi. Koronatuet toivat lisäeuroja kuntien kassoihin samalla kun monien kunnallisten palvelujen käyttö väheni.

”Se näkyy myös kuntien menojen pienuutena. Kun tulojen kasvu ja menojen pienuus yhdistetään, se tulee tekemään ison osan kunnista ylijäämäiseksi”, Punakallio sanoo.

Suurista kaupungeista esimerkiksi Tampereen talous on jäämässä plussalle ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

Punakallio arvelee, että valtaosa kunnista ei tee euromääräisesti suurta ylijäämää. Sen sijaan merkittävää on ylijäämäisen tuloksen tekevien kuntien lukumäärä.

”Vuonna 2019 kaksi kolmasosaa kunnista teki miinustuloksen. Nyt se tulee varmasti kallistumaan toiseen suuntaan, ja valtaosa kunnista tekee plusmerkkisen tuloksen.”

Ylijäämäiseen tulokseen liittyy Punakallion mukaan myös riskejä. Kunnat saattavat esimerkiksi panna suunnitelmissa olleet kunta- tai palvelurakenneuudistuksensa jäihin.

Flunssapotilaiden vastaanotto on keskitetty Akaassa Viialan terveysasemalle. Ovella asiakkaita pyydetään odottamaan henkilökuntaa ulkona.­

Myös Akaassa ja Ilmajoella vuoden 2020 tulos tulee jäämään positiiviseksi. Akaa lukeutuu myös vuonna 2019 ylijäämäisen tuloksen tehneisiin kuntiin.

Tästä huolimatta kaupunki ottaa velkaa, kaupunginjohtaja Peltola kertoo.

”Investointejamme rahoitetaan velalla, sillä vuosikatteemme ei siihen riitä”, Peltola sanoo.

Ilmajoen talousarvion mukaan myös kuluva vuosi tulee päättymään ylijäämäiseen tulokseen. Kunnanjohtaja Pirttikosken mukaan tämä on saavutettu karsimalla kunnan henkilöstömenoja. Toimia jätetään täyttämättä, sijaismäärärahoja on leikattu ja sijaisten käyttöä on rajoitettu.

”Mutta allekirjoitan sen, että viime vuoden tulonlisäykset vaikuttivat tulokseemme ja siihen, että saimme ylijäämää”, Pirttikoski sanoo.

”Lopullinen lasku kaikesta voi tulla tämän vuoden aikana, mutta kuka tietää, elämmekö korona-aikoja vielä kahdenkin vuoden päästä.”